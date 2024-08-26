В Кривом Роге и Харькове раздались взрывы (обновлено)
Утром 26 августа в Харькове и Кривом Роге слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении.
В Харькове по меньшей мере три взрыва.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
"В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны", - отметил он.
"КР на Харьков", - сообщили в Воздушных силах.
"Еще взрывы в городе", - уточнил в 8:08 мэр города.
"Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Харьковщина - находитесь в укрытиях", - предупредили в ВС.
"Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов относительно пострадавших не поступало", - уточнил Синегубов в 8:30.
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