Руководитель аппарата Орбана Гуяш о Курской области: "Украина переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира"

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш, комментируя операцию Вооруженных сил Украины в российской Курской области, выступил с призывом к прекращению огня.

Отвечая на вопрос, как Будапешт относится к происходящему на территории страны-агрессора, Гуяш сказал: "Украина уже не просто обороняется, а переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Представитель правительства Венгрии также напомнил Киеву и Москве об их "ответственности за энергетическую безопасность Европы, особенно в связи с транспортировкой российской нефти и газа через территорию Украины".

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