Угроза ударов по Москве и Санкт-Петербургу может склонить РФ к переговорам, - The Guardian

The Guardian со ссылкой на неназванные источники, утверждает, что РФ будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

В статье говорится, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

По информации The Guardian, высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что использование англо-французского оружия в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимыми для прямых ударов.

"По словам высокопоставленного чиновника, мнение заключается в том, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако эта стратегия связана с высоким риском и пока не пользуется поддержкой США", - говорится в материале.

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Кроме того, отмечается, что Украина месяцами лоббировала разрешение на использование Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем более, в то время, как украинская армия борется на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контрнаступлении.

Издание приводит слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что с начала года Москва атаковала Украину 9 590 ракетами и 13 997 беспилотниками, поразив 6 203 гражданских объекта и 5 676 военных. И добавляет, что ракеты Storm Shadow были разработаны в основном в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракеты поставляют США, Белый дом также должен дать согласие на ее использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта".

Тогда как Владимир Зеленский утверждает, что последствия операции Украины в России (в Курской области - Ред.) показывают, что предупреждения Кремля о красных линиях преувеличены. Москва в значительной степени преуменьшила значение продвижения ВСУ: чиновники РФ почти не упоминают о нем публично и описывают свой ответ как "контртеррористическую операцию".

Американские официальные лица заявили изданию Politico, что, по их мнению, ракеты Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях, и что российские истребители, которые запустили планерные бомбы в прифронтовые районы Украины, в основном базировались вне зоны досягаемости ракет.

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