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Сырский обсудил с командующим НАТО в Европе Каволи потребности ВСУ в боеприпасах и средствах ПВО

Сирський провів телефонну розмову з Каволі

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ.

"Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Поблагодарил за оказанную военную помощь. Очертил наши основные потребности, в частности относительно боеприпасов, военной техники и другого вооружения.

Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак российской федерации является одним из ключевых приоритетов", - сообщил Сырский.

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Автор: 

НАТО (9963) ПВО (2717) Каволи Кристофер (55) Александр Сырский (576)


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Мгм...
Треба думати, досі потреби ЗСУ були Каволі невідомі.
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26.08.2024 20:40 Ответить
 
 