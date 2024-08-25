Если Индия остановит импорт нефти, Путин предстанет перед огромными вызовами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что война является очень дорогой и затратной, и российское общество должно это почувствовать, поэтому, если Индия остановит импорт российской нефти, то Путин предстанет перед огромными вызовами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил в интервью представителям индийских СМИ.
"Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы - большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны.
То есть это означает, что приоритет - это война, а не мир. Не только для его военных, это означает, что приоритет и для его экономики также настроен на войну и безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают из любых рынков, из Индии, из Арабских стран, из Китая. Безусловно, это ему помогает очень сильно, поэтому он должен почувствовать, что война - это очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно почувствовать это, потому что если он не получит миллиарды, он этого не почувствует", - отметил Зеленский.
По его мнению, российское общество должно почувствовать, что война - это затратно, и начать подталкивать Путина к миру.
"Его общество не понимает, что происходит, или понимает и поддерживает его. Есть влияние средств массовой информации внутри их страны, потому что Путин контролирует СМИ полностью на 100% и социальные сети также.
Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", - добавил Зеленский.
Также он отметил, Украина понимает, какие деньги Россия зарабатывает на сделке с Индией, но не может давить на Индию: "Вы - независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские Вооруженные силы".
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Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
А про бабу і яйця - це улюблена приказка ліліпутіна.
А сама улюблена: "курочка по зернишку клюєт - тюк-тюк", як ЗСУ у Курській області
аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
Це про Індію. Гребе все дешеве з раши на умовах що не буде виступати проти війни та раши.
Кремлівський мрійник.
Людина, яка не може дати ладу 40 млн. буде вчити що робити прем'єру з мільярдним населенням.
Оце мавпяча дійсність вже так чердак зриває, що тримаю обома руками щоб не зірвало.
рф наймає за кордоном військових найманців по всьому світу.
Україну не запросили на саміт в Індії, а Ви бажаєте щоб вони
щось зробили гарного для України. Це азіати - головне що треба собі.