Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки
26 августа Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего где заслушал доклады по восстановлению энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов применила РФ сегодня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.
"Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения.
На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт.
Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", - рассказал президент.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.
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Кого цікавила армія до війни? Квасних патріотів на мілітарних форумах.
Де вас таких диванних воєнівстратегів тримають.
Єдине що ми можемо це попалити підстанції, але і цього не роблять навіть на білгородщині, та то таке.
Щодо ПС, то вони уражаються регулярно (хоча хотілось би частіше і більше), просто ГШ не розголошує це для ЗМІ із зрозумілих причин, окрім випадків, коли це вже не можно замовчати, або російські ЗМІ про це вимушені самі повідомити. І на Білогородщині уражаються в тому числі. Просто ця інформація проходить повз вас
Дуже невистачає гігастратєга.
А у веселих і нахідливих таких питань не виникає. Рація на бронєвікє
Розумію, що у кавеенівців таких ідей не виникає. Бо просто тупі.
Критично невистачає засобів ураження для прямих військових цілей, а Україна тобою буде воюватм із підстанціями, щоби потужна пропаганда роісії на заході( тебе ж там небуде, ніхто хєніальних мислєй не розповсюдть), через місяць скліпала Україні імідж" анє такіє как і мі" і надання озброєння піддавалося тиску?
червонікоричньові лінії.
А дронів вистачає, навіть для нанесення відволікаючих ударів по другорядним цілям поряд, як це було з 309-м ЦРПУ у московсьій області тиждень тому.
Что, Оман не позволяет???