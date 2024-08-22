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Новости
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Индия стала крупнейшим в мире импортером российской нефти: обошла Китай

Нафтовий танкер

Индия обогнала Китай как самый крупный в мире импортер российской нефти.

Об этом со ссылкой на данные по импорту пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн ​​баррелей в сутки.

Это на 4,2% больше, чем в июне, на 12% больше по сравнению с июлем прошлого года и больше июльского объема импорта нефти Китая из России, который составил 1,76 млн баррелей в сутки. В июле китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства горючего.

После визита индийского премьера в Москву в июле Reuters писало, что Индия не намерена отказываться от нефти из России. Напротив, государственные индийские НПЗ совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы с готовностью закупают российскую нефть со скидками после того, как западные страны ввели санкции против Москвы и сократили закупку энергоносителей.

"Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшее усиление санкций", - сказал источник агентства в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию в июле, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Автор: 

Индия (402) нефть (1917) россия (95339)


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Топ комментарии
+10
ІНДІЯ-,СПІВУЧАСНИЦЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ
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22.08.2024 16:32
+5
це не модя, а мудя !!!!!!!!!!

Хи́нди ру́си бхай бхай
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22.08.2024 16:30
+5
Зрозуміли тепер чому той дід у спідньому такий активний...
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22.08.2024 16:50
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це не модя, а мудя !!!!!!!!!!

Хи́нди ру́си бхай бхай
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22.08.2024 16:30 Ответить
Йому начхати. Бізнес і нічого особистого.
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22.08.2024 20:07 Ответить
ІНДІЯ-,СПІВУЧАСНИЦЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ЧЕРЕЗ ФІНАНСУВАННЯ РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ
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22.08.2024 16:32 Ответить
Іде на рекорд - скоро буде мирити з рашкою - ню - ню
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22.08.2024 16:37 Ответить
Миротворці, котрі фінансують убивство українців. Харе крішна, *****...
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22.08.2024 16:40 Ответить
А що санкції не працюють... недавно же пост був, як все складно з платежами... та в реальності санкції щодо платежів за енергоресурси США зняли, щоб інфляція не росла.... А ще ЄС збільшив квоту на російську сталь...
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22.08.2024 16:42 Ответить
Індія розраховується Вільно конвертованою валютою. Платежі йдуть.
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22.08.2024 20:08 Ответить
моді в хаті...
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22.08.2024 16:43 Ответить
хочя більше опи жодна модя такої шкоди Україні не зробить.
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22.08.2024 16:45 Ответить
Зрозуміли тепер чому той дід у спідньому такий активний...
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22.08.2024 16:50 Ответить
То цинічний покидьок моді приперся в Україну щоб клован заглянув йому в очко і побачив там мір?
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22.08.2024 16:52 Ответить
Циганчуки гешефт роблять.
Їм до нас діла ніт, бо вся дипломатія, яку Президент збирав по крихтах, пройопана з 2019 року, суцільне шапіто
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22.08.2024 16:54 Ответить
от же жукі....а фільми індійські повне лайно....
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22.08.2024 16:55 Ответить
Чого ви хочете від публіки, яка п'є воду з річки, по якій пливуть трупи людей...
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22.08.2024 16:57 Ответить
Ця циганва НЕ збирається платити, окрім як руппіями - ввх знову стане волати: на-ду-лі, ки-ну-ли))
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22.08.2024 17:40 Ответить
 
 