Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом сообщил Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет понятно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.

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По его словам, он имел сегодня разговор с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, который включает:

ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают.

Отметим, что перед этим издание Associated Press обнародовало содержание пакета. По информации журналистов, он включает:

боеприпасы к реактивным системам HIMARS;

ракеты для систем противовоздушной обороны;

противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;

системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

транспортные средства и другое оборудование.

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Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники с американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских Сил обороны. Это означает, что его возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину значительно быстрее.