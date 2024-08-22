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В Германии зафиксировали дроны над индустриальным парком и АЭС, подозревают Россию, - Bild

АЕС у Брунсбюттелі

Над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне (Германия) и над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

Стражи порядка предполагают, что к этому может быть причастна Россия, передает таблоид Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что полиция и прокуратура были приведены в готовность из-за возможной угрозы, связанной с вражеским объектом – вероятно, военным беспилотником, который может быть связан с Россией.

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В последние дни несколько беспилотников были также замечены в районе выведенной из эксплуатации атомной электростанции и терминала сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель, пишут журналисты.

Прокуратура Фленсбурга проводит расследование о возможной шпионской деятельности в целях саботажа. Согласно информации Bild, эти беспилотники могут быть связаны с российскими агентами и, предположительно, были запущены с гражданских судов в Северном море.

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Напомним, 14 августа 2024 года Spiegel писало, что в казармах немецкой армии в Кельн-Ване якобы была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды. В тот же день газета Süddeutsche Zeitung сообщила об еще одном обращении о предполагаемом акте саботажа, связанном с загрязнением воды на военной базе НАТО в Гайленкирхене. Депутаты Бундестага считают Россию причастной к диверсиям в казармах.

Автор: 

АЭС (542) Германия (6926) россия (95339) дроны (3837)


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Топ комментарии
+11
кацапські свіни продовжують смердіти по усьому світу...
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22.08.2024 17:38
+5
Німці ганяються за міфічними підривниками ПП2, а кацапські бпла під носом не помічають.
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22.08.2024 17:45
+4
та пох хай літають,головне щоб не було ескалації
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22.08.2024 17:57
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кацапські свіни продовжують смердіти по усьому світу...
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22.08.2024 17:38 Ответить
та ні, знову українські бухі драйвери святкують....
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22.08.2024 17:46 Ответить
дайвери, драйвери, один ф.. для німецької прокуратури, аби хохли були
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22.08.2024 17:47 Ответить
Допоможемо надіслати стурбованості?
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22.08.2024 17:41 Ответить
Та все їм відомо. Російські Орлани. Над терміналами зі скрапленим газом. Чистої води шантаж. Хочуть якийсь черговий договорнячок.
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22.08.2024 17:44 Ответить
Німці ганяються за міфічними підривниками ПП2, а кацапські бпла під носом не помічають.
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22.08.2024 17:45 Ответить
Німці війною не живуть; тихе, спокійне життя (щоби пуйла не дратувати). Пиво, сосиски, до Октоберфесту готуються...
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22.08.2024 18:20 Ответить
Точно не загадкового українського громадянина "Володимира З"?

Бо той чувак, судячи з висерів німецьких же ЗМІ, після 100 грам горілки Північні потоки під час купання мимоходом підірвав. Що йому якісь дрони...
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22.08.2024 17:52 Ответить
та пох хай літають,головне щоб не було ескалації
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22.08.2024 17:57 Ответить
То це напевне ''моготе'' відстежує щоб бува німці ''брудну ядерну бімбу'' не зробили.
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22.08.2024 18:06 Ответить
А натівське пво ,що на канікулах???
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22.08.2024 18:14 Ответить
Дрони дуже низько вміють літати
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22.08.2024 18:16 Ответить
Та то Люкс новина!!
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22.08.2024 18:21 Ответить
У Німеччині кацапів - як блох на собаці. Вони ще своє, свинособаче, покажуть. Ох, як покажуть!
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22.08.2024 18:28 Ответить
Заглушити? Збити? Ні, бо ескалація. Ну, чекайте, коли скиди почнуться.
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22.08.2024 18:58 Ответить
Безрукі,недолугі бауери.Дрони повиннілежати на землі,вони важче повітря.
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22.08.2024 19:27 Ответить
Подякуйте ******* !!!
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22.08.2024 21:09 Ответить
Тавишо! Білі та пухнасті москалі? Не може бути!
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22.08.2024 21:47 Ответить
 
 