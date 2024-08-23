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В Минобразования опровергли заявление Винницкого о готовности обеспечивать обучение в Курской области: Никаких официальных решений не принималось

минобразования,мон

В Министерстве образования и науки Украины опровергли заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого о готовности Украины обеспечивать образование для детей на территории Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Некоторые медиа распространили комментарий на тему образования детей в Курской области, который был озвучен Михаилом Винницким, заместителем министра образования и науки Украины во время пресс-брифинга. Отмечаем, что Министерством образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось. Заявление Михаила Винницкого является исключительно его личным мнением и предположениями и не является официальной позицией МОН", - говорится в сообщении.

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Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Украина при необходимости будет обеспечивать образование детям в Курской области.

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образование (2264) Минобразования (1735) Курск (1074)


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неужели у вас в министерстве все такие долбое-ы и дятлы и занимают такие высокие посты,понабирали одну зеленую шваль и конченых поцов,ганьба !!!!
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23.08.2024 17:07 Ответить
Дибіли в міністерстві не знають законів (хоча хто б сумнівався)

Якщо місцеві установи виявляться неспроможними забезпечити утримання та освіту дітей, окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ними дітей, які втратили батьків чи були з ними розлучені в результаті війни і які не мають можливості отримати необхідне піклування з боку близького родича або друга; навчання повинно здійснюватися по можливості особами їхньої національності, мови та релігії.

ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
від 12 серпня 1949 року

Тобто, ми не тільки мусимо їх навчати, а ще й кацапською мовою... Класно, правда? Пенсіонери скоро останній *** без солі доїдати будуть, а ми кацапів кацапською навчати будемо, годувати, забезпечувати електрикою і всім іншим. Що кацап, що полонений військовий злочинець окупаційної армії - всі важливіші для влади ніж самі українці
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23.08.2024 17:10 Ответить
Пропоную. Перенести в курську область весь Уряд.всі міністерства ..адміністрацію президента..парламент
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23.08.2024 17:12 Ответить
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23.08.2024 17:23 Ответить
А в наших школах вчителів достатньо?? І взагалі, вчителів запитали - хочуть вони їхати до курвської волості викладати щось? Чи вчителі вже за примусом, як у совку будуть розподілені?
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23.08.2024 17:33 Ответить
То вивозити до Сум хотіли а тепер нова ахінея. В тих селах одні старі лишились, невже це незрозуміло зеленим "інтелектуалам" у владі.
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23.08.2024 17:58 Ответить
Може хтось би спромігся хочаб трансляцію телебачення українського забезпечити на денацифікованих територіях?
Про виготовлення цілеспрямованого роззомбовуючого відеоконтенту на рівні держави вже мовчу.
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24.08.2024 10:47 Ответить
 
 