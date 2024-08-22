Индия стала крупнейшим в мире импортером российской нефти: обошла Китай

Индия обогнала Китай как самый крупный в мире импортер российской нефти.

Об этом со ссылкой на данные по импорту пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 млн ​​баррелей в сутки.

Это на 4,2% больше, чем в июне, на 12% больше по сравнению с июлем прошлого года и больше июльского объема импорта нефти Китая из России, который составил 1,76 млн баррелей в сутки. В июле китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства горючего.

После визита индийского премьера в Москву в июле Reuters писало, что Индия не намерена отказываться от нефти из России. Напротив, государственные индийские НПЗ совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы с готовностью закупают российскую нефть со скидками после того, как западные страны ввели санкции против Москвы и сократили закупку энергоносителей.

"Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшее усиление санкций", - сказал источник агентства в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию в июле, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.