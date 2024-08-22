Армия РФ страдает от острой нехватки человеческого ресурса, - Ходжес

Использование Россией солдат срочной службы для сдерживания украинского продвижения в Курской области свидетельствует об острой нехватке персонала в Вооруженных силах РФ.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Похоже, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил Ходжес.

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По его словам, Россия не может заменить не только раненых и погибших на поле боя военных, но и потерянную в боях технику. "Я не вижу, чтобы россияне вводили какие-либо существенные изменения или инновации по этому поводу", - подчеркнул генерал.