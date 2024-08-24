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Рейтинг Путина среди россиян рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области, - росСМИ

Рейтинг Путіна серед росіян рекордно впав через операцію ЗСУ на Курщині

Результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали рекордное падение рейтинга одобрения и доверия к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян на фоне операции ВСУ на Курщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Meduza", которое ссылается на издание "Агентство".

Так, на сайте ВЦИОМ указано, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.

Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% - до 78,2%.

Смотрите: Путин обвинил ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС. ВИДЕО

Судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.

Кроме того, пишет "Медуза", рейтинг одобрения работы Путина за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

В то же время рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина.

Российские социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95365) Курск (1074)


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Топ комментарии
+28
На кую крутив, ху.ло еті рейтингі.
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24.08.2024 12:09
+21
Ахахаха, Господи, який сміх.....
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
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24.08.2024 12:15
+14
таки да) порівняно з мінусовим рейтингом херпіду дід ще добре тримається
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24.08.2024 12:22
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Правила форума Совет форумчан
На кую крутив, ху.ло еті рейтингі.
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24.08.2024 12:09 Ответить
Оце впав. Не смішіть мої капці.
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24.08.2024 12:19 Ответить
таки да) порівняно з мінусовим рейтингом херпіду дід ще добре тримається
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24.08.2024 12:22 Ответить
Їхній вціом то єрунда!
За рік значно погіршилась оцінка буйла в коментах ватних рашиських сайтів.

Суть - "а хутін то таки х..ло !" 😂👍
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24.08.2024 12:35 Ответить
ЕЕЕЕ не скажи - ліліпутін ДУЖЕ турбується про свій рейтинг
Парадаксально - але ЛЮБИЙ диктатор НАЙБІЛЬШЕ боїться незадоволення ним народу.
Це історичний факт.
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24.08.2024 13:32 Ответить
Діда на палку і на свалку!
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24.08.2024 12:11 Ответить
тіх дідів там купа бо русня це коллектівне *****.
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24.08.2024 12:16 Ответить
Гаазько-загратуй російського вожака ліліпутіна і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
Так закінчиться чергова недоімперія, не вперше і не в останнє.
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24.08.2024 13:34 Ответить
Они пишут что ***** это должность. И ворчат они на *****, за то что он мало *****
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24.08.2024 15:11 Ответить
73 ? 😀
73 - 73 = 0
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24.08.2024 12:14 Ответить
Ахахаха, Господи, який сміх.....
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
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24.08.2024 12:15 Ответить
Я думаю, просто тобі треба мій коментар почитати уважніше, а не мені історію.
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24.08.2024 13:52 Ответить
Ти сверджував: "В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))"
Це ахінея.
Всесвітня історія показує що у 99,99% при падінні народного рейтингу до диктатора - диктатора настигає АВТОМАТИЧНА страта.
Добре - допустим ти правий - приведи ПРИКЛАД диктатора у якого рейтинг був 0% і він вижив.
Чекаю.
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24.08.2024 13:57 Ответить
Зараз модератори сайту другий раз приведуть тобі приклад, щоб не спамив.
Наперед вдячний.
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24.08.2024 14:23 Ответить
Пол Пот...
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24.08.2024 15:44 Ответить
пол-пот за 4 роки знищив 80% власного населення - тому просто нікому було скрутити йому голову. Разом з тим. Помер пол-пот у 54 роки. Причина офіційно невідома, проте є версія, що він помер від серцевої недостатності. Медекспертиза згодом показала, що смерть настала внаслідок отруєння. Також є версія, що він загинув у джунглях від хвороби або наклав на себе руки.
Не зараховано.
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25.08.2024 12:44 Ответить
3% - це не падіння, а курам на сміх
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25.08.2024 02:13 Ответить
стадія "отріцінія" пройдено - перейшли до стадії "торгу" - на скільки повинен впасти рейтинг ліліпутіна щоб власний народ його повісив - це добре.
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25.08.2024 13:07 Ответить
Можна було б цікавіше матеріал назвати: "У Путіна впав...", з інтригою так )))
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24.08.2024 12:16 Ответить

Какая интрига? Он с Шойгу на Алтай ездил. А там, этот, как его? Корень хрена жень-шеня.
-А что, помогает?
-Да, если взять потолще, и привязать покрепче
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24.08.2024 15:18 Ответить
Московські рейтинги по-любому за 70% - фікція. Я так думаю.
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24.08.2024 12:16 Ответить
Та враховуючи його вік у нього вже давно "впав"
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24.08.2024 12:28 Ответить
То шо: можна відкорковувати шампанське?
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24.08.2024 12:18 Ответить
І рекорди в потвор московських також рекордні. Тьху на тєрпіл.
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24.08.2024 12:23 Ответить
Єдине, що можна говорити про рейтинги (та й будь-які інші показники) у путінській росії, було сказано після "виборів президента Росії" у 2018 році головою Центральної виборчої комісії Чечні. Його запитали про причину того, чому в Чечні відсоток тих, хто проголосував за путіна, так відрізняється від загальноросійського. По Росії було приблизно 76, а в Чечні 98,9%. На що він відповів:
- А що таке? За нашого президента у Чечні проголосують стільки, скільки треба. Треба 100%, проголосує 100%, треба буде 120%, проголосує і 120%
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24.08.2024 12:28 Ответить
Прігожин довів нульовий рейтинг пуйла, коли йшов на мацькву. Шкода, що не до кінця
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24.08.2024 12:31 Ответить
Чим далі вглуб рассіі йде наступ ЗСУ тім глибше усвідомлення разіян який путін *****.
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24.08.2024 12:37 Ответить
Та там общий путин в 100 миллионов голов. Упал бо хотели Украину вообще испепелить. Там на москальских форумах возмущаются на путина что он ядеркой не выпалил Украину, а не то что СВО это чушь. Да и рейтинги для авторитарных стран это фуфло полное.
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24.08.2024 12:40 Ответить
🔥Україна сьогодні вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця», - Зеленський.
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24.08.2024 12:42 Ответить
в Воронеже до сих пор врывается
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24.08.2024 12:43 Ответить
https://tsn.ua/********/sogodni-vpershe-vidbulos-uspishne-boyove-zastosuvannya-raketi-drona-palyanicya-zelenskiy-2646606.html Крилата ракета Паляниця
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24.08.2024 12:46 Ответить
Росії буде дуже складно з тим, щоб навіть вимовити, що саме прилетіло".
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24.08.2024 12:48 Ответить
👍🤝😁😂
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24.08.2024 18:53 Ответить
Ну,по перше все це маячня,а по друге,кацапи звинувачують ху#ла виключно у "не рішучості",типу -"фпєрьод на Фашінктон",вони майже всі хворі та скажені виродки.
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24.08.2024 12:44 Ответить
Ці рейтинги треба методично підривати в папку справи "Світ проти ******** терористичного кацапського бидлостада" як систематичні докази фашизму і остаточного виродження стала болотяних андрофагів.
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24.08.2024 12:49 Ответить
ну так і йшли б "фпєрьод на Фашінктон", чого вони до нас причепилися. А ми б глибоко озаботилися і вислали 5 тис. касок. І пів-року збирали парламент щоб вирішити, чим і як допомогти Фашінктону.
Мечти-мечти....
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25.08.2024 02:16 Ответить
Та ***** насрати на рейтинг кацаплбидла...
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24.08.2024 12:51 Ответить
На 0,3%.
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24.08.2024 12:52 Ответить
Здає бабця
Раджу подивитися офіційний відеозвіт про його останню поїздку до Кабардино-Балкарії. Там один місцевий холуй пару хвилин намагається донести ліліпутіну істину, що яблучний джем без цукру роблять саме з яблук.
Бабця явно у маразмі. Час виводити нового лідора уZZкава міра, бо цей вже явно "фсьо".
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24.08.2024 12:57 Ответить
У Шольца рейтинг 13%. У Макрона не многим больше. Видел как его освистывал весь стадион на закрытии Олимпиады. Их еще никто не отпандил, не изнасиловал, не повесил.
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24.08.2024 13:00 Ответить
і за що його освистували?
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25.08.2024 02:17 Ответить
Їм пох... той рейтинг у них 80% рабів яких можна телевізором вести куди захочеш.... там більше має значення прибтки фінеліти раші а вони ростуть за час війни...

Якщо б вибивати експорт то тоді орківські олігархи б задумались на рахунок зміни політики а поки їх все влаштовує.... на фоні того що до 50 року має бути скорочення споживання газу, нафти більш чим вдвоє а вугілля до мінімума....

їм необхідно захопити нові ресурси для продажу той же літій, чорноземи і т.д. які будуть мати вагу в майбутньому
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24.08.2024 13:26 Ответить
Х...о перший по рейтінгу на шибеницю.
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24.08.2024 13:41 Ответить
Шо серьезно упал? А вы **** до сих пор застебнутые в гермаках с забралом , Путин бог , это ***** , это *****...
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24.08.2024 14:52 Ответить
Якось ***** і на *****, і на кацапські рейтінги! У боневтіка вони вже давно мінусові, і це не заважає йому з своєю зекодлою грабувати і знищувати Україну, та цкраїнців!
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24.08.2024 15:16 Ответить
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24.08.2024 16:19 Ответить
У Чаушеску рейтинг не падав
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24.08.2024 17:09 Ответить
одним словом Х-УЙЛОООО як не крути -падло!!!!!
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24.08.2024 18:11 Ответить
л9 какой там рейтинг у неЛегетимного -300% на - 700% 4ель 4то там упало 🤷‍♂️хГорЭ то какое он там я6локи ходит нюхает пр9м весь в пИчали 🥱
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25.08.2024 01:40 Ответить
 
 