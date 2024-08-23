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Новости Помощь Украине
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Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Джо Байден

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщил Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет понятно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.

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По его словам, он имел сегодня разговор с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, который включает:

  • ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
  • оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;
  • боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают.

Отметим, что перед этим издание Associated Press обнародовало содержание пакета. По информации журналистов, он включает:

  • боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
  • ракеты для систем противовоздушной обороны;
  • противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
  • системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • транспортные средства и другое оборудование.

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Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники с американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских Сил обороны. Это означает, что его возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину значительно быстрее.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) помощь (7760) США (26409)


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Топ комментарии
+7
Дідусь Йосип,зроби подарок на День Незалежності,зніми "кайданки" з рук ЗСУ,дай дозвіл хірачити по орді далекобійною зброєю,без обмежень.
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23.08.2024 22:04
+6
На таке свято - такий "потужний" пакет допомоги, аж на 125млн. Це один із самих меньших пакетів за весь час.
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23.08.2024 22:09
+4
це має бути 125 мільярдів одним заходом і без дзвінків!!! Але із-за цієї сцикливої підстаркуватої чуми ще тисячі українців, на превеликий жаль, мають загинути...
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23.08.2024 22:02
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Правила форума Совет форумчан
це має бути 125 мільярдів одним заходом і без дзвінків!!! Але із-за цієї сцикливої підстаркуватої чуми ще тисячі українців, на превеликий жаль, мають загинути...
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23.08.2024 22:02 Ответить
Лучше 250 млрд. (что бы мало не казалось), авианосец "Джеральд Форд", ну и Зиву Давид в качестве вишенки...
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23.08.2024 22:15 Ответить
Ще ангелів Чарлі без трусів…
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23.08.2024 22:22 Ответить
Дідусь Йосип,зроби подарок на День Незалежності,зніми "кайданки" з рук ЗСУ,дай дозвіл хірачити по орді далекобійною зброєю,без обмежень.
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23.08.2024 22:04 Ответить
Тре підорам типу маска, трампа і мага-********* тикнути мордою. Чуваки на всю америку брехали, що Україні подаровано 61 млрд ...

А на ділі - 125 млн раз на місяць (про usaid мовчу - там допомога розтягнута на декілька років).
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23.08.2024 22:08 Ответить
Крым, Донецк, Луганск захватили при Обаме-Байдене, полномасштабное началось при Байдене, при Трампе не было захвачено ни метра Украинской земли - поэтому он и 3.14дор...
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23.08.2024 22:29 Ответить
Свидетели байдена это те же кто голосовал за зелёного. Время идет, дом горит, а мозгов как не было так и не будет
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23.08.2024 23:20 Ответить
Брехати почала адміністрація, вона попросила 61млрд, начебто для України
Потім в законі виявилось, що для України тільки 30млрд
Ніхто не перевіряє, всі суми - тому всі кажуть, як сказала адміністрація та виділив Конгрес

Виділено до 1 жовтня 2024, 7.8млрд PDA,
залишок 6.2млрд (згорять менше ніж за 40 днів)
дають знову мінімум 125млн

Хто винен - поточна адміністрація Байден+Камала
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24.08.2024 01:25 Ответить
І байдену і камалі - ми звичайні папуаси, яким дають рівно щоб ми не здохли (чи менше). І не дозволяють бити по росії, і літаки саботують, щоб не псувати настрій пуйлові.

Але маловірогідно, що трамп хоч чимось краще для України, ніж та парочка. Він кіт в мішку, що симпатизує путіну, не має емпатії до України і навряд має мотивацію нам допомагати.
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24.08.2024 02:40 Ответить
Ви заблукали в фактах. Про 61 мілярд не замовкаючт голосять американські ЗМІ. А за ними, як папуги повторюють українські. Чи ви вважаєте, що Маск, Трамп та МАГА мають особисто перевіряти документи Білого Дому, звіряючи чи співпали нетто та брутто?
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24.08.2024 05:21 Ответить
На таке свято - такий "потужний" пакет допомоги, аж на 125млн. Це один із самих меньших пакетів за весь час.
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23.08.2024 22:09 Ответить
Як показала жорстка реальність затримку допомоги України гальмували не тільки трампісти,а й демократи.Сидять на двох стільцях. Нажаль!
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23.08.2024 22:11 Ответить
В штатах вибори, перед виборами треба понизити ставку щоб показати круті досягнення, а для цього потрібна низька інфляція і орківські ресурси...
деми ніколи не дозволять до виборів нанести якоїсь шкоди оркам що могло б призвести до якихось перепон при екпорту ресурсів
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23.08.2024 23:15 Ответить
Дяку за хоч таку допомогу.

Конгрес виділив 7.8млрд в пряме розпорядження адміністрації США
Використано 1.6млрд
1 жовтня залишок 6.2млрд згорає
Надається 125млн - мінімум з мінімума
Велика ймовірність, що кошти згорять...

В повідомленні
"Це оголошення є шістдесят четвертим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року".

якщо надавати 2 рази в місяць по 125млн, то за залишок 6.2млрд можна надавати ще наступні 2 роки, тобто буде повідомлення типу
"в 2027 році надано 108 пакет допомоги починаючи з серпня 2021 року"

проблема тільки, що ці кошти згорають 1 жовтня 2024

а ще є не наданий PDA 2022-2023 років, на 5.1млрд.
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24.08.2024 01:32 Ответить
 
 