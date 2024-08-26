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Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

Президент Володимир Зеленський

26 августа Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего где заслушал доклады по восстановлению энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов применила РФ сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения.

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На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт.

Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", - рассказал президент.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) обстрел (26951) энергетика (2552) Ставка (126)


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Топ комментарии
+18
ближче до зими до багатьох таки прийде усвідомлення, що такі атаки будуть прододовжуватись до тих пір, поки не буде симметричеої відповіді по російській генерації.
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26.08.2024 18:48
+8
Как поживает асфальт и откаты от турок в размере 40% на новой криворагульской трассе?
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26.08.2024 18:45
+7
Розподільчі підстанції від курської аес, та і від деяких інших генеруючих потужностей мають не до зими чекати, а напружитися вже зараз. А також-нпз. Не бази зберігання, а саме нпз.
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26.08.2024 19:02
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Как поживает асфальт и откаты от турок в размере 40% на новой криворагульской трассе?
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26.08.2024 18:45 Ответить
Так наш народ-блохоносець сам голосував за комфорт, хороші дороги, тарифи, пенсії.

Кого цікавила армія до війни? Квасних патріотів на мілітарних форумах.
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26.08.2024 19:12 Ответить
ближче до зими до багатьох таки прийде усвідомлення, що такі атаки будуть прододовжуватись до тих пір, поки не буде симметричеої відповіді по російській генерації.
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26.08.2024 18:48 Ответить
Ближче до зими якого року ?
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26.08.2024 18:58 Ответить
Розподільчі підстанції від курської аес, та і від деяких інших генеруючих потужностей мають не до зими чекати, а напружитися вже зараз. А також-нпз. Не бази зберігання, а саме нпз.
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26.08.2024 19:02 Ответить
якщо вдариш по розподільчих АЕС, кацапи так само лупануть по наших розподільчих біля АЕС і світла не буде взагалі.
Де вас таких диванних воєнівстратегів тримають.
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26.08.2024 19:06 Ответить
Та ты шо, а зара чого не ліплять?
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26.08.2024 19:12 Ответить
бо існує домовленість із Заходом не чіпати АЕС, а знищивши розподільчі підстанції біля АЕС це автоматично призведе до переводу всіх реакторів в холодний зупин.
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26.08.2024 19:29 Ответить
Домовленість, цікакаво. А з ЗАЕС шо, а з розподільчими круг неї шо?
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26.08.2024 19:51 Ответить
путєн нападе. Війна почнеться...
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26.08.2024 19:24 Ответить
щось доказувати воєнам які бажають постріляти біль АЕС немає сенсу.
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26.08.2024 19:33 Ответить
розподільчу енергетику ми і так потроху виносим, і ці удари не афішуються, і багато чого до ЗМІ не доходить взагалі. Але, як ви бачите, генерацію ми не чіпаємо (в одностороньому порядку), бо тут правий - є не ******** домовленість із західними партнерами (після першого і єдиного ураження навесні цього року), і ця домовленість також стосуеться ПС, від яких критично залежить робота АЕС. Хоча я вважаю, що теплова генерація ворога наразі є законною ціллю. Відповідь хоча би тут повинна бути симетричною, і за Змієвську ТЕС у Бєлгороді вже неповинні працювати всі три, щоби уряд росії займався евакуацією і проблемами з населенням.
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27.08.2024 01:35 Ответить
чим ти будеш бити по генерації ? паляницями чи сеснами ? для того щоб зруйнувати ГЕНЕРАЦІЮ потрібно ракети запускати, бажано балістику.
Єдине що ми можемо це попалити підстанції, але і цього не роблять навіть на білгородщині, та то таке.
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26.08.2024 19:04 Ответить
по генерації бити тим же, чим і 24-го березня - звичайним дроном. Цього було достатньо, щоб всрались не тільки кацапи, але і поцифістична частина наших західних партнерів. Всі ТЕС у кацапів не мають захисту засобів ППО, та і захистити https://focus.ua/static/storage/thumbs/740x375/7/25/d3bddc19-00203599fc741573d795ae17659c7257.webp?v=4095_1 ось такий об'єкт навіть від атаки БПЛА практично неможливо. .Один дрон - і мінус 500 МВт генерації і автоматичне вимкнення двох ліній на 330 кВ - тихорецької і ростовської. Після цього ми отримали певний сигнал від західних партнерів.Так що розумієте - три ТЕС у Білгороді функціонують не тому що нам по ним нічим бити.

Щодо ПС, то вони уражаються регулярно (хоча хотілось би частіше і більше), просто ГШ не розголошує це для ЗМІ із зрозумілих причин, окрім випадків, коли це вже не можно замовчати, або російські ЗМІ про це вимушені самі повідомити. І на Білогородщині уражаються в тому числі. Просто ця інформація проходить повз вас
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27.08.2024 02:28 Ответить
Як погано, що Зеленьський не всадив тебе в крісло головкома, а то і поряд із собою
Дуже невистачає гігастратєга.
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26.08.2024 20:24 Ответить
а то зеленское прямо головкомистое такое и просроченно-малоросское
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26.08.2024 21:42 Ответить
не треба бути гігастратегом, щоби розуміти, що відповідь повинна бути рівнозначна, бо інакше винищення теплової генерації не зупиниться. І до тебе це усвідомлення у грудні теж прийде, коли енергію будуть давати по 6-8 годин на добу.
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27.08.2024 01:47 Ответить
Тати шо? В твоїх макітрі гігастратєха вміщаються тільки такі причинно- наслідкові з'вязки?
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27.08.2024 09:11 Ответить
є щось відповісти по суті, окрім наявності макітри?
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27.08.2024 11:17 Ответить
Я тобі вже все написав, якщо у людини присутня макітра і вона варить, вона почне аналізувати, а може дійсно існують багато інших засобів і засіб запропонований не принесе результату, а навпаки його погіршить?
А у веселих і нахідливих таких питань не виникає. Рація на бронєвікє
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27.08.2024 15:25 Ответить
так, існують ще багато інших засобів, наприклад уражати газокомпресорні станції, які качають газ на ГРЕС і ТЕС. . Чи це теж не принесе результату, а навпаки покращить стан енергетики рф?
Розумію, що у кавеенівців таких ідей не виникає. Бо просто тупі.
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27.08.2024 20:14 Ответить
Чим " уражати"? Тебе солідолом обмазувати і запускати замісць ATACMS? Причому, кожного разу після знищення цілі ти будеш повертатися у новому картузу?
Критично невистачає засобів ураження для прямих військових цілей, а Україна тобою буде воюватм із підстанціями, щоби потужна пропаганда роісії на заході( тебе ж там небуде, ніхто хєніальних мислєй не розповсюдть), через місяць скліпала Україні імідж" анє такіє как і мі" і надання озброєння піддавалося тиску?
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27.08.2024 20:50 Ответить
уражати тим же чим ми це робили і робимо, тими ж дроном, яким була уражена у березні Новочеркасська ГРЕС, і було знищено два турбоагрегати з дев'яти, тими ж дронам, ікмим були уражені ПС Мєталургічєская, Стрий Оскол, Ростовская сумарно майже на 6500МVА розподільчої потужності, і щось та "потужна пропаганда роісії на заході" навіть не кавкнула. Просто одним важливим для ВПК металургійним комбінатом на росії стало менше. Ну хіба що тут путінферштеєри малюють червонікоричньові лінії.
А дронів вистачає, навіть для нанесення відволікаючих ударів по другорядним цілям поряд, як це було з 309-м ЦРПУ у московсьій області тиждень тому.
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27.08.2024 21:27 Ответить
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26.08.2024 19:00 Ответить
скільки паляниць полетіло на парашу ?
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26.08.2024 19:01 Ответить
заряжают
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26.08.2024 19:03 Ответить
скоріше печуть.
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26.08.2024 19:07 Ответить
Статист, ***!
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26.08.2024 19:07 Ответить
Це було понятно бо 2 дні Шахеди не запускали .
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26.08.2024 19:08 Ответить
Те що розповідає тут ze має робити міноборони,а він гарант Конституції,яка аж ніяк не може бути на паузі.Ти казав,що не тримається за владу.Війну не закінчив - йди геть.
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26.08.2024 19:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vGkVldSX9o4 Зима близко, а ВСУ под Курском: сидящий на газе Z-Рейх напрасно вернулся к ударам по энергетике
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27.08.2024 04:24 Ответить
Ты **** находишься в двух шагах от Курска. Почему ты ***** не докладываешь, что в Курске уничтожены все предприятия, все подстанции и вся генерация электирики???
Что, Оман не позволяет???
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27.08.2024 06:27 Ответить
 
 