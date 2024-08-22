РФ не просила организовать гуманитарный коридор из Курской области, - Верещук
Россия не обращалась к Украине или Красному Кресту с просьбой о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила Верещук.
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із Верещукіз коридором!
Тоді їх треба селити в ковідних містечках, кажуть що пустують..але обнесии парканом. Щоб не розповзались..
Наші бійці підкурюють гарно
в різних точках, навіть на
2000 км...який там курськ...
Єдине,куди вони стягнули
купу техніки та м'яса,це Донбас.
А курськ,брянськ відгрібає.
перемога3.14зда....