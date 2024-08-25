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Силы обороны продвинулись в Курской области от одного до трех километров, взяты под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

Володимир Зеленський

В Курской области РФ украинские военные продвинулись на расстояние от одного до трех километров, а также взяли под контроль еще два населенных пункта, пополнен обменный фонд.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил только что с Главкомом Сырским. Есть продвижение наше в Курской области - от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда. Благодарю!" - отметил он.

Также Зеленский сообщил, что обсуждали отдельно Донецкую область - наши защитные действия: "Больше всего внимания - Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за стойкость".

Читайте также: Курская операция преследовала цель не только оттянуть войска РФ из Украины, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием, - The Wall Street Journal

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Курск (1077)


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Покровськ нах....я здаєш, клоун?!
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25.08.2024 22:19 Ответить
Чому клован про це розповідає? Цей факт анулює досягнення Сил Оборони вже.
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25.08.2024 22:23 Ответить
чому?
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26.08.2024 01:57 Ответить
Видається, що ішак використовує Курськ, щоб в першу відволікти увагу суспільства від здачі Донбасу. А там, як буде - так і буде.
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25.08.2024 22:35 Ответить
Когда я слышу о продвижении ВСУ от голобородько,меня это настораживает,я вспоминаю шашлыки
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26.08.2024 00:13 Ответить
Ні назви населених пунктів,ані карти території нема,дуже ймовірно,що це вигадки ze шобли.
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26.08.2024 00:44 Ответить
там один бізнесмен з України готовий сплатити мільярди, щоб українські воїни в Курській області не просувались далі, бо побачать магазини, повні його продукції. Хоча він запевняв, що бізнесу з росією більше ніколи в світі не веде.
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26.08.2024 07:39 Ответить
Об этой фигне можно было промолчать.
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26.08.2024 09:58 Ответить
 
 