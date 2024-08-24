Галущенко о переговорах с РФ о прекращении атак на энергетику: Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не вела переговоры с РФ о прекращении ударов по энергоинфраструктуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.
"Мы с террористами переговоров не ведем. Тем более закулисных. Вопрос в чем: в четверг состоялся саммит по третьему пункту "формулы мира" президента Зеленского в вопросе энергетической безопасности. Он был в режиме онлайн, мы приняли совместное коммюнике. Участие в нем приняло большое количество стран из разных частей мира. И на самом деле ключевая позиция в этом документе, кроме восстановления энергетики, это - не атаки на энергосистемы", - пояснил Галущенко.
Он также отметил, что участие в этом саммите приняли международные организации и около 40 стран мира. О результатах этого мероприятия же планировалось сообщить России через посредника.
"Вопрос, как эту формулу возложить на Россию, чтобы они хоть что-то начали выполнять", - сказал министр.
Напомним The Washington Post писали, что в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
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Галущенко побоявся прийти в Раду на доповідь щодо корупції в Міненерго, оскільки сам став об'єктом НАБУ, - журналіст Ніколов
а клав на Раду
як і його шеф єрмак
У Галущенка завжди, як його впіймають на брехні - це іпсо.
Хтось знов відверто *******.
З 25 серпня Україна планує відновити експорт https://suspilne.media/tag/**************/ електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі.
тобто, світло вимикають, тому що аварія. електроенергію експортують, що б не було аварії?
міністр галущенко кладе, на верховну раду. прем'єр благає, міністрів не порушувати та виконувати?
де, нас найобують?
коли треба красти як в останній час..
перед втечею в Монако
А також пам'ятаємо про "захищену" Трипільську ТЕЦ...і