В Минобразования опровергли заявление Винницкого о готовности обеспечивать обучение в Курской области: Никаких официальных решений не принималось

В Министерстве образования и науки Украины опровергли заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого о готовности Украины обеспечивать образование для детей на территории Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Некоторые медиа распространили комментарий на тему образования детей в Курской области, который был озвучен Михаилом Винницким, заместителем министра образования и науки Украины во время пресс-брифинга. Отмечаем, что Министерством образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось. Заявление Михаила Винницкого является исключительно его личным мнением и предположениями и не является официальной позицией МОН", - говорится в сообщении.

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Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Украина при необходимости будет обеспечивать образование детям в Курской области.