Силы обороны продвинулись в Курской области от одного до трех километров, взяты под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

В Курской области РФ украинские военные продвинулись на расстояние от одного до трех километров, а также взяли под контроль еще два населенных пункта, пополнен обменный фонд.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил только что с Главкомом Сырским. Есть продвижение наше в Курской области - от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда. Благодарю!" - отметил он.

Также Зеленский сообщил, что обсуждали отдельно Донецкую область - наши защитные действия: "Больше всего внимания - Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за стойкость".

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