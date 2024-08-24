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Meta удалила более 40 аккаунтов в Facebook и Instagram, распространявших российскую пропаганду на европейскую аудиторию

meta

Корпорация Meta удалила 43 аккаунта и страницы в Facebook и Instagram, которые распространяли российскую пропаганду на европейскую аудиторию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете корпорации.

В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram за нарушение политики против скоординированного неаутентичного поведения.

Фиктивные новостные веб-сайты, в отчете в качестве примера взят сайт Euro Top News, использовали вымышленные журналистские псевдонимы и фальшивые адреса, чтобы казаться легитимными. Контент на сайтах и в социальных сетях вероятно создавался с помощью искусственного интеллекта.

Кроме соцсетей Meta подобные сайты активно действовали на платформах YouTube, Telegram и X (ранее Twitter). Их сообщения продвигали российские нарративы, в частности по уменьшению поддержки Украины на Западе и критики президента США Байдена. Meta обнаружила и остановила эту активность до того, как она смогла создать аутентичную аудиторию.

Также читайте: РФ готовит новые пропагандистские операции в Европе, направленные против украинских беженцев, - ГУР

Автор: 

Facebook (391) пропаганда (3670) россия (95372) Instagram (49) Meta (7)


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Топ комментарии
+9
43 аккаунта? та я в день по 50 акків блокую за розповсюдження усілякого рашистського лайна!
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24.08.2024 19:07
+6
43? За годину? За добу? За весь час?
3.14здець повний......
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24.08.2024 19:09
+5
МЕТА мені удалила акаунт в інстаграмі за те що я расіянам бажав виздихати.
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24.08.2024 20:07
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Правила форума Совет форумчан
43 аккаунта? та я в день по 50 акків блокую за розповсюдження усілякого рашистського лайна!
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24.08.2024 19:07 Ответить
43? За годину? За добу? За весь час?
3.14здець повний......
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24.08.2024 19:09 Ответить
Новину читали?
Вот вы и попались. Это такой редакторский трюк, определяет кто читает новости, а кто серфит по заголовкам.
В целом Meta удалила 20 аккаунтов в Facebook, 14 страниц и 9 аккаунтов в Instagram Источник:
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24.08.2024 23:07 Ответить
Прямо на ордена якогось тягнуть за такий геройський вчинок.
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24.08.2024 19:11 Ответить
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25.08.2024 06:09 Ответить
А тих, хто ділився їх інформацією чи репостив їх відео і публікації. Як наприклад аккаунт з публікацією фейку про оплату нового авто центром зайнятості українцю видалили, але репости і перезаливи відео до сих пір гуляють по соцмережам.

Можливо допоможе, коли робот буде ліпити в мережі на такі публікації що це фейк з посиланням на сторінку чому це фейк.
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24.08.2024 19:17 Ответить
ого мабуть то цілий 1 троль був.
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24.08.2024 19:17 Ответить
один? То було максимум 0,01% від троля.
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24.08.2024 19:19 Ответить
так. це потужно
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24.08.2024 19:39 Ответить
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24.08.2024 23:09 Ответить
Потужно а їх там тисячі, а ще міліон липових акаунтів ботів які стукають всім у друзі і так накопичують аудиторію та виглядають під живу людину з якимись поточними фото..

Але не думаю що мета з своєю політикою набирання низькокваліфікованих індусів в супорт щось з цим зробить тут тільки має бути якась інформаційна компанія коли люди самі почистять своїх друзів...

Але на це не піде керівництво компанії ріст кількості користувачів це ріст реклами і прибутків і їм всерівно кому ця реклама показується ботам чи людям... вони фактично монополісти і їм всерівно будуть платити
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24.08.2024 19:17 Ответить
Те саме відбувається з ютубом, боротьбе йде тільки з ботами які не дивляться рекламу, а якщо програмне забезепечення нормально допрацьоване алгоритми ютуба не реагують на них тому що ботоферми приносять великий об'єм рекламного трафіку
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24.08.2024 19:20 Ответить
40? може сорок тисяч?
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24.08.2024 19:25 Ответить
Будь-яка пропаганда...
Може існувати...
Рік-два...

Потім болить голова...
Тиждень-два...

Потім сприйняття...

А, шо такоє?

Раби *****...

Готові стати обоє-рабої...
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24.08.2024 19:30 Ответить
а як насправді відслідити фейкові аккаунти? ось наприклад, я бачу, що то троль, жму поскаржитись, і ніхєра "не вбачають порушень правил". Потім сам щось напишу у відповідь, звісно без мата, і мене банять. ФБ і цукерберг мають засоби бородьби, але вперто граюь на пуйла.
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24.08.2024 19:47 Ответить
МЕТА мені удалила акаунт в інстаграмі за те що я расіянам бажав виздихати.
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24.08.2024 20:07 Ответить
Мене попередили, що закриють бо скаржились лаптєносії за коментарі, я не дочекалась, сама пішла. Більше вільного часу стало.
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25.08.2024 06:15 Ответить
7.40 !!))
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24.08.2024 20:17 Ответить
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24.08.2024 20:57 Ответить
*** Жуй?!!
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24.08.2024 21:27 Ответить
Цукенбергская путинская подстилка, а может ты мне восстановишь12-летний МОЙ АККАУНТ, который ты удалил за то, что рашисты жаловались, что я публикую посты раскрывающие их фашистскую сущность и делал репосты преступлений этой рашистской мразоты в Украине?!!!
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24.08.2024 23:52 Ответить
 
 