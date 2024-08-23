Вопрос возможного участия РФ в Саммите мира должна решать Украина, - МИД Индии
Решение о приглашении России к участию в следующем Саммите мира должна принимать Украина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-страна, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-брифинге в пятницу в Киеве.
"Это их (Украины. - Ред.) инициатива, в которой мы приняли участие. Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет? Придут ли россияне или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать", - сказал он.
Глава МИД Индии отметил, что это вопрос, который, вероятно, решает государство Украина.
Кроме того, он воздержался от комментирования представленного Китаем "мирного плана" относительно войні между Украиной и РФ, отметив, что это вопрос "заинтересованных сторон".
"Относительно того, что Китай мог предложить, я думаю, что не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству", - ответил Джайшанкар.
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