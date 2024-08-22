После пожара паром с цистернами с топливом затонул в российском порту "Кавказ"

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ после пожара затонул паром с цистернами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Темюрского района (Краснодарский край РФ) сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. На борту находились 5 членов экипажа, их судьба неизвестна.

Ранее Оперативный штаб Краснодарского края заявлял об атаке на паром, обвинив Украину.

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"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - говорилось в сообщении.

Так выглядел паром "Conro Trader" с горючим на борту до того, как по нему прилетело.