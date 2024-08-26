Перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной имеет информационные и политические цели, а не военные, - "Беларускі Гаюн"

Перебрасывание Беларусью военных к границе с Украиной не представляет угрозы для Украины, и имеет целью информационные и политические цели.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Отметим, что по данным "Беларускі Гаюн", группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, составляет ≈1100 человек л/с, и это количество сил, перебрасываемых к границе, не несет угрозы для Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что белорусские войска расположены на глубине до 50 километров от границы.

"Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе имеет информационные и политические, а не военные цели", - предполагает "Беларускі Гаюн".

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Стоит отметить, что это сообщение "Беларускі Гаюн" опубликовал после заявления МИД Украины относительно недружественных действий Республики Беларусь.

Напомним, в МИД Украины опубликовали заявление и призыв к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

Ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.