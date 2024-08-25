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Если Индия остановит импорт нефти, Путин предстанет перед огромными вызовами, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что война является очень дорогой и затратной, и российское общество должно это почувствовать, поэтому, если Индия остановит импорт российской нефти, то Путин предстанет перед огромными вызовами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил в интервью представителям индийских СМИ.

"Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы - большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны.

То есть это означает, что приоритет - это война, а не мир. Не только для его военных, это означает, что приоритет и для его экономики также настроен на войну и безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают из любых рынков, из Индии, из Арабских стран, из Китая. Безусловно, это ему помогает очень сильно, поэтому он должен почувствовать, что война - это очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно почувствовать это, потому что если он не получит миллиарды, он этого не почувствует", - отметил Зеленский.

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По его мнению, российское общество должно почувствовать, что война - это затратно, и начать подталкивать Путина к миру.

"Его общество не понимает, что происходит, или понимает и поддерживает его. Есть влияние средств массовой информации внутри их страны, потому что Путин контролирует СМИ полностью на 100% и социальные сети также.

Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", - добавил Зеленский.

Также он отметил, Украина понимает, какие деньги Россия зарабатывает на сделке с Индией, но не может давить на Индию: "Вы - независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские Вооруженные силы".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Индия (404) нефть (1917)


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Топ комментарии
+7
Якщо Індія зупинить імпорт нафти...

аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
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25.08.2024 17:02
+6
Але ж не зупинить... Тому навіщо взагалі цей триндьож?
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25.08.2024 16:42
+5
були б у баби яйця, вона могла би бути дідом...

Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
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25.08.2024 16:39
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
були б у баби яйця, вона могла би бути дідом...

Нахрена нести чергову маячню, чому Індія має зупиняти імпорт нафти з Росії? Вони її купують за дешевою ціною, що сприяє швидкому розвитку індійської економіки.
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25.08.2024 16:39 Ответить
Видно Моді щось пообіцяв зеленому. Будемо спостерігати.
А про бабу і яйця - це улюблена приказка ліліпутіна.
А сама улюблена: "курочка по зернишку клюєт - тюк-тюк", як ЗСУ у Курській області
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25.08.2024 19:29 Ответить
Да ні в жисть - швидше в багаторукого Шіви руки повідпадають
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25.08.2024 16:42 Ответить
Але ж не зупинить... Тому навіщо взагалі цей триндьож?
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25.08.2024 16:42 Ответить
ДЛЯ ГОСПОДИНА ЗЕЛЕНСКОГО. ИНДИЯ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТ ИМПОРТ КРОВАВОЙ РАШАНЕФТИ.
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25.08.2024 16:46 Ответить
Ты откуда брякнулся, какая Нhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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25.08.2024 16:57 Ответить
потужними викликами
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25.08.2024 16:51 Ответить
Не зупинить, бо там понад 1,4 млрд. населнення ....
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25.08.2024 16:58 Ответить
Якщо Індія зупинить імпорт нафти...

аха, это из серии - если ты перестанешь пи*дить бюджетные деньги...
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25.08.2024 17:02 Ответить
вони можуть поставити таку умову, ото ржака буде.
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25.08.2024 22:31 Ответить
Вот пити я буде- а палити не кину.
Це про Індію. Гребе все дешеве з раши на умовах що не буде виступати проти війни та раши.
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25.08.2024 17:06 Ответить
Якщо ви зупините імпорт нафти - Путін тоді постане перед величезними викликами", Джерело:

Кремлівський мрійник.
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25.08.2024 17:07 Ответить
Це дивно.
Людина, яка не може дати ладу 40 млн. буде вчити що робити прем'єру з мільярдним населенням.
Оце мавпяча дійсність вже так чердак зриває, що тримаю обома руками щоб не зірвало.
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25.08.2024 17:26 Ответить
Если , интересно ли это предложение Индии , вот в чем вопрос , если...
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25.08.2024 17:28 Ответить
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25.08.2024 17:38 Ответить
Індія головний імпортер російської нафти. А за отримані кошти
рф наймає за кордоном військових найманців по всьому світу.
Україну не запросили на саміт в Індії, а Ви бажаєте щоб вони
щось зробили гарного для України. Це азіати - головне що треба собі.
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25.08.2024 17:40 Ответить
Индия платит исключительно РУПИЯМИ, они не конвертируются в твёрдую валюту и на рупии ничего нельзя купить вне Индии и никого не нанимать, кроме как индусов
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26.08.2024 01:59 Ответить
В принципе, в большинстве индийских городов на рупии можно свободно обменять как американские доллары, так и евроденьги. В то же время, Индию можно отнести к числу тех стран, в которые всё же выгоднее везти USD, а не евро.
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29.08.2024 11:22 Ответить
Якщо та якби - ось яка "глибока" думка справжнього "лідера"!
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25.08.2024 17:49 Ответить
А лохам нравітца 🤡
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25.08.2024 18:56 Ответить
якщо Індія зупинить імпорт нафти з рф, вона також зупинить експорт нафтопродуктів до США, Австралії та Нідерландів и тд. презедент хоче залишити партнерів без бензину?))
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25.08.2024 20:06 Ответить
вони від цьо го не постраждають, і єдине чому купують у кацапів бо дешево, але скоро вигоди від цього будуть такі мізерні і сумнівні, що нахрін треба.
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25.08.2024 22:32 Ответить
чому?)
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25.08.2024 23:23 Ответить
продукцію тільки для власного споживання, а розрахунки провести, а на експорт не продаси,, ну таке.
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26.08.2024 07:47 Ответить
а, вам напевно по телевізору сказали, що проти рф діють "санкції")) https://www.newindianexpress.com/business/2024/Apr/10/europe-becomes-top-spot-for-indias-exports-of-petroleum-products
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26.08.2024 11:47 Ответить
В Індії з 1947 року активно дії аж три резидентури КДБ з окремим (винятковим) статусом в системі. Навіть сам Раджив Ганді був штатним агентом КДБ. Там вже цілі клани отих "брахманів" на утриманні феесбе вже в четвертому поколінні. Взяти того Моді за феберже, потрусити і ... отримаємо нащадка "кегебешного брахмана" якого завербували ще за часів Неру та Індіри Ганді... Демократія в Індії формально з 1947, але реально там демократією навіть "не набзділо трохи". Що можна взагалі сказати про демократію в країні де, наприклад, батьки калічать власних дітей для того щоб жебракували на вулицях і їх утримували...
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25.08.2024 20:52 Ответить
В ромів є вибори барона..і обирають тільки члени окремих каст...так мабуть і в індії
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25.08.2024 21:02 Ответить
Кто-то боялся на дорогах потерять ярды? Забыл?
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25.08.2024 21:11 Ответить
 
 