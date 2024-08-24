Рейтинг Путина среди россиян рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области, - росСМИ
Результаты опроса госслужбы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали рекордное падение рейтинга одобрения и доверия к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян на фоне операции ВСУ на Курщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Meduza", которое ссылается на издание "Агентство".
Так, на сайте ВЦИОМ указано, что рейтинг одобрения деятельности Путина за неделю с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%.
Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Уровень доверия к диктатору за этот же период снизился на 2,6% - до 78,2%.
Судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в феврале 2022 года.
Кроме того, пишет "Медуза", рейтинг одобрения работы Путина за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после бунта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.
В то же время рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% - на фоне мобилизации осенью-зимой 2022-2023 годов и летом-осенью 2023 года, после бунта Пригожина.
Российские социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.
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За рік значно погіршилась оцінка буйла в коментах ватних рашиських сайтів.
Суть - "а хутін то таки х..ло !" 😂👍
Парадаксально - але ЛЮБИЙ диктатор НАЙБІЛЬШЕ боїться незадоволення ним народу.
Це історичний факт.
Так закінчиться чергова недоімперія, не вперше і не в останнє.
73 - 73 = 0
В авторитарних країнах, царям начхати на та рейтинги. Навіть якщо він де-факто буде 12%, то намалюють 96,2% )))
Найкращий показник рейтингах буде, коли ВВХ , як Каддафі розірвуть на шматки, попередньо прив'язав до автівки і потягавши по мацкві!
Це ахінея.
Всесвітня історія показує що у 99,99% при падінні народного рейтингу до диктатора - диктатора настигає АВТОМАТИЧНА страта.
Добре - допустим ти правий - приведи ПРИКЛАД диктатора у якого рейтинг був 0% і він вижив.
Чекаю.
Наперед вдячний.
Не зараховано.
Какая интрига? Он с Шойгу на Алтай ездил. А там, этот, как его? Корень
хренажень-шеня.
-А что, помогает?
-Да, если взять потолще, и привязать покрепче
- А що таке? За нашого президента у Чечні проголосують стільки, скільки треба. Треба 100%, проголосує 100%, треба буде 120%, проголосує і 120%
Мечти-мечти....
Раджу подивитися офіційний відеозвіт про його останню поїздку до Кабардино-Балкарії. Там один місцевий холуй пару хвилин намагається донести ліліпутіну істину, що яблучний джем без цукру роблять саме з яблук.
Бабця явно у маразмі. Час виводити нового лідора уZZкава міра, бо цей вже явно "фсьо".
Якщо б вибивати експорт то тоді орківські олігархи б задумались на рахунок зміни політики а поки їх все влаштовує.... на фоні того що до 50 року має бути скорочення споживання газу, нафти більш чим вдвоє а вугілля до мінімума....
їм необхідно захопити нові ресурси для продажу той же літій, чорноземи і т.д. які будуть мати вагу в майбутньому