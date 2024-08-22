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Зеленский об операции в Курской области: Возвращаем войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что операция в Курской области РФ абсолютно справедлива. Он подчеркнул, что таким образом мы отправляем войну туда, откуда Россия принесла ее на нашу землю.

Об этом глава Украинского государства сообщил в выступлении на VII ежегодном Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство", передает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Я только что вернулся из нашей Сумщины, из приграничья, из тех районов, которые граничат на пограничные с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают России именно на ее вторжение. Отправляя войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю, мы отправляем ее домой. Это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно", – рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что для завершения войны необходимо создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории.

"Мы все должны понимать, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству больше проблем на его территории. Это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная", -  отметил Зеленский.

Он подытожил, что все операции, которые осуществляют сегодня Силы обороны, являются системным путем защиты Украины путем завершения этой войны на условиях независимой Украины.

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"Наши оборонные операции на Донетчине, Харьковщине, на юге Украины, наше освобождение от российского флота Черного моря, наша операция в Курской области – это ежедневные удары по российским военным объектам. Все это наш системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины. Я уверен, что мы преодолеем этот путь, каким бы сложным он ни был", – заявил президент.

Автор: 

Зеленский (20202) Курск (1072)


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Топ комментарии
+10
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22.08.2024 18:16
+5
Цікаво - а як "Блазень" з "завгоспом" будуть перед "кураторами" виправдовуваться? Уже "відмазка" - "Нас заставили америкосы!" не прокотить!
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22.08.2024 18:29
+4
А на Пакровському напрямку хто кому що повертає?
Вава не хоче на Донбасі попіаритися?
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22.08.2024 18:22
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22.08.2024 18:16 Ответить
бо був договорняк !!!!!!!!! між Єрмаком (ЗЄлєю) та Козаком

заседание совета безопасности 21 февраля:

Путин обратился к Козаку с последним вопросом - будут ли киевские власти будут выполнять Минские соглашения. Козак ответил, что "не будут никогда". В этот момент Путин явно уже хотел вызвать следующего спикера, но зампред АП вдруг сказал:
- Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема.
- Ну и что? - спросил Путин (этот вопрос и последующее молчание Козака никак не отмечены в официальной стенограмме)

Повисла пауза.

Козак після цього засідання "випав" з найближчого оточення пуйла - його договорняк був похерений на користь знищити все за три дні
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22.08.2024 18:34 Ответить
За Лавровым на трибуну вышел Дмитрий Козак. Путин отметил, что лично пригласил его на заседание и что его выступление будет посвящено Минским соглашениям. Козак заметно нервничал, а его руки слегка подрагивали !!!!!!!

це у козака !!! колишнього спецназівця і найближчого сподвижника буйла по обламуванню президентів рашиських автономій і усіляким брудним справам по придністровьям-абхазіям

козак вже знав чим закінчиться авантюра буйла проти України !!!!
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22.08.2024 18:43 Ответить
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
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22.08.2024 18:19 Ответить
ЗАгалом вірно, але якщо уже робити то треба було виділити на 5-7 бригад більше щоб взяти Курськ. А так ефект лише піар
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22.08.2024 18:19 Ответить
Видел список частей. Кажется Зеленский бросил туда все что имел. Действительно пошел ва-банк.
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22.08.2024 18:22 Ответить
А до чого тут зє?! Він і гадки немав про цю операцію!
Йому за тиждень хоч якісь спічі для відосиків написали.
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22.08.2024 19:16 Ответить
А на Пакровському напрямку хто кому що повертає?
Вава не хоче на Донбасі попіаритися?
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22.08.2024 18:22 Ответить
"наші оборонні операції на Донбасі...." йдуть хє...ово, бійцям зацепитись ні за що - немає елементарних фортифікацій
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22.08.2024 18:38 Ответить
Шутите? Всем ведь ясно, даже последнему порохоботу, Курск - это Зеленский, Покровск - ВСУ. Это же так просто!
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22.08.2024 20:19 Ответить
Точно.
Курськ брав ЗЄ, а Покровськ здають ЗСУ.
Дійсно все просто, як і у 2022.
Південь здали ЗСУ, а ЗЄ не втік.
Хто молодець - ЗЄ молодець.

От тільки людей, які так просто мислять, на собачий корм треба переробляти. Бо з таким рівнем інтелекту вони становлять загрозу для оточуючих.
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22.08.2024 20:38 Ответить
Цікаво - а як "Блазень" з "завгоспом" будуть перед "кураторами" виправдовуваться? Уже "відмазка" - "Нас заставили америкосы!" не прокотить!
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22.08.2024 18:29 Ответить
Джохар Дудаев, 1995: "Если русские не опомнятся, красный петух войны войдет в их дом"
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22.08.2024 18:31 Ответить
А хто поверне зе! туди, звідки він виліз??
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22.08.2024 18:38 Ответить
в Чехії вже є нова мапа того рф..

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22.08.2024 19:08 Ответить
Долбо@,**, нах.. той курськ тр**а. . Упирі скоро в Павлограді будуть.Про Покровськ я вже мовчу.
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22.08.2024 19:09 Ответить
Впала частина декорації, і валиться далі. На сцену вийшов комік-кривляка, і смішною мімікою та смішним голосом відволікає від цього глядачів.
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22.08.2024 19:24 Ответить
Так а вроде из-за больших потерь, начали отступать на курщине.
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23.08.2024 01:22 Ответить
 
 