Если Индия остановит импорт нефти, Путин предстанет перед огромными вызовами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что война является очень дорогой и затратной, и российское общество должно это почувствовать, поэтому, если Индия остановит импорт российской нефти, то Путин предстанет перед огромными вызовами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил в интервью представителям индийских СМИ.

"Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы - большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны.

То есть это означает, что приоритет - это война, а не мир. Не только для его военных, это означает, что приоритет и для его экономики также настроен на войну и безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают из любых рынков, из Индии, из Арабских стран, из Китая. Безусловно, это ему помогает очень сильно, поэтому он должен почувствовать, что война - это очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно почувствовать это, потому что если он не получит миллиарды, он этого не почувствует", - отметил Зеленский.

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По его мнению, российское общество должно почувствовать, что война - это затратно, и начать подталкивать Путина к миру.

"Его общество не понимает, что происходит, или понимает и поддерживает его. Есть влияние средств массовой информации внутри их страны, потому что Путин контролирует СМИ полностью на 100% и социальные сети также.

Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", - добавил Зеленский.

Также он отметил, Украина понимает, какие деньги Россия зарабатывает на сделке с Индией, но не может давить на Индию: "Вы - независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские Вооруженные силы".

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