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Новости Война
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Угроза ударов по Москве и Санкт-Петербургу может склонить РФ к переговорам, - The Guardian

Ракети під крилом винищувача(фото ілюстративне)

The Guardian со ссылкой на неназванные источники, утверждает, что РФ будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

В статье говорится, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

По информации The Guardian, высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что использование англо-французского оружия в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.

"По словам высокопоставленного чиновника, мнение заключается в том, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США", - говорится в материале.

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Кроме того, отмечается, что Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем более, в то время, как украинская армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении.

Издание приводит слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что с начала года Москва атаковала Украину 9 590 ракетами и 13 997 беспилотниками, поразив 6 203 гражданских объекта и 5 676 военных. И добавляет, что ракеты Storm Shadow были разработаны в основном в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракеты поставляют США, Белый дом также должен дать согласие на ее использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта".

Тогда как Владимир Зеленский утверждает, что последствия операции Украины в России (в Курской области - Ред.) показывают, что предупреждения Кремля о красных линиях преувеличены. Москва в значительной степени преуменьшила значение продвижения ВСУ: чиновники РФ почти не упоминают о нем публично и описывают свой ответ как "контртеррористическую операцию".

Американские официальные лица заявили изданию Politico, что, по их мнению, ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях, и что российские истребители, которые запустили планерные бомбы в прифронтовые районы Украины, в основном базировались вне зоны досягаемости ракет.

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Автор: 

оружие (10198) россия (95381)


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Топ комментарии
+25
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25.08.2024 07:01
+23
Поки не спалиш кремль і лубянку - ніхто Україні не повірить.
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25.08.2024 01:30
+11
Ви б хоч пояснили, що ви хотіли написати. Я так розумію, натяк на те, що по Україні було випущено тисячі ракет з початку війни (а не за рік) і Україна типу на переговори досі не іде? Так ми обороняємося - ми не можемо це припинити. А русня може закінчити війну, хоч через хвилину після публікації мого поста. В цьому і суть. І потім - є різниця, звідки наносити удари - Харків вам у приклад. Коли ракета летить сотні кілометрів або тисячу і коли час підльоту пару хвилин і майже немає часу на реагування засобами ППО

І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
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25.08.2024 04:22
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Поки не спалиш кремль і лубянку - ніхто Україні не повірить.
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25.08.2024 01:30 Ответить
потрібно було в 1991 - не закидувати москву та пітер американськими ножками буша - хай би подохли ще 33 роки тому всі кацапи від голоду.
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25.08.2024 13:43 Ответить
Після 2019 та Оману вірять дуже обережно
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25.08.2024 01:42 Ответить
а неназвані джерела - це кавова гуща чм боби?
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25.08.2024 01:46 Ответить
Це можуть бути гриби, вони теж інколи розмовляють )
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25.08.2024 08:33 Ответить
Це "салянка сборная любая". Але, навіть якщо " люба", то там багато різного смачненького нашатковано) Це коли мацкву удари зьроєю бентежили? У1812 році, коли спалили самі?
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25.08.2024 02:04 Ответить
Якщо можливо захід дозволить вдарити по Москві, то можливо орки погодяться на переговори. Але це не точно.
Найцікавіше в статті ось це: "Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
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25.08.2024 02:09 Ответить
Ви б хоч пояснили, що ви хотіли написати. Я так розумію, натяк на те, що по Україні було випущено тисячі ракет з початку війни (а не за рік) і Україна типу на переговори досі не іде? Так ми обороняємося - ми не можемо це припинити. А русня може закінчити війну, хоч через хвилину після публікації мого поста. В цьому і суть. І потім - є різниця, звідки наносити удари - Харків вам у приклад. Коли ракета летить сотні кілометрів або тисячу і коли час підльоту пару хвилин і майже немає часу на реагування засобами ППО

І уявіть собі (теоретично) - почалася паніка в Москві, а в Пітері об'явлена часткова евакуація. Це реальний психологічний удар. Тому що навіть маааасквічам немає ніякого діла до якоїсь там Суджі, бо еліта
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25.08.2024 04:22 Ответить
Маска і Підер - це справді їх ахілесова п'ята, решту паРаші хоть напалмом випалять - а ***** і баштам Кремля буде пофіг. А от Масква - то святе. От коли на Масквє будуть від тривог бігати в укриття 24/7, тоді повірю в кінець війни і мир.
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25.08.2024 10:12 Ответить
Боюся, коли в москві почнуть бігати в укриття, на місці Києва вже буде радіоактивна воронка.
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25.08.2024 12:34 Ответить
Сирський випадково здав реальну ефективність ППО. Вона менше 50%.
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25.08.2024 12:33 Ответить
Ну зрозуміло, що не 100%. Але тут в цифрах щось не те, бо не могли по нас випустити за пів роки майже 10 000 ракет
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25.08.2024 13:08 Ответить
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25.08.2024 07:01 Ответить
В мене один знайомий прапор зв'язківець проходив строкову службу на луб'янці якраз в серпні 1991року...і був свідком як зносили пам'ятник дзержинському....вони всі дружньо дивилилися крізь привідчинені штори в вікнах...і вони фотографували всі ці події...і казали "В ісТарічєскую епоху живьом..." фото зберегу для внукав...
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25.08.2024 09:39 Ответить
Дурня
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25.08.2024 07:10 Ответить
А еще это анонiмне джерело говорило, что ракет РФии хватит на 2-3 недели, максимум 5.
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25.08.2024 07:38 Ответить
Мені говорили, інфа 100%, що іще позавчора закінчились !
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25.08.2024 08:14 Ответить
перш за все Україні від Московії потрібні не переговори, а відвід військ Мордора на кордони 2013го року.. після цього вже можна про щось розмовляти....
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25.08.2024 07:49 Ответить
Не існує ніяких кордонів 2013 року ...
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25.08.2024 13:03 Ответить
для ***** також не існує ніяких кордонів...
але притомним людям зрозуміло, що малося на увазі "про кордони 2013го"
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25.08.2024 15:48 Ответить
The Guardian, ну прям как дєті малиє.
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25.08.2024 08:11 Ответить
Швидше просто ідіоти. Як всі журналісти.
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25.08.2024 09:11 Ответить
50 томагавків одночасно по москві зупинять війну , але потрібно буде померти ***** так чи інакше
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25.08.2024 08:49 Ответить
Та гоооді вже... Тільки володіння нуклеарним ***********, тільки це, і більш нічого.
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25.08.2024 08:51 Ответить
По перше - до раю путін не поспіша, бо настроїв десятки палаців та наплодив скільки ж байстрюків. Те саме і з його оточенням. Так що ядерного апокаліпсесу не буде.
По друге - чому Київ постійно обстрілюють ракетами, а москву неможна??? Навіть один гарний обстріл москви вибив би лайно з голів більшості імперців-фашистів.
По третє - на 99,9% стріляти західною зброєю по москві нам ніколи не дозволять! потрібні свої ракети типу Сапсан - від цього залежить переможемо ми чи програємо.
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25.08.2024 09:12 Ответить
Да не пойдёт Путин ни на какие переговоры , он до смерти естественной или нет , будет сидеть , это же простая логика.
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25.08.2024 09:19 Ответить
Эта статья The Guardian - типичный образец или полной некомпетентности или (что более вероятно) манипуляции и перевода стрелок.
Москва - это сырьевая (т.е. бабла немеряно) диктатура. А такие диктатуры исчезают только путем успешной внешней военной компании (Ливия, Ирак) Или внутренними процессами, вызванными массовым недовольством народа. Именно НАРОДА! Никакие "восстания элит" или "военные перевороты" в таких диктатурах не срабатывают. История в помощь.
Пропаганда объяснит народу ЛЮБОЕ событие в пользу диктатора (+ огромный и лояльный силовой аппарат). Поэтому никакие "удары по Москве и С.Петербургу" тут не сработают. Более того, могут привести к прямо противоположному эффекту. После начала Курской операции, количество контрактников в рекрутинговые центры РФ увеличилось на 20%.
Изменить/уменьшить "80% поддержку путина народом", с моей т.з. можно только двумя способами:
1. Резкое уменьшение уровня жизни россиян.
Т.е. санкции должны стать настоящими (полное торговое эмбарго, полноное отключение международных систем связи, нтернета и т.п.). В условиях интегрированной мировой экономики и наличия мощных и многочисленных "неприсоединившихся" стран - это невозможно.
2. Систематический разгром крупных группировок РФ на территории Украины.
Народ прощает диктатору все ... кроме постоянных военных поражений. Наибольшее падение рейтинга поддержки путина в РФ было после Харьковской операции и дальнейшей мобилизации в РФ.
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25.08.2024 09:30 Ответить
Захід це всього лише 10% населення Землі. Рашку економічно ніяк не ізолюєш. Була надія на те що Захід контролює всі фінансові механізми та інститути, але цей план вже не спрацював. А військовий розгром залежить тільки від українців, від їх готовності жертвувати собою. Треба дотерпіти до того моменту коли рашке вже ніким буде воювати.
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25.08.2024 09:55 Ответить
На счет "готовности жертвовать собой". Есть сомнения т.к.:
1. За почти 3 года войны, власть так и не показала народу ЗА КАКУЮ УКРАИНУ они должны умирать. За самую корумпированную страну Европы? За страну где своим всё, а народу никуя? Где закон как дышло ...? Где начальники ТЦК миллионеры? Где воруют на оборонных заказах? И т.д. и т.п.
2. Для того чтобы "в РФ некем было воевать" потери противника на фронте должны быть МИНИМУМ в 5 раз больше чем наши. Сейчас приблизительно 1:2, 1:3 (по оптимистичным оценкам).
Реально ли соотношение потерь 1:5 (и больше) в нашу пользу? Да, я считаю реально.
Что для этого нужно сделать? Поменять ВСЕ! Начиная от отношения государства к этой войне и заканчивая ПОЛНОЙ структурной и качественной реорганизацией ВСУ. Реально ли это сделать при нынешней власти? Нет, не реально.
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25.08.2024 10:31 Ответить
Військовий розгром залежить не тільки від українців, але й від партнерів в першу чергу, ну а поки ти чекатимеш, коли рашці буде ніким воювати, то наша армія закінчиться раніше.
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25.08.2024 10:40 Ответить
неможливо військовим шляхом розгромити країну яка має найбільший у світі запас ЯО.
але так живіть у своєму рожевому світі, так простіше.
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25.08.2024 13:40 Ответить
Може тому і не дозволяють лупити по мордору. Напевне і в них є ''бариги на війні''
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25.08.2024 09:30 Ответить
Треба ж на пркатиці визначити подльотноє врємя до мацкви )))
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25.08.2024 09:49 Ответить
Так зелена шелупонь себе п'ятками в груди б'є, що ніяких переговорів з террористами ? І в той же час, хоче змусити до переговорів? У них там біполярка, чи нарід вже геть за ідіотів тримають?
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25.08.2024 10:08 Ответить
 
 