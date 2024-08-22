После пожара паром с цистернами с топливом затонул в российском порту "Кавказ"
В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ после пожара затонул паром с цистернами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Темюрского района (Краснодарский край РФ) сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. На борту находились 5 членов экипажа, их судьба неизвестна.
Ранее Оперативный штаб Краснодарского края заявлял об атаке на паром, обвинив Украину.
"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - говорилось в сообщении.
Так выглядел паром "Conro Trader" с горючим на борту до того, как по нему прилетело.
Топ комментарии
+52 Dust
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+41 Муля #591261
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чекаєм на звіт про втрати не лише складу ***********, але й літальних апаратів !
https://t.me/vchkogpu/50185
там тільки ліс, там НЄ інтєрєсно !
Але трохи не розрахували сили, - і підпалили склад з фейерверками. От, бісові діти! )))
https://t.me/TCH_channel/148113
https://t.me/uniannet/142812
себто у Тамані
"Конро Трейдер" після потоплення вчора теж викреслюємо.
Пором "Словянин" місткістю 50 вагонів, 23-го липня у порту "Кавказ" (не в керченському) отримав суттєві пошкодження. Там ремонт надовго. Викреслюємо.
Отже залишилось тільки два ж\д пороми, обидва на 25 вагонів - "Анненков" і "Петровск". Це досить старі судна проекту 80-х років. Думаю, тепер їх загонять в Азовське море.
https://imgbb.com/ free hi
Цистерни ловив
вони ж не всі вигоріли-вибухнули, значна частина мабуть затонула, або плаває
https://streamable.com/o8caf9
Нам нікагда нє павтаріть таво, што било..."
https://streamable.com/o8caf9
разом з кочегарами, звісно
Гарно працюють наші захисники.
ракета !!!
точно в ціль !!
марку ракети в студію !
часом не наш Нептун ?
- Он утонул.
Ми віддамо, Всем о!