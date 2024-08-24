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Новости Помощь Украине
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Пентагон раскрыл содержание пакета военной помощи Украине на 125 млн долларов

hmmwv

Министерство обороны США сообщило содержание очередного пакета военной помощи Украине, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В состав пакета военной помощи вошли:

  • оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • медицинское оборудование;
  • взрывное оборудование и боеприпасы; 
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Ранее о предоставлении Украине пакета военной помощи сообщил президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон о создании буферной зоны в Курской области: Работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1447) США (26409)


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Топ комментарии
+22
Яким чином спотворюється українська мова? Тому що підсвідомо використовується калька з російської. "Состав пакета помощи" некоректно прирівнюється до "содержание пакета помощи", а потім "содержание" перекладається як "зміст". А якщо не користуватися парою квазісинонімів состав и содержание, а перекласти "состав пакета помощи" напряму українською, то отримаємо вірний переклад - "склад пакету допомоги". А "зміст пакету допомоги" невірно, слово "зміст" має інше значення
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24.08.2024 02:33
+12
Самого бісить цей ідіотизм. Демократія у дії. Нафіга кацапам та розвідка. Добре що хоч поштучно номенклатуру не написали.
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24.08.2024 02:17
+10
ключнiца перекладала!
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24.08.2024 03:23
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Правила форума Совет форумчан
Кому розкрили? Утiну?
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24.08.2024 02:03 Ответить
Самого бісить цей ідіотизм. Демократія у дії. Нафіга кацапам та розвідка. Добре що хоч поштучно номенклатуру не написали.
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24.08.2024 02:17 Ответить
може кротiв росийских у владi хочуть позбавити зарплаты?))))
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24.08.2024 03:10 Ответить
щоб не "********" одні, а інші щоб обісрались від страху!
Джавеліни де ж ви були так довго!..
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24.08.2024 18:09 Ответить
Яким чином спотворюється українська мова? Тому що підсвідомо використовується калька з російської. "Состав пакета помощи" некоректно прирівнюється до "содержание пакета помощи", а потім "содержание" перекладається як "зміст". А якщо не користуватися парою квазісинонімів состав и содержание, а перекласти "состав пакета помощи" напряму українською, то отримаємо вірний переклад - "склад пакету допомоги". А "зміст пакету допомоги" невірно, слово "зміст" має інше значення
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24.08.2024 02:33 Ответить
Ну ти загнув
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24.08.2024 03:14 Ответить
перекладали росiянськi кроти.
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24.08.2024 03:25 Ответить
"Склад пакету допомоги" є правильним варіантом, оскільки слово "склад" вказує на перелік або набір елементів, що входять до певного об'єкта чи концепту. У цьому випадку, "склад пакету допомоги" означає перелік речей або послуг, які містяться в пакеті допомоги.

"Зміст" в українській мові зазвичай використовується в контексті значення або суті чогось, наприклад, "зміст книги" або "зміст документа", де йдеться про інформаційне наповнення. В контексті пакету допомоги, важливий саме перелік конкретних елементів, тому слово "склад" є більш точним.
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І так, це не я, а жпт чат😁
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24.08.2024 05:43 Ответить
***, та вміст, а не склад чи зміст...
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24.08.2024 18:21 Ответить
Хто ти такий щоб сперечатися з GPTchat?
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24.08.2024 21:55 Ответить
син філолога укр мови
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25.08.2024 11:37 Ответить
Співчуваю бро🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.08.2024 13:39 Ответить
**«Склад військової допомоги»** означає перелік або сукупність предметів, що входять до цієї допомоги.

Слова **«зміст»** і **«вміст»** тут не підходять:

- «Зміст» зазвичай стосується ідей або інформації.

- «Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось.

Отже, правильний варіант: **«склад військової допомоги»**.
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24.08.2024 21:58 Ответить
склад делегації, а вміст допомоги
ти не обожествляй той штучний інтелект, якщо тобі власного недостатньо, щоб користуватись
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25.08.2024 11:39 Ответить
"«Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось."
саме так!
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25.08.2024 11:40 Ответить
Все він правильно написав!
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24.08.2024 06:09 Ответить
ключнiца перекладала!
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24.08.2024 03:23 Ответить
"Урегулювання війни".
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24.08.2024 06:08 Ответить
Коли якась шмонька на касі питає: "Пакєт нужин?", кажу: "Нужник не потрібен".
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24.08.2024 07:49 Ответить
На який мови хочу, на такий й розмовляю ! В мистах ромовляють бильше росийською , а украинську важають -селянскою ! Кажуть .Рогуль разкудахкавська !
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24.08.2024 13:00 Ответить
Вітаю. Нажаль Гугл перекладач не має можливості розрізняти значення слів в українській та кацапській мовах. Українська більш змістовна та має більше слів синонімів ніж кацапська.
Спробуйте перекласти на кацапську слова Лесі Українки: "без надії сподіваюсь".
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24.08.2024 08:36 Ответить
ШІ Copilot відповідає:
какой язык имеет больше слов русский или украинский -

https://tsaristrussia.ru/faq/v-kakom-yazyke-bolse-slov-russkom-ili-ukrainskom Согласно исследованиям, украинский язык обладает примерно 100-120 тысяч слов, в то время как русский язык имеет около 200 тысяч слов

яка мова має більше слів російська чи українська -

https://bing.com/search?q=%d1%8f%d0%ba%d0%b0+%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%bc%d0%b0%d1%94+%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5+%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b2+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0+%d1%87%d0%b8+%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0 Обидві мови - українська та російська - мають значний словниковий запас, але кількість слів української мови перевищує кількість слів російської мови
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24.08.2024 09:03 Ответить
Може отой ШІ врахував матюки як слова то так, в кацапів дуже багато отого ''добра''.
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24.08.2024 09:45 Ответить
Я до того, що на одне й те саме питання, задане різними мовами, він відповідає діаметрально протилежно...
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24.08.2024 10:04 Ответить
Ось дістаю з полиці тлумачний словник української 2016 р., видавництва "Перун". Читаю - 250 000 слів.
А реально, з урахуванням орфогр. та лекс. форм, діалектів, професійних і спеціалізоввних словників, архаїки, ******** нововведень і сленгу, дослідження кажуть про близько півмільйона слів.
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24.08.2024 10:24 Ответить
Для порівняння, кацапський "толковьій словарь Ожегова" - 70 000 слів.
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24.08.2024 10:27 Ответить
все це ШІ в дупу!
І не тому, що це могло би бути розвидком людства, якби ж це дійсно якісь ДНК розшифровувало,
А воно моделює банально тупу людську поведінку -- наприклад "доведи, що не робот", "вкажи на йких зображення велосипед (а було б транспортний засіб, а на картинках цигани з возом, от як би там ШІ справилось)
Тому, це деградація людства: люди тупо вірять тому, що їм видає їх айхфон чи інший девайс і сперечаються зі селянином, що тут повинен бути "Макдональдс", де ви його поділи?!
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24.08.2024 18:18 Ответить
Можливо платні версії інші...але нагадує квантові комп'ютери та термоядерний синтез...
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24.08.2024 19:14 Ответить
багато сайтів давно вже бісять своєю "вогневою поразкою" та іншими доказами, що спочатку новини формуються касапською а потім вже перекладаються в гуглі
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24.08.2024 11:03 Ответить
Електричне харчування...
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24.08.2024 18:22 Ответить
Браво!
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24.08.2024 03:42 Ответить
Вміст пакету розкрили самі американці.
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24.08.2024 03:49 Ответить
А до тих пару ф-16 нічого не підкинули? Жаль...
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24.08.2024 04:03 Ответить
З дротовим наведенням :-O. Скільки ж їм років? Про цей жах з дротами, що намотуються на колеса автотранспорта нам ще 30 років назад в інституті розповідали!!!
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24.08.2024 06:07 Ответить
ТОУ дають для боротьби з танками - а не для створення перешкод авторанспорту на полі бою Бо коли танк увірветься на позиції - тобі буде "похєр" - в якому стані колеса твоєї машини А б"ють танки ці "старенькі" прекрасно Особливо на відкритій місцевості (якою є Південь та Схід України)
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24.08.2024 06:14 Ответить
Ясно, що це побічний ефект . На навчаннях після стрільб ПТУР "Малиш" автомашини тягали за собою жмути дроту намотаного на колеса. А в гіршому випадку дріт працював як загородження з "колючки". Такі мотки колючого дроту, що розтягують спіраллю на землі або стовпчиках для накручування і заклинювання колес ворожої техніки.
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24.08.2024 09:53 Ответить
Ті мотки колючого дроту називаються "спіраль Бруно"
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24.08.2024 13:17 Ответить
Зараз є ******* дрони теж з дротовим керуванням.Правда,не звичайний дріт,а оптика,але не бояться РЕБ.
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24.08.2024 07:39 Ответить
Причем на более 10 км
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24.08.2024 10:50 Ответить
Мы с вами стали свидетелями краха целой эпохи…

Оккупанты, наконец, доканали то, что разрушают уже 10 лет - в Донецке остановлена добыча угля на последней шахте.

В 2014 году россияне пугали жителей Донецка, что прийдут злые бендеровцы, закроют шахты и Донбасс умрет от голода
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24.08.2024 07:14 Ответить
Дякуємо Президенту і народу США.
Допомога,може,була б і більшою,але ж при обшуку у пересічного воєнкома знаходять ₴45 лямів.То Штати це ж бачать.
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24.08.2024 07:36 Ответить
Тільки є нюанс щодо ваших слів, фінансову частину допомоги яка є в рамках пакету і має бути спрямована на інфраструктуру і бюджетні витрати вони не затримують

капельні поставки тільки щодо озброєння, тому більш вірогідна теорія що це через наступ і ескалацію
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24.08.2024 09:22 Ответить
Саме так, згідно https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закона
Економічна допомога: For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
Негайна через підпис PDA "SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"

Суми майже однакові, економічна доступна до 1 жовтня 2025, а військова до 1 жовтня 2024

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA надано на 1.6млрд
https://www.state.gov/translations/russian/usaid-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/ На економіку 3.9млрд

Різниця більше ніж в 2 рази, це при тому що PDA згорає менше ніж за 40 днів
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24.08.2024 12:24 Ответить
У складі допомоги, як не дивно - жодного асфальтоукладача.
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24.08.2024 07:55 Ответить
Дякуємо.
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24.08.2024 10:50 Ответить
Три комітети Палати представників, закінчили звіт на 291 сторінку, щодо "https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."

Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
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24.08.2024 12:26 Ответить
А мають кілька причин, через які не дають Україні дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю по території РФ. Одна з них - надія в майбутньому перезавантажити свої відносини з Москвою.

На думку Білого дому і Пентагона, у України і без цього є можливості для перемоги, сказало джерело видання Politico.

Також один із представників Білого дому заявив, що використання західних далекобійних ракет по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується. До того ж у ЗСУ обмежений запас таких ракет, а ті, що у них є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже виведені із зони їхньої досяжності.

"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", - заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.
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24.08.2024 13:52 Ответить
А нахрена она надо , чтоб русня знала чего передают ? Если так хотите что-то сказать по этому поводу , напишите просто РАЗНОЕ.
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24.08.2024 15:44 Ответить
Многие здесь убеждены что Ермак кремлёвский агент, так что похрен, пиши не пиши всё равно узнают.
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24.08.2024 21:46 Ответить
Раніше були яйця по 17 и допомога на 400, а зараз в багажниках по 4,7 мільона евро и допомога на 125.
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24.08.2024 15:51 Ответить
Певно американці вирішили, що раз такі багаті хай самі закупляються. У індусів наприклад)
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24.08.2024 17:33 Ответить
 
 