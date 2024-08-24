Рейтинг Путина среди россиян рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области, - росСМИ

Результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали рекордное падение рейтинга одобрения и доверия к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян на фоне операции ВСУ на Курщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Meduza", которое ссылается на издание "Агентство".

Так, на сайте ВЦИОМ указано, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% - до 78,2%.

Смотрите: Путин обвинил ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС. ВИДЕО

Судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, пишет "Медуза", рейтинг одобрения работы Путина за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

В то же время рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина.

Российские социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times