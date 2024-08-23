Украина ожидает от Международного уголовного суда новых ордеров на арест российских политиков и военных, - ОП

Украина ожидает от Международного уголовного суда новых ордеров на арест российских политиков и военных по делам о преступлениях, совершенных на территории Украины.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра сказала в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"2 марта 2022 года Офис прокурора МУС начал расследование ситуации в Украине. За это время МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, Львовой-Беловой, Шойгу, Герасимова и других генералов - за похищение наших детей и обстрелы инфраструктуры. Другие расследования продолжаются и мы ожидаем новых ордеров по другим преступлениям", - подчеркнула она.

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Отвечая на вопрос, почему много лет назад Украина подписала Римский статут, признала юрисдикцию МУС, но не ратифицировала его, Мудра отметила, что "сначала это был вопрос формального несоответствия Римского статута Конституции Украины, но после внесения соответствующих изменений в Конституцию все юридические преграды были сняты. Зато из-за некорректной и недостаточной информации у части общества сложилось абсолютно ложное впечатление, что сейчас МУС не может преследовать граждан Украины, а если мы ратифицируем Статут, то сможет".

Она подчеркнула, что на самом деле МУС уже может это делать - Украина признала его юрисдикцию с 21 ноября 2013 года двумя соответствующими заявлениями.

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При этом Мудра выразила убеждение, что участие Украины в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников.

"Благодаря привлечению Украины к МУС удастся увеличить эффективность работы МУС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритезацию нашего вопроса в нем", - сказала она.

Также, по словам заместителя руководителя ОП, Украина наконец сможет участвовать в Ассамблее государств-участников МУС и формировать политику МУС; выдвигать своего кандидата на должность судьи; утверждать распределение бюджета МУС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине; участвовать в выборах судей и других выборных лиц, в частности прокурора МУС, влиять на разработку изменений в Римский статут, что является ключевым для Украины в вопросе защиты военных.

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Мудра также подчеркнула, что полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МУС и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

"Наконец мы выполнили ключевое евроинтеграционное обязательство Украины, а также требование многих наших соглашений по безопасности. Это значительно усилит Украину на дипломатическом уровне и даст нам еще один аргумент для того, чтобы требовать от партнеров выполнения их обязательств", - подытожила Мудра.

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Напомним, Верховная Рада 21 августа приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Римский статут вступит в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты. Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.