17 927 59
Пентагон раскрыл содержание пакета военной помощи Украине на 125 млн долларов
Министерство обороны США сообщило содержание очередного пакета военной помощи Украине, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В состав пакета военной помощи вошли:
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- медицинское оборудование;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Ранее о предоставлении Украине пакета военной помощи сообщил президент США Джо Байден.
Топ комментарии
+22 Vadim Shevchuk
показать весь комментарий24.08.2024 02:33
+12 Viktor Mozhaiev
показать весь комментарий24.08.2024 02:17
+10 Mine
показать весь комментарий24.08.2024 03:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джавеліни де ж ви були так довго!..
"Зміст" в українській мові зазвичай використовується в контексті значення або суті чогось, наприклад, "зміст книги" або "зміст документа", де йдеться про інформаційне наповнення. В контексті пакету допомоги, важливий саме перелік конкретних елементів, тому слово "склад" є більш точним.
--------------------------------------------------
І так, це не я, а жпт чат😁
Слова **«зміст»** і **«вміст»** тут не підходять:
- «Зміст» зазвичай стосується ідей або інформації.
- «Вміст» відноситься до фізичної наповненості чогось.
Отже, правильний варіант: **«склад військової допомоги»**.
ти не обожествляй той штучний інтелект, якщо тобі власного недостатньо, щоб користуватись
саме так!
Спробуйте перекласти на кацапську слова Лесі Українки: "без надії сподіваюсь".
какой язык имеет больше слов русский или украинский -
https://tsaristrussia.ru/faq/v-kakom-yazyke-bolse-slov-russkom-ili-ukrainskom Согласно исследованиям, украинский язык обладает примерно 100-120 тысяч слов, в то время как русский язык имеет около 200 тысяч слов
яка мова має більше слів російська чи українська -
https://bing.com/search?q=%d1%8f%d0%ba%d0%b0+%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%bc%d0%b0%d1%94+%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5+%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b2+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0+%d1%87%d0%b8+%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0 Обидві мови - українська та російська - мають значний словниковий запас, але кількість слів української мови перевищує кількість слів російської мови
А реально, з урахуванням орфогр. та лекс. форм, діалектів, професійних і спеціалізоввних словників, архаїки, ******** нововведень і сленгу, дослідження кажуть про близько півмільйона слів.
І не тому, що це могло би бути розвидком людства, якби ж це дійсно якісь ДНК розшифровувало,
А воно моделює банально тупу людську поведінку -- наприклад "доведи, що не робот", "вкажи на йких зображення велосипед (а було б транспортний засіб, а на картинках цигани з возом, от як би там ШІ справилось)
Тому, це деградація людства: люди тупо вірять тому, що їм видає їх айхфон чи інший девайс і сперечаються зі селянином, що тут повинен бути "Макдональдс", де ви його поділи?!
Оккупанты, наконец, доканали то, что разрушают уже 10 лет - в Донецке остановлена добыча угля на последней шахте.
В 2014 году россияне пугали жителей Донецка, что прийдут злые бендеровцы, закроют шахты и Донбасс умрет от голода
Допомога,може,була б і більшою,але ж при обшуку у пересічного воєнкома знаходять ₴45 лямів.То Штати це ж бачать.
капельні поставки тільки щодо озброєння, тому більш вірогідна теорія що це через наступ і ескалацію
Економічна допомога: For an additional amount for "Economic Support Fund", $7,899,000,000, to remain available until September 30, 2025
Негайна через підпис PDA "SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000"
Суми майже однакові, економічна доступна до 1 жовтня 2025, а військова до 1 жовтня 2024
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA надано на 1.6млрд
https://www.state.gov/translations/russian/usaid-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/ На економіку 3.9млрд
Різниця більше ніж в 2 рази, це при тому що PDA згорає менше ніж за 40 днів
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
Звіт офіційний, а в новинах нічого немає майже тиждень
На думку Білого дому і Пентагона, у України і без цього є можливості для перемоги, сказало джерело видання Politico.
Також один із представників Білого дому заявив, що використання західних далекобійних ракет по Росії може виявитися не таким ефективним, як рекламується. До того ж у ЗСУ обмежений запас таких ракет, а ті, що у них є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже виведені із зони їхньої досяжності.
"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", - заявив виданню високопоставлений представник адміністрації США.