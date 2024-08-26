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Есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые объявленные партнерами оборонные пакеты месяцами не реализуются полностью, и есть также договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента.

"Нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны. Чтобы наши воины могли действовать именно так, как требует фронт. Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения. И это особенно важно накануне учебного года...

Время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры - именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должен забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", - заявил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) помощь (7768)


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Топ комментарии
+7
Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Ми маємо купу гучних президенських обіцянок, які повністю вкриті покладеними на них болтами - то й шо?
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25.08.2024 23:19
+5
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25.08.2024 23:43
+5
Та ти 🤡 вовік теж заявляв гучномовні заяви ...про кінець епохи бідності та по бистрячку війні буде кінець ,і війська відводиш по сьогодні ...своє бревно в очах не бачиш? ..козел ..пішов нах...давай дома ,свою зброю роби
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25.08.2024 23:55
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А все тому, що західні "лідери" сьогодні такі самі *******, як і Зеленський.

Гавкнув для піпла (пропіарився), - а там хоч трава не рости.

І всі забули, що було вчора...
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25.08.2024 23:16 Ответить
Ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів, які місяцями не реалізуються повністю, - Зеленський

Ми маємо купу гучних президенських обіцянок, які повністю вкриті покладеними на них болтами - то й шо?
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25.08.2024 23:19 Ответить
Ми маємо купу кримінальних справ за зраду і корупцію, на які владі та судам *****.
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25.08.2024 23:24 Ответить
Нє трожтє яво "дєтскіє васпамінанія". Ані священіє корови, як у Індії ! Лідор живе у своїй "пєсочніцє дєтскаво садіка".
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26.08.2024 07:52 Ответить
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25.08.2024 23:32 Ответить
підар зелений, ти до х...я зробив гучних заяв 2019 року й настільки гучних, що все бидло країни за тебе проголосувало. бодай одну зі своїх заяв ти виконав?!!! от і заткни неголеного писка, тупа мерзото!!
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25.08.2024 23:34 Ответить
А його розрахунок саме і є це БИДЛО. Ви або я - ми вороги для його влади. На нас він поклав. Ще у 2022 році, на "майскіх шашликах" в Туреччині.
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26.08.2024 07:55 Ответить
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25.08.2024 23:43 Ответить
Та ти 🤡 вовік теж заявляв гучномовні заяви ...про кінець епохи бідності та по бистрячку війні буде кінець ,і війська відводиш по сьогодні ...своє бревно в очах не бачиш? ..козел ..пішов нах...давай дома ,свою зброю роби
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25.08.2024 23:55 Ответить
Це теж саме як і міліарди дерев, міліони дронів для ЗСУ... набрались від курви - чи просто недовіряють аферистам, нарешті. Буде ще гірше. Бо коли увесь світ збирав гроші на чеські міліон снарядів - ти козел, жодної копіки не переахував - будував укріплення. А шо вийшло - ні грошей, ні укріплень. Та будував шляхи - шоб рашистам у харьківскій області було зручніше просуватись.
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26.08.2024 03:05 Ответить
Как єто, как ? У квіточки на клумбах у Покровську ви не помітили ? О, які ви .... нєблагодарніє. Он так старался, так старался ... с розочками и нарцисами.
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26.08.2024 07:57 Ответить
Якщо сам нічого не вмієш, нічого не зробив, то саме краще, що залишається у твоєму плані "Б" - це лаяти партнерів ! Ну, щоб народ дезорієнтувати ! Ату, клятих партнерів, Ату !
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26.08.2024 07:59 Ответить
Слава Богу, что у нас оборонный комплекс работает на полный ход.
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26.08.2024 09:54 Ответить
 
 