Есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые объявленные партнерами оборонные пакеты месяцами не реализуются полностью, и есть также договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента.
"Нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны. Чтобы наши воины могли действовать именно так, как требует фронт. Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения. И это особенно важно накануне учебного года...
Время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры - именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должен забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", - заявил президент.
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Гавкнув для піпла (пропіарився), - а там хоч трава не рости.
І всі забули, що було вчора...
Ми маємо купу гучних президенських обіцянок, які повністю вкриті покладеними на них болтами - то й шо?