Бросил гранату во двор матери военнослужащего: сообщено о подозрении жителю Черкасщины
Задержали и сообщили о подозрении жителю одного из сел Черкасского района, который умышленно бросил гранату на придомовую территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина задержан и ему сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемого особой дерзостью, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
"Мужчина приехал на автомобиле в домовладение, принадлежащее матери военнослужащего, с целью самоутверждения и повреждения чужого имущества, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своего деяния и желая наступления общественно-опасных последствий, из хулиганских побуждений, с целью дискредитации военнослужащих, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождая свои действия особой дерзостью, которая вызвала у потерпевших нарушение спокойствия и страх, реализуя хулиганский умысел, имея при себе гранату, достоверно зная, что указанная граната относится к категории взрывных устройств, умышленно бросил ее на придомовую территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Кроме того, во время обыска домовладения подозреваемого, а также автомобиля, которым в тот день он пользовался, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще три предмета, внешне похожие на гранаты. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
В прокуратуре добавили, что уголовные производства объединены. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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так про всяк випадок
а то раптом вони з тцк, перевіряти піпл все рівно не буде
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