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В ЕС осудили преследование РФ журналистов, освещающих операцию в Курской области: "Журналистика не является преступлением"

ЄС

В ЕС осудили открытое ФСБ производство в отношении итальянских журналистов, которые снимали материалы в районе Суджи Курской области, открытое по статье о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединилась к своему итальянскому филиалу FNSI, решительно осудив то, что они назвали российскими угрозами привлечь к ответственности итальянских журналистов, освещающих украинское контрнаступление в Курской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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EFJ ожидает, что расследование в отношении российских угроз двум итальянским журналистам телеканала RAI Стефании Баттистини и Симоне Трайни будет проведено как можно быстрее. Кроме того, им нужно обеспечить защиту в случае необходимости.

Стефані Баттістіні та Сімоне Трайні
Стефани Баттистини и Симоне Трайни

Сообщается, что журналистам также угрожали пророссийские блогеры, в частности, убийством.

В заявлении также напомнили, что ранее итальянский писатель (который придерживается пророссийских взглядов. - Ред.) Николай Лилин опубликовал видео, в котором назвал обоих журналистов "отсталыми", "пронацистскими пропагандистами" и "помощниками террористов". Также были угрозы убийством.

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В Совете Европы отметили, что такие преследования мешают журналистам информировать людей о текущих действиях в Курской области.

К осуждению присоединились также итальянские журналистские профсоюзы - Usigrai и Fnsi.

"Журналистика не является преступлением", - говорится в их совместном заявлении.

Напомним, российская ФСБ открыла производство в отношении журналиста CNN и украинских корреспондентов, которые снимали материалы в районе Суджи Курской области. Производство открыто по статье о незаконном пересечении границы. Речь идет о журналисте CNN Нике Пейтоне Уолше и корреспондентах Hromadske Олесе Боровик и Диане Буцко. Журналистов хотят объявить в международный розыск.

Ранее ФСБ заявила об открытии производства против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали в Судже.

Автор: 

журналистика (3285) Италия (1640) Совет Европы (699) Евросоюз (17060) Курск (1073)


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Ви дивні в ЄС, до сих пір не розумієте з ким ми та і ви маєте справу!!! Для цієї субстанції ні яки закони чи договори не існують від слова зовсім!!!
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23.08.2024 00:06 Ответить
Шпілєвих вже послали ? А самим журналістам це в кайф, стануть взнаваними. Колись одного італійця прибило міною біля словянської телевежі, то кацапи з нього героя зробили, хоча так само пересік незаконно кордон України.
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23.08.2024 00:37 Ответить
А де Сява Шустрий? Шось не видно
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23.08.2024 00:37 Ответить
Італійський письменник Ніколай Лілін. Ога, півень з Бендер він,а не письменник.
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23.08.2024 00:38 Ответить
Вони не дивні -коли овочі ростуть в теплиці,вони не знають що таке сніг,мороз та вітер.
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23.08.2024 00:41 Ответить
Клоунада
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23.08.2024 00:45 Ответить
https://t.me/voynareal/96721 🇺🇦 З Днем Державного прапора, Українці!
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23.08.2024 07:25 Ответить
блін, ці журналісти ж або повинні бути прислані путькіною командою, або не лазитьтам в загалі, неуструктовані. ніззя ж так рабам очі відкривати, раб взбунтуєтса.
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23.08.2024 08:42 Ответить
 
 