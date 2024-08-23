Боевой медик 35-й бригады Конопля объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в психушке. Лубинец подтвердил плохие условия в больнице

Боевой медик из 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психиатрической больнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительные.

Боевой медик Петр Конопля, который сейчас находится на лечении в Одесской областной психиатрической больнице №2, объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в медучреждении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Надо иметь невероятный талант, чтобы из нормальных продуктов приготовить такую гадость, которой нас здесь кормят. Здесь лечатся военные и сбалансированное питание это часть лечения. Это не лечение, а пытка из нашего добровольного молчания! Спасайте!" - заявил он.

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По его словам, в больнице пациенты не имеют нормального питания, в частности овощей и фруктов, пища переварена, а тех, кто находится на лечении, кормят "гадостью из самых дешевых продуктов". Петр говорит, что питание обещали улучшить, но ничего не происходит.

"Мы находимся в очень хр*новых условиях. Я хочу на эту ситуацию как-то повлиять, потому что здесь лечатся военные, которым нужно сбалансированное питание.

Я не считаю, что воины, которые защищают наше государство, должны терпеть такое отношение к себе, мне это не нравится. Поэтому я объявляю голодовку пока это не прекратится и нам не улучшат условия", - рассказал Петр.

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Петр Конопля также показал палату, в которой он находится.

"В принципе чистенько. Единственное, что здесь есть грибок, плесень возле подушек, где человек лежит. Стены облезлые", - отметил Петр Конопля.

По словам Дмитрия Лубинца, после обращения бойца медучреждение проверили представитель омбудсмена Мария Попова и работники регионального представительства Офиса Уполномоченного по правам человека.

"Информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, являются абсолютно неудовлетворительными и не соответствуют установленным стандартам", - отметил омбудсмен.

Также представители Дмитрия Лубинца зафиксировали нарушения прав пациентов медицинского учреждения и направили письма с рекомендациями по их устранению в соответствующие органы государственной власти.

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Омбудсмен добавил, что в ближайшее время ответственных за питание пациентов лиц могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, в медицинском учреждении должны пересмотреть вопрос заключенных договоров с поставщиками.

"Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул Лубинец.



