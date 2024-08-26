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Новости Война
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Польша заявила, что "воздушный объект" из Украины залетел на ее территорию во время атаки РФ

У Польщу під час масованої атаки на Україну залетів, ймовірно, російський дрон

Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.

Об этом сообщил Операционный командующий ВС Польши Мацей Клищ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

По его словам, во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда, и что это не ракета.

Объявление об этом сделали около 13:00 по польскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша поднимала в небо свою авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Клещ заявил, что вероятно речь идет о беспилотнике, поиски которого на польской территории еще продолжаются.

По его словам, этот объект зафиксировали по меньшей мере три радиолокационные станции.

В Польше предполагают, что беспилотник мог упасть вблизи города Тышовце, что на польской стороне неподалеку от украинских городов Червоноград и Сокол. Городок расположен примерно в 30 километрах от польской границы с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, жестокость РФ необходимо прекратить, - посол ЕС Матернова

Напомним, в некоторых областях Украины воздушная тревога продолжается уже более 12 часов. В течение ночи россияне атаковали "шахедами", утром подняли в небо 11 стратегических бомбардировщиков.

Также в Черное море вывели ракетоносители с "Калибрами". Враг нанес удары с разных направлений.

Автор: 

обстрел (26951) Польша (8404)


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Топ комментарии
+28
Та то таке, він же не спеціально залетів, так, вітром занесло!!
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26.08.2024 15:07
+20
Пшеки всралися, всцялися та обдристалися
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26.08.2024 15:11
+17
усралися?
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26.08.2024 15:09
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Вгадайте з першого разу.
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26.08.2024 15:07 Ответить
Паляниця.
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26.08.2024 15:48 Ответить
Та то таке, він же не спеціально залетів, так, вітром занесло!!
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26.08.2024 15:07 Ответить
Мабуть, залетів з дружнім візитом
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26.08.2024 15:12 Ответить
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26.08.2024 15:12 Ответить
Тобто в нього закінчилося пальне і він упав , ви його не збили навіть ?
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26.08.2024 15:08 Ответить
А на фіґа його збивати якщо в нього закінчується пальне - сам впаде .
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26.08.2024 15:36 Ответить
усралися?
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26.08.2024 15:09 Ответить
Пшеки всралися, всцялися та обдристалися
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26.08.2024 15:11 Ответить
Шукайте вітра в полі...
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26.08.2024 15:11 Ответить
обісрались?
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26.08.2024 15:16 Ответить
Може це президентський літак Качинського, який каЦапи вам не віддавали !
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26.08.2024 15:17 Ответить
Недарма Німеччина, у 1939 році, з ними доволі швидко розібралася.
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26.08.2024 15:17 Ответить
Німеччина в 1939-1941 з усіма доволі швидко розібралася. Окрім ВБ, до яких не добралися через калюжу. А експедиційний корпус порвали на шмаття. Армію СРСР розгромили повністю за пару місяців. Два лімони полонених і закидання дірок великими кількостями мʼяса.
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26.08.2024 16:08 Ответить
Ну ну!! 17 днів вони тримались потужно, тим більше мали надію на Францію та Британію . Вони вели бої з відступами але організовано, без паніки. Але в тил ударив Совок, багатомільонною армадою з танками та гарматами.
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26.08.2024 17:15 Ответить
Не знайшли? Ви ж авіацію піднімали і...не знайшли? Ну, то почекайте коли воно ***** щось в якомусь вашому селі чи містечку, щось цінне - тоді і знайдете....одразу.
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26.08.2024 15:21 Ответить
озаботились блд?
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26.08.2024 15:21 Ответить
Однозначно, що контрабанда нашого зерна. Наступного разу одразу збивайте!
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26.08.2024 15:22 Ответить
Навіщо поляки літаки піднімають по тривозі, якщо вони не збивають об'єкти, які залітають на їх територію?
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26.08.2024 15:22 Ответить
Шо опять?
Нато "потужно" кукі какі?
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26.08.2024 15:23 Ответить
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26.08.2024 15:27 Ответить
А де серйозне обурення , нота протесту , дуля в бік москви ...
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26.08.2024 15:33 Ответить
Це був летючий Курва Бобр
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26.08.2024 15:44 Ответить
тєрпіли
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26.08.2024 15:57 Ответить
Ну він же не нарошно, правда ж? Бо так не хочеться цю кляту 5 саттю застосовувати , та й очко жим-жим.
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26.08.2024 15:58 Ответить
Бідон дзвонив, сказав не ескалюйте, під трактором подуйте. Фермери вкурсі.
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26.08.2024 17:16 Ответить
союзнички
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26.08.2024 15:59 Ответить
Так їм нічим воювати якщо, щось буде в них боєзапасу максимум на пару місяців, того вони кожну ракету рахують)))
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26.08.2024 16:16 Ответить
Так , а у нас хоч з одніє країною є Союзний Договір? Ніт !
Тільки зеленська цедулка, яка = будапештському мИморандуму
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26.08.2024 17:18 Ответить
Ляхи втерлися та сказали "пше zle!" Союзнички, мля.
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26.08.2024 16:14 Ответить
І бардзо моцниє,узброєнниє і гоноровиє жолнєжи досі перуть труселя у Віслі?
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26.08.2024 16:16 Ответить
не даром "зезедент" хоче, щоб західне(читай польське ППО)контролювало повітряний простір України...В такому випадку в Україну прилетить все,чи рашист стрілятиме по Україні...
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26.08.2024 16:24 Ответить
хм ... Україна влаштувала провокацію ...
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26.08.2024 16:41 Ответить
і шо, без зерна?!?
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26.08.2024 16:48 Ответить
Ось фото Reuters
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26.08.2024 17:24 Ответить
не бздіть -то не фура
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26.08.2024 17:39 Ответить
А не збили його із-за "поганих атмосферних умов" ©.
Тобто, побачивши цей "повітряний об'єкт" пани пшеки сильно забзділи, погіршивши тим-самим атмосферні умови.
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26.08.2024 18:21 Ответить
Ї бан uů встид.
Навіщо вам ф35, Абрамси, петріоти і американські вертольоти, якщо ви тупо сцикуни?
Кацап забере це в якості трофеїв зовсім без бою.
Стидота.
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26.08.2024 19:03 Ответить
 
 