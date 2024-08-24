Meta удалила более 40 аккаунтов в Facebook и Instagram, распространявших российскую пропаганду на европейскую аудиторию
Корпорация Meta удалила 43 аккаунта и страницы в Facebook и Instagram, которые распространяли российскую пропаганду на европейскую аудиторию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете корпорации.
В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram за нарушение политики против скоординированного неаутентичного поведения.
Фиктивные новостные веб-сайты, в отчете в качестве примера взят сайт Euro Top News, использовали вымышленные журналистские псевдонимы и фальшивые адреса, чтобы казаться легитимными. Контент на сайтах и в социальных сетях вероятно создавался с помощью искусственного интеллекта.
Кроме соцсетей Meta подобные сайты активно действовали на платформах YouTube, Telegram и X (ранее Twitter). Их сообщения продвигали российские нарративы, в частности по уменьшению поддержки Украины на Западе и критики президента США Байдена. Meta обнаружила и остановила эту активность до того, как она смогла создать аутентичную аудиторию.
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Вот вы и попались. Это такой редакторский трюк, определяет кто читает новости, а кто серфит по заголовкам.
В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram Источник:
Можливо допоможе, коли робот буде ліпити в мережі на такі публікації що це фейк з посиланням на сторінку чому це фейк.
Але не думаю що мета з своєю політикою набирання низькокваліфікованих індусів в супорт щось з цим зробить тут тільки має бути якась інформаційна компанія коли люди самі почистять своїх друзів...
Але на це не піде керівництво компанії ріст кількості користувачів це ріст реклами і прибутків і їм всерівно кому ця реклама показується ботам чи людям... вони фактично монополісти і їм всерівно будуть платити
Може існувати...
Рік-два...
Потім болить голова...
Тиждень-два...
Потім сприйняття...
А, шо такоє?
Раби *****...
Готові стати обоє-рабої...