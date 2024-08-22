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РФ не просила организовать гуманитарный коридор из Курской области, - Верещук

Курська область

Россия не обращалась к Украине или Красному Кресту с просьбой о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила Верещук.

Автор: 

Верещук (504) гуманитарный коридор (125) Курск (1073)


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Топ комментарии
+13
Нахрєн вони нам потрібні...? Разом із Верещук із коридором!
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22.08.2024 22:31
+7
Та всі в курсі(ти просто така добра ****@(
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22.08.2024 22:37
+7
Там де верещук - так перемога 3.14зда....
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22.08.2024 23:00
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паРАШЕ пох на людей.
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22.08.2024 22:31 Ответить
Нахрєн вони нам потрібні...? Разом із Верещук із коридором!
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22.08.2024 22:31 Ответить
Та всі в курсі(ти просто така добра ****@(
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22.08.2024 22:37 Ответить
Та блін!! Куда вона мокш пре??? Ми до ЄС прямуємо, а там одна з умов взяти на перетримку пару лямів будь яких біженців - типу з Сирії, чи пристроїти пару таборів циган..а вона ще мокш тягне! Має бажання - то нехай власним коштом, а не бюджетним благодійністю страждає.
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22.08.2024 22:37 Ответить
це мова про коридор, яким кацапи можуть своє насілєніє з окупованої території евакуювати до себе на рашу... та кацапам пох не тільки на чуже населення, їм пох також і на своє населення..
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22.08.2024 22:43 Ответить
Та верещучка до нас їх перла..
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22.08.2024 22:45 Ответить
ну так варіантів нема. кацапи їх не захотіли забирати і їх потрібно звідти кудись вивезти, бо там зона бойових дій. звісно, нам було би набагато краще, щоб кацапи їх забрали собі. а то годувати їх і утримувати для України накладно. а з іншого боку їх там теж не можна лишати, бо зараз ті всі гуман райт воч і оон почнуть нити, що Україна, як сторона, яка контролює частину Курської області несе відповідальність за місцеве населення згідно тих всіх конвенцій.
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22.08.2024 22:58 Ответить
Та да..гавнесті перші збудяться.

Тоді їх треба селити в ковідних містечках, кажуть що пустують..але обнесии парканом. Щоб не розповзались..
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22.08.2024 23:11 Ответить
Ім зараз не до коридорів...
Наші бійці підкурюють гарно
в різних точках, навіть на
2000 км...який там курськ...
Єдине,куди вони стягнули
купу техніки та м'яса,це Донбас.
А курськ,брянськ відгрібає.
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22.08.2024 22:43 Ответить
То організуй їм шатли,курва.
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22.08.2024 22:55 Ответить
Шатли мають бути через розмінований Чонгар, бо щось з 24 лютого 2022 року ні разу про нього не верещала, треба нагадати.
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22.08.2024 23:16 Ответить
Тільки не в Україну бо Верещучка ж хоче щоб і в Україну відправляли "біженців" із курщини (аби вона так за Марік клопоталася у 22 році)...А перша ж дитина яка потрапить до України, то особисто вона ж і отримає ордер на арешт від Заходу накшталт який отримала раша за викрадення дітей. Якщо транзитом через Україну то ще ок, але знаючі касабів то вони можуть роздути цю тему не на користь України!
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22.08.2024 23:38 Ответить
Там де верещук - так перемога 3.14зда....
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22.08.2024 23:00 Ответить
Потужні виконувачі неукраїнських мандатів.
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22.08.2024 23:20 Ответить
А,чого ця шапокляк так переживає за матрошок кацапських.?Хай їде на передову та дасть їм цицки щоб не здохли.А,ця шапокляк ще відповість перед українськими переселенцями.
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23.08.2024 00:03 Ответить
Головне шо розмінувати Чонгар РФ просила! І ця зєльона ******* впоралася "за тиждень до дедлайну" (її цитата)!
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23.08.2024 00:47 Ответить
верещучка хотіла бабла зрубати .
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23.08.2024 07:21 Ответить
Верещучка так би переймалась за Херсонщину. Здали Херсонщину за кілька діб, евакуйвали тільки "своїх". Ніяких гуманітарних коридорів не було. Люди за власні кошти (немалі) стояли в чергах на виїзд по 5-7 днів, та помирали у ціх чергах. А тут кацапи такі бідні, нещасні...
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23.08.2024 09:17 Ответить
 
 