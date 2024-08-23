РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11437 посетителей онлайн
Новости
3 800 31

Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву разобраться, почему раненые военные вынуждены сами ходить на ВВК: Это недопустимо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и обороны выяснить ситуации, когда раненые военнослужащие вынуждены сами приходить на военно-врачебные комиссии.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я прошу Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры. Ведь это абсолютно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-то ВВК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание", - заявил глава правительства.

Также читайте: На Житомирщине врач ВЛК требовал у раненого военного 1500 дол. за подтверждение инвалидности, - Нацполиция

По словам Шмыгаля, если случаются ситуации, когда раненых защитников отправляют на ВВК, "система не работает".

Премьер-министр подчеркнул, что все необходимые документы, по которым ВВК должна приходить к раненым военнослужащим, приняты.

Автор: 

ранение (3375) военнослужащие (6099) Шмыгаль Денис (2669) военно-врачебная комиссия (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
тому що ви уряд кончених дегенератів
показать весь комментарий
23.08.2024 16:45
+14
Замість цього: "Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу"

Повинно бути це: "Я вимагаю, щоб Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжили заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу. Якщо профільні міністерства не здатні з повагою ставитись до наших громадян, особливо до захисників, їх чекає ретельний аудит діяльності і звільнення міністрів через некомпетентість"

Прохач сраний, теж мені піклування про людей зобразив... Третій рік війни скоро закінчиться, а тільки про це подумали
показать весь комментарий
23.08.2024 16:53
+14
2.5 років цього ніхто не помічав.. а те що більшість лікується за власні гроші не помічають і сьогодні
показать весь комментарий
23.08.2024 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тому що ви уряд кончених дегенератів
показать весь комментарий
23.08.2024 16:45 Ответить
вчитайся: Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.
це те саме, що совковими вчилками: їм теж дають інструкцію, а вона її мала на увазі, бо або не догнала, або "раніше не було, мені не вдобно, нахєр всралося то робити".
так і тут так, бокументи є - але усім на них насрать. це люди, це українці так працюють, на місцях., через очко русскоє.
показать весь комментарий
23.08.2024 17:01 Ответить
насправді- проходять влк,діагноз як правило-придатний, і пішов далі служити.
показать весь комментарий
23.08.2024 17:04 Ответить
Шмигалю-відбувається це тому що працівники влк й не тільки від безкарності вкрай охрєнєлі...
показать весь комментарий
23.08.2024 16:48 Ответить
а хто їх повинен строїти? ти, як користувач послуги. але ти це зробиш, якщо сам знаєш закон. а коли його ніхто не знає, ото таке може бути.
показать весь комментарий
23.08.2024 17:03 Ответить
Ну і хто ж повинен "строїти"? Не соромся і розкажи всім цей "серкетік". Просто цікаво почути відповідь людини, яка все "знає"!
показать весь комментарий
23.08.2024 17:33 Ответить
ти! береш закон і строїш. чи на блюдєчкє подать готове треба?
показать весь комментарий
25.08.2024 02:56 Ответить
Навіть не здивоаний твоєю відповіддю - "береш закон і строїш", "користувач послуги"...Ти хоч аб сам зрозумів що написав
показать весь комментарий
25.08.2024 13:07 Ответить
ти не доганяєш, бо ти - продукт совкової школи. українці в Німеччині, у кого мізки є, вчать закони і ними аргументують свої права. а лохи тіпа тебе ниють як пагано в Німеччині, бо нарешті взанвши про закон чи постанову, не знають, що щ нею далі робити. і найтупіші серед них - вчилки.
показать весь комментарий
25.08.2024 14:16 Ответить
Приклад для твого рівня розвитку:
є така група Батьки СОС, створена батьками-юристами проти свавілля українського педкурника. так ось мамки, які бачуть несправедливіть до своїх дітей, до себе, не знаючи законів, постанов - мовчать, затягнувши язика в очко. ті ж самі мамки через рік (кому скільки треба за розвитком) пишуть "не хочу більше терпіти, іду захищати права своєї дити". Чому не одразу? бо в макітрі пусто було. за рік вони начиталися різних проблем і шляхів їх вирішення, в голові накопичилися юридичні знання, які і є щитом.
показать весь комментарий
25.08.2024 14:26 Ответить
як заткнути совка? дуже просто: давити на мораль, на вихованість, на співчуття до опонента і ні слова про закони і права. Знаєш, що совки (на паРашкі теж), коли чують критику, інформацію, яка не стикається з тим, що у них у голові, коли з ними не погоджуються, а настаюють на своєму - називають це створенням конфлікту, у простонародді скандалу. тобто коло замикається - добиватися свого це скандалити - скандалити не прілічно - а отже не приілічно відстоювати свої права. Головне не орать і не істерити при аргументуванні, одного закону мало знати, до відстоювання свого права треба готуватися, начитуватися. бо на твій один закон, вони можуть тебе заткнути іншим і ти як лох, обосравшись, підеш ні з чим. Самоосвіта!
показать весь комментарий
25.08.2024 14:34 Ответить
скажи, чи обіжаю я людину, чи відмовляю в допомозі:
Передісторія:
воював, тепер із сім"єю в Німеччині, має мовний курс, після якого буде ще курс "історія і закони Німеччини", мовна школа для дорослих на канікулах літніх. Біржа праці відправляє робити резюме, шукати фірму, яка це робить. Він мені каже, що у нього відпустка зараз і він готовий шукати цю фірму (там йому дали список, по ним треба походити і взяти талончик у кого місця є на консультацію).
Розмова на річці, на пляжі:
Я кажу, так у відпусці цього не роблять, це вже з вересня, після відпустки. Його відповідь: та ні, не так. Питаю, чи офіційно-затверджена біржою праці відпустка? - відповіді немає, мужик не доганяє, про що питаю. Наводяще питання: чи подавав він заяву на біржу праці на відпустку (біржа праці тоді в ці дні тебе не трогає, не дає ніяких завдань). Ні, не подавав. Питання: чого він канікули в школі називає своєю відпусткою? оце останнє питання - це вже неповага до військового чи ще ні? тобто, коли кажеш, щоб називав речі своїми іменами, бо від цього залежить якість відповіді, то це вже неповага? не помогли військовому, він же нас захищає. а коли військовий меле цивільну херню і йому не можливо допомогти, то хто кому дохтор?
показать весь комментарий
25.08.2024 14:55 Ответить
Такої маячні ще ни читав зрозду. Німеччина...біржа...відпустка...Блдь ти взагалі обкурений чи що? До чого тут все це?!
Є Закон! Є виконавці Закону! Є порушнки Закону! Все. А ти якусь уйню тут пишеш! Вилізуть подібні до тебе двпи, пишуть якийсь набір слів, самі не розуміють як зі сторони все це виглядає, думають що вумні, а виглядають як "обкурені" наріки з підворотні!
показать весь комментарий
25.08.2024 15:08 Ответить
прикинь, на біржі праці в Німеччині можна брати відпустку. Ти ж лох український, про Німеччину не знаєш, але лізеж оцінювати зі своєї колхозної колокольні.
показать весь комментарий
25.08.2024 16:17 Ответить
і... хто бачить тих порушників? якщо ти не знаєш закону, ти побачиш того порушника? набір слів це лише для тебе, юо ти тупе у цьому плані.
показать весь комментарий
25.08.2024 16:19 Ответить
а виконавець то хто? не та курка, що сидить на ресепшені і каже тобі на твої хотєлки "іди в ліс", бо її так шеф навчив, який срать хотів на закон?
показать весь комментарий
25.08.2024 16:26 Ответить
Замість цього: "Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу"

Повинно бути це: "Я вимагаю, щоб Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжили заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу. Якщо профільні міністерства не здатні з повагою ставитись до наших громадян, особливо до захисників, їх чекає ретельний аудит діяльності і звільнення міністрів через некомпетентість"

Прохач сраний, теж мені піклування про людей зобразив... Третій рік війни скоро закінчиться, а тільки про це подумали
показать весь комментарий
23.08.2024 16:53 Ответить
тобто прем'єр міністр підписуючи закони про зміни в порядку проходження влк, тільки дізнався що військові завжди їздили на влк?
показать весь комментарий
23.08.2024 16:57 Ответить
2.5 років цього ніхто не помічав.. а те що більшість лікується за власні гроші не помічають і сьогодні
показать весь комментарий
23.08.2024 17:00 Ответить
сьогодня прям бенефіс Шмигаля...наче не він прем'єр усі ці роки, наче він щойно очі розліпив
показать весь комментарий
23.08.2024 17:58 Ответить
Може Єрмак у відпустці?
показать весь комментарий
23.08.2024 18:21 Ответить
Як шмигаль переводить стрілки на моз ,бо він усі документи прийняв,він білий і пухнастий.
показать весь комментарий
23.08.2024 18:30 Ответить
Чмыреныш,разговорился,а как молчал!
показать весь комментарий
23.08.2024 18:57 Ответить
А Шмигалю доручив голобородько,а голобородьку доручив єрмак…..
показать весь комментарий
23.08.2024 19:41 Ответить
 
 