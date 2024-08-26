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Новости Война
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В Кривом Роге и Харькове раздались взрывы (обновлено)

вибухи у Харкові та Кривому Розі

Утром 26 августа в Харькове и Кривом Роге слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении.

В Харькове по меньшей мере три взрыва.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

"В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны", - отметил он.

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"КР на Харьков", - сообщили в Воздушных силах.

"Еще взрывы в городе", - уточнил в 8:08 мэр города.

"Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Харьковщина - находитесь в укрытиях", - предупредили в ВС.

"Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов относительно пострадавших не поступало", - уточнил Синегубов в 8:30.

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взрыв (6727) Кривой Рог (1395) Харьков (7452) Воздушные силы (2259)


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Русские, выходите на улицу и кричите, что вы ********! Об этом нельзя молчать!
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26.08.2024 08:36 Ответить
 
 