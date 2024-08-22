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Армия РФ страдает от острой нехватки человеческого ресурса, - Ходжес

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес

Использование Россией солдат срочной службы для сдерживания украинского продвижения в Курской области свидетельствует об острой нехватке персонала в Вооруженных силах РФ.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Похоже, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил Ходжес.

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По его словам, Россия не может заменить не только раненых и погибших на поле боя военных, но и потерянную в боях технику. "Я не вижу, чтобы россияне вводили какие-либо существенные изменения или инновации по этому поводу", - подчеркнул генерал.

Автор: 

армия РФ (19026) Ходжес (167)


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Топ комментарии
+9
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4710996-u-portu-kavkaz-zatonuv-atakovanyi-porom У порту Кавказ затонув атакований пором
На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
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22.08.2024 19:36
+9
Нічого не поплутав?
Може в України нема людського ресурсу?!
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22.08.2024 19:40
+6
Ну зато у нас богатьско того самого "ресурсу". Он тiльки 100000 в ТЦК. Ходжес уже запарив
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22.08.2024 20:03
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Джізас...
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22.08.2024 19:34 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4710996-u-portu-kavkaz-zatonuv-atakovanyi-porom У порту Кавказ затонув атакований пором
На місце події було направлено пожежний потяг, понад 100 осіб та 34 одиниці техніки. Але це не допомогло врятувати кораблель. - 19:07 амен !
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22.08.2024 19:36 Ответить
сподіваюсь, що він ще й залізничні під'їзди біля причалу перекрив
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22.08.2024 19:37 Ответить
Амен!!!
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22.08.2024 20:33 Ответить
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22.08.2024 19:37 Ответить
Наївний))в тому зброді взагалі нема людей)
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22.08.2024 19:40 Ответить
Нічого не поплутав?
Може в України нема людського ресурсу?!
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22.08.2024 19:40 Ответить
Та все в нас е..люди йдуть..Хлопці йдуть..Сам бачив побігав тут до тцк по справах..Багато непридатних та за бронь стоять..Але воювати йдуть.То смі висвітлюють тількі погане.незрозуміло навіщо..Бачив хлопця який в арту тількі хотів.пів години тількі розритував як там да шо...Спілкувався з людьми що на влк направлення беруть..ну щож кажуть..здорові..пройдемо а там бог дасть поборюкаемося з ********.. такі..вони не кричать про це..кричать сцикуни..кричать дійсно хворі котрих придатними признають..плачуться..ну понятно війна..От про бусики знімати то майстри..
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23.08.2024 01:04 Ответить
В нас пропаганди немае..шо все хорошо то не пропаганда то *****....Пропаганда то іньше..Зелені незнають шо то таке й навіщо....Звідки?..
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23.08.2024 01:07 Ответить
Коли рашка заходила було 400тис - зараз 600тис а до кінця року хоче наростити до 800тис - а в Курськіи проходили службу строковики
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22.08.2024 19:41 Ответить
ху їх зна, куда вони діваються ?

18-20-ти річні пацани срочники це да ! це круто !
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22.08.2024 20:21 Ответить
в нас взагалі мільон!
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23.08.2024 06:47 Ответить
та да, "Вставай страна огромная !" -
за одержанням гумки від ЗСУ

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22.08.2024 19:44 Ответить
Ну зато у нас богатьско того самого "ресурсу". Он тiльки 100000 в ТЦК. Ходжес уже запарив
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22.08.2024 20:03 Ответить
Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території!
просунулася углиб фронту на майже два км2.

Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"бьют не числом, а уменьем"
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22.08.2024 20:25 Ответить
адмін! забань вже кацапа!
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23.08.2024 06:48 Ответить
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22.08.2024 23:07 Ответить
Ні, це свідчить про те, що кадирівці за росію не хочуть воювати
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22.08.2024 23:52 Ответить
Скоро ситуація на параші кардинально зміниться. З Курською путлерівсько-зеленою авантюрою агресор оголосить загальну мобілізацію і м'ясний ресурс окупанта поллється рікою на фронт проти України.
Дякуємо узурпатору зезраднику за "підняття духу" українцям, створення "буферної зони" із жменькою кацапських сіл
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23.08.2024 00:25 Ответить
ні кацапчику, з "мобілізацією" на срасії почнеться бурлєніе та 1991 р
тому ***** й не робить цього досі, а платить гроші за контракт
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23.08.2024 06:50 Ответить
Кацапчег тут лише ти, димаЛ, стрілки не переводь від себе.
Поживем побачимо що почнеться
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24.08.2024 23:44 Ответить
шурік, кацапії песта, просто повір 😁
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27.08.2024 06:17 Ответить
 
 