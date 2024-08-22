РФ не просила организовать гуманитарный коридор из Курской области, - Верещук

Россия не обращалась к Украине или Красному Кресту с просьбой о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также: Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила Верещук.