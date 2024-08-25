Угроза ударов по Москве и Санкт-Петербургу может склонить РФ к переговорам, - The Guardian
The Guardian со ссылкой на неназванные источники, утверждает, что РФ будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.
В статье говорится, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.
По информации The Guardian, высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что использование англо-французского оружия в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.
"По словам высокопоставленного чиновника, мнение заключается в том, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США", - говорится в материале.
Кроме того, отмечается, что Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем более, в то время, как украинская армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении.
Издание приводит слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что с начала года Москва атаковала Украину 9 590 ракетами и 13 997 беспилотниками, поразив 6 203 гражданских объекта и 5 676 военных. И добавляет, что ракеты Storm Shadow были разработаны в основном в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракеты поставляют США, Белый дом также должен дать согласие на ее использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта".
Тогда как Владимир Зеленский утверждает, что последствия операции Украины в России (в Курской области - Ред.) показывают, что предупреждения Кремля о красных линиях преувеличены. Москва в значительной степени преуменьшила значение продвижения ВСУ: чиновники РФ почти не упоминают о нем публично и описывают свой ответ как "контртеррористическую операцию".
Американские официальные лица заявили изданию Politico, что, по их мнению, ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях, и что российские истребители, которые запустили планерные бомбы в прифронтовые районы Украины, в основном базировались вне зоны досягаемости ракет.
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Найцікавіше в статті ось це: "Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
але притомним людям зрозуміло, що малося на увазі "про кордони 2013го"
По друге - чому Київ постійно обстрілюють ракетами, а москву неможна??? Навіть один гарний обстріл москви вибив би лайно з голів більшості імперців-фашистів.
По третє - на 99,9% стріляти західною зброєю по москві нам ніколи не дозволять! потрібні свої ракети типу Сапсан - від цього залежить переможемо ми чи програємо.
Москва - это сырьевая (т.е. бабла немеряно) диктатура. А такие диктатуры исчезают только путем успешной внешней военной компании (Ливия, Ирак) Или внутренними процессами, вызванными массовым недовольством народа. Именно НАРОДА! Никакие "восстания элит" или "военные перевороты" в таких диктатурах не срабатывают. История в помощь.
Пропаганда объяснит народу ЛЮБОЕ событие в пользу диктатора (+ огромный и лояльный силовой аппарат). Поэтому никакие "удары по Москве и С.Петербургу" тут не сработают. Более того, могут привести к прямо противоположному эффекту. После начала Курской операции, количество контрактников в рекрутинговые центры РФ увеличилось на 20%.
Изменить/уменьшить "80% поддержку путина народом", с моей т.з. можно только двумя способами:
1. Резкое уменьшение уровня жизни россиян.
Т.е. санкции должны стать настоящими (полное торговое эмбарго, полноное отключение международных систем связи, нтернета и т.п.). В условиях интегрированной мировой экономики и наличия мощных и многочисленных "неприсоединившихся" стран - это невозможно.
2. Систематический разгром крупных группировок РФ на территории Украины.
Народ прощает диктатору все ... кроме постоянных военных поражений. Наибольшее падение рейтинга поддержки путина в РФ было после Харьковской операции и дальнейшей мобилизации в РФ.
1. За почти 3 года войны, власть так и не показала народу ЗА КАКУЮ УКРАИНУ они должны умирать. За самую корумпированную страну Европы? За страну где своим всё, а народу никуя? Где закон как дышло ...? Где начальники ТЦК миллионеры? Где воруют на оборонных заказах? И т.д. и т.п.
2. Для того чтобы "в РФ некем было воевать" потери противника на фронте должны быть МИНИМУМ в 5 раз больше чем наши. Сейчас приблизительно 1:2, 1:3 (по оптимистичным оценкам).
Реально ли соотношение потерь 1:5 (и больше) в нашу пользу? Да, я считаю реально.
Что для этого нужно сделать? Поменять ВСЕ! Начиная от отношения государства к этой войне и заканчивая ПОЛНОЙ структурной и качественной реорганизацией ВСУ. Реально ли это сделать при нынешней власти? Нет, не реально.
але так живіть у своєму рожевому світі, так простіше.