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Боевой медик 35-й бригады Конопля объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в психушке. Лубинец подтвердил плохие условия в больнице

Петро Конопля

Боевой медик из 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психиатрической больнице №2. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительные.

Боевой медик Петр Конопля, который сейчас находится на лечении в Одесской областной психиатрической больнице №2, объявил голодовку из-за ненадлежащих условий в медучреждении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Надо иметь невероятный талант, чтобы из нормальных продуктов приготовить такую гадость, которой нас здесь кормят. Здесь лечатся военные и сбалансированное питание это часть лечения. Это не лечение, а пытка из нашего добровольного молчания! Спасайте!" - заявил он.

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По его словам, в больнице пациенты не имеют нормального питания, в частности овощей и фруктов, пища переварена, а тех, кто находится на лечении, кормят "гадостью из самых дешевых продуктов". Петр говорит, что питание обещали улучшить, но ничего не происходит.

"Мы находимся в очень хр*новых условиях. Я хочу на эту ситуацию как-то повлиять, потому что здесь лечатся военные, которым нужно сбалансированное питание.

Я не считаю, что воины, которые защищают наше государство, должны терпеть такое отношение к себе, мне это не нравится. Поэтому я объявляю голодовку пока это не прекратится и нам не улучшат условия", - рассказал Петр.

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Петр Конопля также показал палату, в которой он находится.

"В принципе чистенько. Единственное, что здесь есть грибок, плесень возле подушек, где человек лежит. Стены облезлые", - отметил Петр Конопля.

По словам Дмитрия Лубинца, после обращения бойца медучреждение проверили представитель омбудсмена Мария Попова и работники регионального представительства Офиса Уполномоченного по правам человека.

"Информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, являются абсолютно неудовлетворительными и не соответствуют установленным стандартам", - отметил омбудсмен.

Также представители Дмитрия Лубинца зафиксировали нарушения прав пациентов медицинского учреждения и направили письма с рекомендациями по их устранению в соответствующие органы государственной власти.

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Омбудсмен добавил, что в ближайшее время ответственных за питание пациентов лиц могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, в медицинском учреждении должны пересмотреть вопрос заключенных договоров с поставщиками.

"Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул Лубинец.

Дмитро Лубінець про голодування Петра Коноплі
Дмитро Лубінець про голодування Петра Коноплі

Автор: 

больница (1436) голодовка (829) военнослужащие (6099) еда (352) 35 отдельная бригада морской пехоты (62) Лубинец Дмитрий (451)


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Топ комментарии
+32
всі хто так поводиться з військовими та взагалі з громадянами України є мерзенним ублюдочними мерзотами...
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23.08.2024 20:40
+25
А ще варто звернути на стіну... Лежав з "ремонтом" грижі в хірургії на Подолі (не полінувався, знайшов де саме - клінічна лікарня 15), то лікарі чудові, санітарки і персонал - також, а от умови - це реально жах... Зассяні матраци, облуплені стіни, стертий до нуля лінолеум... Хоча все ще дуже боліло після операції, витримав у цьому ЛАЙНІ 1,5 дні і тільки зміг самостійно встати, то поїхав додому... Це лікування, ЗЄлені ******??? Та щоб вас, сволоту-дармоїдів, в такі умови на рік-два з сім'ями, друзями та дебілами, що за вас, таких сук, голосували!!! Дороги, під..ам, важливіші були? Виродки кончені... Заради справедливості варто сказати, що і "папєрєднікам" ВСІМ було глибоко пох, бо привладна сволота в таких гадюшниках не лікується (хоча, вони й в принципі не лікуються - як народились виродками 90%, так і живуть, і досить непогано).
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23.08.2024 20:49
+22
Робочі будні влади зелених мерзотників.
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23.08.2024 20:38
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23.08.2024 20:33 Ответить
Робочі будні влади зелених мерзотників.
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23.08.2024 20:38 Ответить
Ну хоч щось розумне посеред всякого лайна!!!!
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24.08.2024 07:25 Ответить
всі хто так поводиться з військовими та взагалі з громадянами України є мерзенним ублюдочними мерзотами...
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23.08.2024 20:40 Ответить
Народу байдуже і як завжди проголосують за владу, що нічого навіть не декларує з цього приводу.
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24.08.2024 00:13 Ответить
одне те що медик знаходиться у психлыкарні багато каже про те що він бачив на нулі.....
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23.08.2024 20:45 Ответить
Каратєльная псіхіатрія, це спадщина совєцького рєжима. Вона нікуди і не зникала.
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23.08.2024 20:47 Ответить
А ще варто звернути на стіну... Лежав з "ремонтом" грижі в хірургії на Подолі (не полінувався, знайшов де саме - клінічна лікарня 15), то лікарі чудові, санітарки і персонал - також, а от умови - це реально жах... Зассяні матраци, облуплені стіни, стертий до нуля лінолеум... Хоча все ще дуже боліло після операції, витримав у цьому ЛАЙНІ 1,5 дні і тільки зміг самостійно встати, то поїхав додому... Це лікування, ЗЄлені ******??? Та щоб вас, сволоту-дармоїдів, в такі умови на рік-два з сім'ями, друзями та дебілами, що за вас, таких сук, голосували!!! Дороги, під..ам, важливіші були? Виродки кончені... Заради справедливості варто сказати, що і "папєрєднікам" ВСІМ було глибоко пох, бо привладна сволота в таких гадюшниках не лікується (хоча, вони й в принципі не лікуються - як народились виродками 90%, так і живуть, і досить непогано).
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23.08.2024 20:49 Ответить
то вище не були в дитячій лікарні на Богатирській - там є палати взагалі без розеток....
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23.08.2024 20:53 Ответить
Ідіот включи в дитячих палатах розетки повинні бути тільки в інтенсивної терапії,бо дитина 3-8 років точно від нудьги туди щось засуне
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23.08.2024 21:08 Ответить
В дитячих садочках теж немає розеток? Або в школах? (там теж є діти віком 8 років). Згідно ПУЕ все це елементарно монтується на висоті від підлоги 1,8 метрів
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23.08.2024 21:15 Ответить
"ЗЄлені" зайве в твоєму дописі...чи то таке лайно з приходом "зелених" стало? До цього все було тіп-топ?
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23.08.2024 23:54 Ответить
А цікаво, як зешмарклі годують сваіх братушек(плєнних)????
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23.08.2024 21:01 Ответить
цікаво а Блазень рос полонених так само годує, чи краще?
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23.08.2024 21:02 Ответить
Зате мільйони на телешмарафон , ветеранських няньок та різний непотріб витрачають.
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23.08.2024 21:05 Ответить
Напевно персонал в психдиспансері,ще той, вони-ти диви ніколи клієти не жалілись,а тепер щось не такі.
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23.08.2024 21:24 Ответить
Цьому воїну не місце в психлікарні. Його розум дуже ясний. Проте деяким політикам там місце точно. І до кінця своїх днів.
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23.08.2024 21:48 Ответить
Психлікарня - це не про розум, а про психічні розлади через пережите.
Грубо кажучи - ПТСР.
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24.08.2024 02:30 Ответить
Нежить? Негайна операція!!
Фігня, у психлікарнях лежать "косарі", алкашня, що напилась дезрозчину, наркоші, що перехімічили з дур'ю, іноді солдати, що побили офіцерів, ну ще був один з таким загостренням шизофренії, що його і без зброї було небезпечно в якомусь підрозділі тримати.
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24.08.2024 06:21 Ответить
Схоже, психіатрія в Україні з часів СССР залишилась каральною. По країні зранку до ночі швендяє купа пропитої та обдовбаної ******* за якою вже давно дурка плаче, але стільки дурок ще не побудували, бухає, шикарно закусює, а адекватні люди викладають відео. як їх у психлікарнях годують помиями (бо в лікарів низка зарплата).
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23.08.2024 21:49 Ответить
Бойовому медику потрібно ОГОЛОСИТИ ГОЛОДУВАННЯ що би його вигук передрукували у (деяких) ЗМІ.
Коли якійсь Безуглий для цього потрібно лише запостити маленький (тупий) твіт...
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23.08.2024 21:54 Ответить
Нажаль це по всіх психлікарнях така ганебна ситуація
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23.08.2024 21:56 Ответить
Це ж зараз все комунальні заклади, гроші на утримання явиділяються місцевою владою…, хтось їх краде у великих розмірах, треба тільки зʼясувати , хто саме…
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23.08.2024 22:09 Ответить
КОГДА БУДЕТ ДОПРОС КУЧМЫ, ТИМОШЕНКО И Т.П. !!!???
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23.08.2024 22:14 Ответить
ЭТО ЯВНЫЙ ГЕНОЦИД БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ !!! НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В КРАСНЫЙ КРЕСТ И ООН !!!
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23.08.2024 22:17 Ответить
И ПУСТЬ ЖУРНАЛИСТЫ ПОКАЖУТ ЛИЦА ВСЕГО ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦЫ !!! ВСЕХ ТАКИХ БОЛЬНИЦ !!!
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23.08.2024 22:19 Ответить
Але ж керівник лікарні і його сімейка мабуть харчуються дуже добре .
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23.08.2024 22:19 Ответить
За грибок і за помиї, усіх причетних, треба розстрілювати!
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23.08.2024 23:10 Ответить
Одно из тех кодл которые были до войны по всей стране когда стандарты нато были на бумаге, а на деле повара вместе с начальникоми частей распиливали бабки на поставках и продуктах. Таких дрючить нужно регулярно и со вкусом
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23.08.2024 23:22 Ответить
Паскуди прокляті! Та в таких умовах і здорова психічно та фізично людина стане хворою!
Деякі блогери (луганські) показують фото лікарень, дитсадочків, шкіл, будинків на рашці, ржуть, в яких скотських умовах русня перебуває. Подивіться на нас!
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23.08.2024 23:35 Ответить
цей Чоловік ДВІЧІ(!) герой! Мене бентежить, навіть, не це лайно що він витягнув на світло, а те чому досі(!) мовчали інщі!
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23.08.2024 23:52 Ответить
 
 