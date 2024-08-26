Польша заявила, что "воздушный объект" из Украины залетел на ее территорию во время атаки РФ
Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.
Об этом сообщил Операционный командующий ВС Польши Мацей Клищ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
По его словам, во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда, и что это не ракета.
Объявление об этом сделали около 13:00 по польскому времени.
Клещ заявил, что вероятно речь идет о беспилотнике, поиски которого на польской территории еще продолжаются.
По его словам, этот объект зафиксировали по меньшей мере три радиолокационные станции.
В Польше предполагают, что беспилотник мог упасть вблизи города Тышовце, что на польской стороне неподалеку от украинских городов Червоноград и Сокол. Городок расположен примерно в 30 километрах от польской границы с Украиной.
Напомним, в некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается уже более 12 часов. В течение ночи россияне атаковали "шахедами", утром подняли в небо 11 стратегических бомбардировщиков.
Также в Черное море вывели ракетоносители с "Калибрами". Враг нанес удары с разных направлений.
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Нато "потужно" кукі какі?
Тільки зеленська цедулка, яка = будапештському мИморандуму
Тобто, побачивши цей "повітряний об'єкт" пани пшеки сильно забзділи, погіршивши тим-самим атмосферні умови.
Навіщо вам ф35, Абрамси, петріоти і американські вертольоти, якщо ви тупо сцикуни?
Кацап забере це в якості трофеїв зовсім без бою.
Стидота.