Руководитель аппарата Орбана Гуяш о Курской области: "Украина переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира"
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш, комментируя операцию Вооруженных сил Украины в российской Курской области, выступил с призывом к прекращению огня.
Отвечая на вопрос, как Будапешт относится к происходящему на территории страны-агрессора, Гуяш сказал: "Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Представитель правительства Венгрии также напомнил Киеву и Москве об их "ответственности за энергетическую безопасность Европы, особенно в связи с транспортировкой российской нефти и газа через территорию Украины".
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Угорщина може гарантувати мир? Ні? Тоді хай завалить дупло.
смішні баклани -уобики !
І це не кажучи про інше марення з цього висеру.
"Для формирования нужного мнения о некотором событии нужно не упоминать о причастности истинного виновника события ни при каких обстоятельствах; и наооборот - жертву или не причастную сторону всячески, даже ложным образом связывать с этим событием. Из-за особенности восприятия человеческого сознания, в нем отложится не правдивая, а наиболее упоминаемая информация".
Что мы и видим по кремлевским консервам.
p.s. Товарищи из фсб, не пытайтесь перехитрить автора ваших учебников. Это выглядит смешно.
А щоб був мир треба знищити зачинщика війни, інакше миру не буде - буде відкладена війна.
Це ж очевидно, панове угорські ган.дони..
дані з загального перепису населення СРСР у 1926 році
Мені одному ***** що хочуть мадярськи цигани, чи я щось пропустив ???