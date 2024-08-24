Meta удалила более 40 аккаунтов в Facebook и Instagram, распространявших российскую пропаганду на европейскую аудиторию

Корпорация Meta удалила 43 аккаунта и страницы в Facebook и Instagram, которые распространяли российскую пропаганду на европейскую аудиторию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете корпорации.

В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram за нарушение политики против скоординированного неаутентичного поведения.

Фиктивные новостные веб-сайты, в отчете в качестве примера взят сайт Euro Top News, использовали вымышленные журналистские псевдонимы и фальшивые адреса, чтобы казаться легитимными. Контент на сайтах и в социальных сетях вероятно создавался с помощью искусственного интеллекта.

Кроме соцсетей Meta подобные сайты активно действовали на платформах YouTube, Telegram и X (ранее Twitter). Их сообщения продвигали российские нарративы, в частности по уменьшению поддержки Украины на Западе и критики президента США Байдена. Meta обнаружила и остановила эту активность до того, как она смогла создать аутентичную аудиторию.

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