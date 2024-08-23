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Вопрос возможного участия РФ в Саммите мира должна решать Украина, - МИД Индии

Глобальний саміт миру

Решение о приглашении России к участию в следующем Саммите мира должна принимать Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-страна, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-брифинге в пятницу в Киеве.

"Это их (Украины. - Ред.) инициатива, в которой мы приняли участие. Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет? Придут ли россияне или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать", - сказал он.

Глава МИД Индии отметил, что это вопрос, который, вероятно, решает государство Украина.

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Кроме того, он воздержался от комментирования представленного Китаем "мирного плана" относительно войні между Украиной и РФ, отметив, что это вопрос "заинтересованных сторон".

"Относительно того, что Китай мог предложить, я думаю, что не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству", - ответил Джайшанкар.

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Автор: 

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зе!блазень зацікавлений у присутності параши на другому саміті миру навіть більше, ніж Індія??? Це щось новеньке!
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23.08.2024 19:50 Ответить
Тепер зрозуміло хто тягне парашу на другий "саміт миру", ті ж самі що домовлялися у Турції, а щє раніше в Омані.
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23.08.2024 20:05 Ответить
Зеленый клоун бегает со своим саммитом и договорённостями безопасности пока русня продвигается в Днепропетровскую область
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23.08.2024 20:19 Ответить
Зе більшість руліт.
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23.08.2024 20:20 Ответить
А що не зрозуміло? Зеленскій, і вся Зермачня, вже декілька місяців хором співають, що в наступному саміті миру імені Зеленского мають бути присутні кацапи.
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23.08.2024 21:29 Ответить
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23.08.2024 22:32 Ответить
 
 