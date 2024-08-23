Путин принял решение об ответе на наступление ВСУ на Курщине. Киев ожидает "строгое наказание", - посол РФ в США Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что руководство РФ якобы определилось с ответом на наступление Украины в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, его заявление цитирует прокремлевское агентство "ТАСС".

"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - утверждает дипломат.

Российский посол также заявил, что не сомневается в том, что "все нацисты, которые вторглись в Курскую область", будут уничтожены.

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Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что операция в Курской области РФ является абсолютно справедливой. Он отметил, что таким образом мы отправляем войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.