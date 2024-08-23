В Минобразования опровергли заявление Винницкого о готовности обеспечивать обучение в Курской области: Никаких официальных решений не принималось
В Министерстве образования и науки Украины опровергли заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого о готовности Украины обеспечивать образование для детей на территории Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Некоторые медиа распространили комментарий на тему образования детей в Курской области, который был озвучен Михаилом Винницким, заместителем министра образования и науки Украины во время пресс-брифинга. Отмечаем, что Министерством образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось. Заявление Михаила Винницкого является исключительно его личным мнением и предположениями и не является официальной позицией МОН", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Украина при необходимости будет обеспечивать образование детям в Курской области.
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Якщо місцеві установи виявляться неспроможними забезпечити утримання та освіту дітей, окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ними дітей, які втратили батьків чи були з ними розлучені в результаті війни і які не мають можливості отримати необхідне піклування з боку близького родича або друга; навчання повинно здійснюватися по можливості особами їхньої національності, мови та релігії.
ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
від 12 серпня 1949 року
Тобто, ми не тільки мусимо їх навчати, а ще й кацапською мовою... Класно, правда? Пенсіонери скоро останній *** без солі доїдати будуть, а ми кацапів кацапською навчати будемо, годувати, забезпечувати електрикою і всім іншим. Що кацап, що полонений військовий злочинець окупаційної армії - всі важливіші для влади ніж самі українці
Про виготовлення цілеспрямованого роззомбовуючого відеоконтенту на рівні держави вже мовчу.