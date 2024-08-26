Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

26 августа Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего где заслушал доклады по восстановлению энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов применила РФ сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения.

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На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт.

Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", - рассказал президент.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

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