Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом сообщил Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет понятно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.
По его словам, он имел сегодня разговор с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, который включает:
- ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
- оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;
- боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают.
Отметим, что перед этим издание Associated Press обнародовало содержание пакета. По информации журналистов, он включает:
- боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
- ракеты для систем противовоздушной обороны;
- противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- транспортные средства и другое оборудование.
Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники с американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских Сил обороны. Это означает, что его возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину значительно быстрее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на ділі - 125 млн раз на місяць (про usaid мовчу - там допомога розтягнута на декілька років).
Потім в законі виявилось, що для України тільки 30млрд
Ніхто не перевіряє, всі суми - тому всі кажуть, як сказала адміністрація та виділив Конгрес
Виділено до 1 жовтня 2024, 7.8млрд PDA,
залишок 6.2млрд (згорять менше ніж за 40 днів)
дають знову мінімум 125млн
Хто винен - поточна адміністрація Байден+Камала
Але маловірогідно, що трамп хоч чимось краще для України, ніж та парочка. Він кіт в мішку, що симпатизує путіну, не має емпатії до України і навряд має мотивацію нам допомагати.
деми ніколи не дозволять до виборів нанести якоїсь шкоди оркам що могло б призвести до якихось перепон при екпорту ресурсів
Конгрес виділив 7.8млрд в пряме розпорядження адміністрації США
Використано 1.6млрд
1 жовтня залишок 6.2млрд згорає
Надається 125млн - мінімум з мінімума
Велика ймовірність, що кошти згорять...
В повідомленні
"Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".
якщо надавати 2 рази в місяць по 125млн, то за залишок 6.2млрд можна надавати ще наступні 2 роки, тобто буде повідомлення типу
"в 2027 році надано 108 пакет допомоги починаючи з серпня 2021 року"
проблема тільки, що ці кошти згорають 1 жовтня 2024
а ще є не наданий PDA 2022-2023 років, на 5.1млрд.