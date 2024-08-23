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В Польше экс-чиновника объявили в розыск из-за коррупции на закупки генераторов для Украины

Поліція Польщі

Национальная прокуратура Польши объявила в розыск бывшего главу Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по подозрению в неправомерной выгоде и участии в преступной группировке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Обвинения против Кучмеровского, который в материалах прокуратуры фигурирует как Михал К., касаются участия в организованной преступной группе и превышения полномочий и невыполнения обязанностей с целью получения финансовой выгоды.

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Хотя подробностей дела прокуратура не уточняет, в июне стало известно, что Кучмеровский стал фигурантом расследования из-за злоупотреблений при закупке электрогенераторов для Украины в 2023 году.

Экс-глава Госагентства стратегических резервов, как писали СМИ, способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно предоставляло услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

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В результате генераторы были ненадлежащего качества и так и не попали в Украину - их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что Кучмеровскому объявят обвинения, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Накануне суд избрал Кучмеровскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Но прокуратура считает, что экс-чиновник выехал за пределы Польши (по некоторым данным, он скрывается в турецкой части Кипра), поэтому готовит европейский ордер на арест.

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Политики "Права и справедливости", в частности экс-премьер Матеуш Моравецкий, называют выдвинутые против Кучмеровского обвинения охотой на ведьм и актом политической мести.

Автор: 

коррупция (8555) Польша (8398) генератор (57)


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Цікава дрібниця! Зєленський нагородив орденом цього фігуранта!
Знов соУпадєніє?!!!
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23.08.2024 18:30 Ответить
Хоч би вже затнулися дорікати корупцією в Україні! В них не менше...! Італія, Франція, Німеччина.....і т.д. наскрізь прошиті кацапськимі грошима!!
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23.08.2024 18:36 Ответить
В них ЗНАЧНО менша! І клоунів в президенти вони не обирають!
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23.08.2024 21:35 Ответить
Кучму геть!
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23.08.2024 19:21 Ответить
А в нас за подібне під оплески відпускають за кордони.
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23.08.2024 19:55 Ответить
 
 