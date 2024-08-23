Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться, почему раненые военные вынуждены сами ходить на ВВК: Это недопустимо

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и обороны выяснить ситуации, когда раненые военнослужащие вынуждены сами приходить на военно-врачебные комиссии.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я прошу Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры. Ведь это абсолютно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-то ВВК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание", - заявил глава правительства.

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По словам Шмыгаля, если случаются ситуации, когда раненых защитников отправляют на ВВК, "система не работает".

Премьер-министр подчеркнул, что все необходимые документы, по которым ВВК должна приходить к раненым военнослужащим, приняты.