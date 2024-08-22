Зеленский об операции в Курской области: Возвращаем войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю
Президент Владимир Зеленский отметил, что операция в Курской области РФ абсолютно справедлива. Он подчеркнул, что таким образом мы отправляем войну туда, откуда Россия принесла ее на нашу землю.
Об этом глава Украинского государства сообщил в выступлении на VII ежегодном Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство", передает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Я только что вернулся из нашей Сумщины, из приграничья, из тех районов, которые граничат на пограничные с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают России именно на ее вторжение. Отправляя войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю, мы отправляем ее домой. Это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно", – рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для завершения войны необходимо создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории.
"Мы все должны понимать, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству больше проблем на его территории. Это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная", - отметил Зеленский.
Он подытожил, что все операции, которые осуществляют сегодня Силы обороны, являются системным путем защиты Украины путем завершения этой войны на условиях независимой Украины.
"Наши оборонные операции на Донетчине, Харьковщине, на юге Украины, наше освобождение от российского флота Черного моря, наша операция в Курской области – это ежедневные удары по российским военным объектам. Все это наш системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины. Я уверен, что мы преодолеем этот путь, каким бы сложным он ни был", – заявил президент.
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заседание совета безопасности 21 февраля:
Путин обратился к Козаку с последним вопросом - будут ли киевские власти будут выполнять Минские соглашения. Козак ответил, что "не будут никогда". В этот момент Путин явно уже хотел вызвать следующего спикера, но зампред АП вдруг сказал:
- Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема.
- Ну и что? - спросил Путин (этот вопрос и последующее молчание Козака никак не отмечены в официальной стенограмме)
Повисла пауза.
Козак після цього засідання "випав" з найближчого оточення пуйла - його договорняк був похерений на користь знищити все за три дні
це у козака !!! колишнього спецназівця і найближчого сподвижника буйла по обламуванню президентів рашиських автономій і усіляким брудним справам по придністровьям-абхазіям
козак вже знав чим закінчиться авантюра буйла проти України !!!!
Йому за тиждень хоч якісь спічі для відосиків написали.
Вава не хоче на Донбасі попіаритися?
Курськ брав ЗЄ, а Покровськ здають ЗСУ.
Дійсно все просто, як і у 2022.
Південь здали ЗСУ, а ЗЄ не втік.
Хто молодець - ЗЄ молодець.
От тільки людей, які так просто мислять, на собачий корм треба переробляти. Бо з таким рівнем інтелекту вони становлять загрозу для оточуючих.