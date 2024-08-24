Галущенко о переговорах с РФ о прекращении атак на энергетику: Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не вела переговоры с РФ о прекращении ударов по энергоинфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.

"Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных. Вопрос в чем: в четверг состоялся саммит по третьему пункту "формулы мира" президента Зеленского в вопросе энергетической безопасности. Он был в режиме онлайн, мы приняли совместное коммюнике. Участие в нем приняло большое количество стран из разных частей мира. И на самом деле ключевая позиция в этом документе, кроме восстановления энергетики, это - не атаки на энергосистемы", - пояснил Галущенко.

Он также отметил, что участие в этом саммите приняли международные организации и около 40 стран мира. О результатах этого мероприятия же планировалось сообщить России через посредника.

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"Вопрос, как эту формулу возложить на Россию, чтобы они хоть что-то начали выполнять", - сказал министр.

Напомним The Washington Post писали, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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