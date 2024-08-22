Армия РФ страдает от острой нехватки человеческого ресурса, - Ходжес
Использование Россией солдат срочной службы для сдерживания украинского продвижения в Курской области свидетельствует об острой нехватке персонала в Вооруженных силах РФ.
Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Похоже, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил Ходжес.
По его словам, Россия не может заменить не только раненых и погибших на поле боя военных, но и потерянную в боях технику. "Я не вижу, чтобы россияне вводили какие-либо существенные изменения или инновации по этому поводу", - подчеркнул генерал.
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На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
Може в України нема людського ресурсу?!
18-20-ти річні пацани срочники це да ! це круто !
за одержанням гумки від ЗСУ
просунулася углиб фронту на майже два км2.
Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.
"бьют не числом, а уменьем"
Дякуємо узурпатору зезраднику за "підняття духу" українцям, створення "буферної зони" із жменькою кацапських сіл
тому ***** й не робить цього досі, а платить гроші за контракт
Поживем побачимо що почнеться