В ЕС осудили преследование РФ журналистов, освещающих операцию в Курской области: "Журналистика не является преступлением"

В ЕС осудили открытое ФСБ производство в отношении итальянских журналистов, которые снимали материалы в районе Суджи Курской области, открытое по статье о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединилась к своему итальянскому филиалу FNSI, решительно осудив то, что они назвали российскими угрозами привлечь к ответственности итальянских журналистов, освещающих украинское контрнаступление в Курской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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EFJ ожидает, что расследование в отношении российских угроз двум итальянским журналистам телеканала RAI Стефании Баттистини и Симоне Трайни будет проведено как можно быстрее. Кроме того, им нужно обеспечить защиту в случае необходимости.

Стефани Баттистини и Симоне Трайни

Сообщается, что журналистам также угрожали пророссийские блогеры, в частности, убийством.

В заявлении также напомнили, что ранее итальянский писатель (который придерживается пророссийских взглядов. - Ред.) Николай Лилин опубликовал видео, в котором назвал обоих журналистов "отсталыми", "пронацистскими пропагандистами" и "помощниками террористов". Также были угрозы убийством.

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В Совете Европы отметили, что такие преследования мешают журналистам информировать людей о текущих действиях в Курской области.

К осуждению присоединились также итальянские журналистские профсоюзы - Usigrai и Fnsi.

"Журналистика не является преступлением", - говорится в их совместном заявлении.

Напомним, российская ФСБ открыла производство в отношении журналиста CNN и украинских корреспондентов, которые снимали материалы в районе Суджи Курской области. Производство открыто по статье о незаконном пересечении границы. Речь идет о журналисте CNN Нике Пейтоне Уолше и корреспондентах Hromadske Олесе Боровик и Диане Буцко. Журналистов хотят объявить в международный розыск.

Ранее ФСБ заявила об открытии производства против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали в Судже.