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"Слуга народа" Дмитрук во время пересечения границы не заявлял, что является народным депутатом Украины, - МВД Молдовы

Дмитрук під час перетину кордону не заявляв, що є народним депутатом

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (ныне внефракционный), не заявлял, что является народным депутатом Украины, при пересечении границы с Молдовой. его приняли как гражданина, который выехал с территории, где идет война.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии молдавской службе Радио Свобода сообщил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос.

Так, в ответ на вопрос, как Дмитруку удалось проехать транзитом через Молдову, нелегально покинув Украину, он отметил, что существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан. А особенно это касается граждан Украины, которые приезжают из зоны конфликта, с территории, где идет война.

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"Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", - сказал Эфрос.

Он добавил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

"Это все, чем мы можем поделиться по этому поводу", - добавил министр.

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Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

Автор: 

Молдова (1868) Артем Дмитрук (68)


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Топ комментарии
+24
Це все зрозуміло, мене цікавить як наші його випустили?
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27.08.2024 12:57
+10
То як же ж тоді випустили чоловіка (сподіваюсь) призовного віку?
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27.08.2024 12:58
+9
До чого тут Молдова?! Хто його з України випустив?!
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27.08.2024 13:24
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Це все зрозуміло, мене цікавить як наші його випустили?
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27.08.2024 12:57 Ответить
Методи не змінні) Але ж цікава відмазка у молдаван "він не заявляв, що є нардепом України". Типу він такий поц, що мав би розмахувати посвідченням і при цьому бухим піс...ти на прикордонний стопчик. І наші і молдовани добре знали хто це. Просто ОПі треба було рятувати "саратніка". Вони так би мовити і гарантували йому можливість "тіхонька уйті в лєс зєльоним карідорам".
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27.08.2024 13:08 Ответить
Ніякої відмазки у молдован немає, бо вона їм не потрібна. Вони діють в рамках власного законодавства.
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27.08.2024 13:23 Ответить
То як же ж тоді випустили чоловіка (сподіваюсь) призовного віку?
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27.08.2024 12:58 Ответить
всі тварина на оборі рівні, під указ; але є скоти рівніші
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27.08.2024 14:00 Ответить
Зермаки хочуть звалити все на Молдову.
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27.08.2024 12:58 Ответить
Да, хєрпіду завів до ВР цвіт нації, але є нюанс - не української нації
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27.08.2024 12:59 Ответить
А, що - Дмитрук не українське прізвище? Та й морда ліца у нього слов'янська. Тільки замість мозку - вата. Ну, що ж тут поробиш? Адєсітам тільки такі і подобаються.
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27.08.2024 13:12 Ответить
Інвалід?
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27.08.2024 12:59 Ответить
Возраст почти детский (31), ну и мастер международного класса по пауэрлифтингу.
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27.08.2024 13:19 Ответить
До чого тут Молдова?! Хто його з України випустив?!
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27.08.2024 13:24 Ответить
Випустили прикордонники. Мабуть, він інвалід.
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27.08.2024 13:34 Ответить
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27.08.2024 13:36 Ответить
А з України він як ''простий громадянин'' як виїхав?!!!
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27.08.2024 15:16 Ответить
 
 