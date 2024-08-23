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Новости Война
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Путин принял решение об ответе на наступление ВСУ на Курщине. Киев ожидает "строгое наказание", - посол РФ в США Антонов

Путін нібито визначався з відповіддю на наступ ЗСУ на Курщині

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что руководство РФ якобы определилось с ответом на наступление Украины в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, его заявление цитирует прокремлевское агентство "ТАСС".

"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - утверждает дипломат.

Российский посол также заявил, что не сомневается в том, что "все нацисты, которые вторглись в Курскую область", будут уничтожены.

У РФ заявили, що визначилися з відповіддю на операцію ЗСУ на Курщині

Также читайте: Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что операция в Курской области РФ является абсолютно справедливой. Он отметил, что таким образом мы отправляем войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин обвинил украинских военных в попытке нанести удары по Курской АЭС в ночь на 22 августа.

Автор: 

россия (95352) Антонов Анатолий (17) Курск (1073)


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Топ комментарии
+73
Чемодан расширят?
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23.08.2024 10:58
+53
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23.08.2024 11:47
+49
А до цього він з Украіною в піддавки грався - стратєг - иобании по голові
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23.08.2024 11:00
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Страница 3 из 3
Буде удар ТЯО по Верховній Раді під час виступу там Зеленського. Одним ударом країна залишиться без влади.
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23.08.2024 17:28 Ответить
Скорiше по Воронежу.
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23.08.2024 18:10 Ответить
Влада в Україні - це народ України. Відкривай хоч колись Конституцію, бидло безправне
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24.08.2024 10:12 Ответить
обосранный и опущенный хозяин кацапского народа будет продолжать мстить за свои обиды, унижения и неудачи, пока не подохнет. не зря же оно злобно кривило морду, как агент Смит.
"Чтобы все боялись! Чтоб не насмехались!"
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23.08.2024 18:36 Ответить
свиньи ..дона.. кадірова сначала разминулись с ЗСУ в курской обл. потом дрыстали под песню ..нас не дагонят.. потом прасили абменять их на азовцев а хряк кадиров сваих не брасаеть --- надо менять а то салом кармить будуть и эти выродки в рай не пападуть . а ***** в.в. тоже ..дону.. кадирову перечить нельзя если потеряет ичкерию будет мандец всему кавказу --аллауакбар
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23.08.2024 19:38 Ответить
Насрет в чемодан? Надеюсь у нас есть 100 безпилотников которые достигнуцт москвы,казани и питера с Чернобфыльским мусорм а борту и ндписью Герань-3 сденало в Параше,Иране? Тем более Парашкинские войска 2 года назад оккупировли ЧАЕС,- и им теперь обяснять что московские дети харкают радиационной кровью не по их вине и что эта радиация это не они утащили и зпапустили по российским городам. Лучшая защита-это нападение
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23.08.2024 20:06 Ответить
"Іскрєннє он нам гаваріт...". Яке нікчемне базікання.
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23.08.2024 20:30 Ответить
Так поступово червоні лінії набувають какашкового відтінку!
(ЛАПТІ СІБЄ Ф ЖОПУ ФСТАФЬ!!!)
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23.08.2024 20:38 Ответить
В Вашингтонi усi нацисти зiбранi до купи. Можно по ним жахнуть! I по Германii за одне.
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23.08.2024 20:48 Ответить
Мрійники!!! Курськ - територія України!!!
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23.08.2024 22:01 Ответить
Ага, Крим та Донбас забув.
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23.08.2024 22:13 Ответить
Ага, ну давай до свидания. Уже скучно от ваших немощных потуг. Только обсеры сплошные, позорище.
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23.08.2024 22:18 Ответить
- Герасiмов, где Ростов, пля????
- Он сгорел (((((
- Курск, где???
- Захвачен нацистамi.
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23.08.2024 22:19 Ответить
Проведет очередную линию??)
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23.08.2024 23:12 Ответить
коричневую.
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24.08.2024 00:28 Ответить
Підар знову уб'є дітей, знищить, якусь лікарню та електропідстанцію...
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24.08.2024 03:38 Ответить
А ну всё ясно... Опять будут бить по гражданским...
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24.08.2024 08:38 Ответить
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