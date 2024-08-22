Пентагон о создании буферной зоны в Курской области: Работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели

Соединенные Штаты продолжают выяснять у Украины ее цели операции в Курской области России, в частности в контексте создания "буферной зоны".

Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос, почему США до сих пор воздерживаются от оценки наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, Сингх сказала, что США "сейчас узнают больше о том, что украинцы делают" на той территории.

Читайте также: Украина и РФ не способны на масштабное наступление. Обе стороны могут зайти в "тупик", - Пентагон

"Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский - что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - добавила она.

Представитель Пентагона также подтвердила, что США не вносили изменений в политику применения их оружия по целям в России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, которые идут из приграничных регионов. Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", - отметила она.

Читайте также: Руководитель аппарата Орбана Гуяш о Курской области: "Украина переходит в наступление. Мы хотим прекращения огня и мира"

Напомним, впервые о том, что цель операции ВСУ - создание буферной зоны в Курской области, президент Владимир Зеленский заявил в обращении 18 августа.