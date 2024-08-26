Система DELTA помогла в уничтожении вражеской техники на более чем $15 млрд, - Минобороны
Экосистема инновационных продуктов для ведения боевых действий DELTA, разработанная Министерством обороны, продемонстрировала высокую эффективность на поле боя и уже введена в эксплуатацию для всех подразделений сектора безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украина - высокотехнологичное государство, и численное преимущество российского врага на поле боя компенсируют наши цифровые решения и высокоточное оружие. Современная система DELTA от Минобороны эффективно применяется Вооруженными силами. Благодаря DELTA уже уничтожено вражеской техники на более чем 15 миллиардов долларов", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, теперь инновационный продукт Минобороны будет внедрен во всех силовых структурах.
"Для этого наша цифровая команда совместно с Госспецсвязи, СБУ и другими партнерами модернизировали меры безопасности, чтобы наши Силы обороны получали наиболее технологичные инструменты для уничтожения врага", - добавил глава Минобороны.
"DELTA с первых дней широкомасштабного вторжения стала эффективным инструментом в руках наших военных для взаимодействия и эффективного ведения войны. Инструменты платформы DELTA уже испытаны на поле боя и отныне будут иметь более широкое применение нашими воинами для достижения технологического преимущества против врага", - добавила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Что известно о системе DELTA?
DELTA - разработка Центра инноваций и развития оборонных технологий МОУ. Система успешно прошла аудит и соответствует современным требованиям комплексной системы защиты информации.
Благодаря модернизации подходов к приему программного обеспечения система DELTA может официально интегрироваться в боевые процессы украинского войска.
С 2019 года система тестируется на учениях НАТО CWIX, где происходит испытание и улучшение совместимости боевых систем между странами-членами и странами-партнерами.
А в этом году DELTA прошла успешные тестирования пяти различных стандартов совместимости, а также интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ и отработала сложные сценарии сбора данных о расположении собственных сил и дружественных подразделений.
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