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Пентагон о создании буферной зоны в Курской области: Работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели

Курська область

Соединенные Штаты продолжают выяснять у Украины ее цели операции в Курской области России, в частности в контексте создания "буферной зоны".

Об этом на брифинге в четверг, 22 августа, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос, почему США до сих пор воздерживаются от оценки наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, Сингх сказала, что США "сейчас узнают больше о том, что украинцы делают" на той территории.

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"Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский - что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - добавила она.

Представитель Пентагона также подтвердила, что США не вносили изменений в политику применения их оружия по целям в России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, которые идут из приграничных регионов. Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", - отметила она.

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Напомним, впервые о том, что цель операции ВСУ - создание буферной зоны в Курской области, президент Владимир Зеленский заявил в обращении 18 августа.

Автор: 

Пентагон (1446) Сингх (44) Курск (1073)


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Топ комментарии
+6
Пентагон присів поруч з Генштабом ЗСУ:

"Мы пахали..."
пля, ваша справа - набої подавати, а решту ми зробимо самі
здається так домовлялись: сапог солдата НАТО ніколи не ступить на українську землю
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22.08.2024 22:47
+5
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22.08.2024 23:08
+4
Пентагон просто плутається під ногами та й все. Дно.
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22.08.2024 22:54
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Пентагон присів поруч з Генштабом ЗСУ:

"Мы пахали..."
пля, ваша справа - набої подавати, а решту ми зробимо самі
здається так домовлялись: сапог солдата НАТО ніколи не ступить на українську землю
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22.08.2024 22:47 Ответить
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22.08.2024 22:54 Ответить
Пентагон просто плутається під ногами та й все. Дно.
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22.08.2024 22:54 Ответить
Шо ім все не так - даваите більше зброі і все буде ок
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22.08.2024 23:04 Ответить
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22.08.2024 23:08 Ответить
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22.08.2024 23:16 Ответить
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22.08.2024 23:17 Ответить
Переклад: думають як підсмажити гепу ОПі ( і її кишеньковому Нелегітимичу-Гундосичу) щоб не втручалися у хід бойових дій
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22.08.2024 23:26 Ответить
Прикидаються дурнями. Операція насправді розроблена спільно з Пентагоном))) Ще в минулому році хотіли її провести,але чогось не склалось. Може тому,що тоді нам видали аж 100 абрамсів з великим скрипом.
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22.08.2024 23:28 Ответить
Насправді дуже красномовна перша карта на якій навіть не розгледіти здобутки ЗСУ к курську.
Зато добре видно як раша просувається на Харків.
А з пентагоном радяться як з тієї халепи вийти.
А воїни ЗСУ дуже добре воюють.
Не їх провина що знову марно втрачають побратимів.
Ніякий психологічний ефект від цієї операції не коштує життів наших воїнів.
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22.08.2024 23:50 Ответить
Огидне облудство!!!
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22.08.2024 23:56 Ответить
Кремлівський зеблазень державний зрадник і узурпатор відводить війська ЗСУ з Донбасу для полегшення просування кацапам до Покровська Торецька з метою здачі всієї території Донбасу та поповнення м'ясних резервів агресора через оголошення мобілізації
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23.08.2024 00:05 Ответить
Пентагон американским язиком каже "Украина делает что хочет, мы не вмешиваемся", а у маларосов все равно зрада.
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23.08.2024 02:09 Ответить
 
 