"Слуга народа" Дмитрук во время пересечения границы не заявлял, что является народным депутатом Украины, - МВД Молдовы

Народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (ныне внефракционный), не заявлял, что является народным депутатом Украины, при пересечении границы с Молдовой. его приняли как гражданина, который выехал с территории, где идет война.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии молдавской службе Радио Свобода сообщил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос.

Так, в ответ на вопрос, как Дмитруку удалось проехать транзитом через Молдову, нелегально покинув Украину, он отметил, что существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан. А особенно это касается граждан Украины, которые приезжают из зоны конфликта, с территории, где идет война.

Также читайте: Слуга народа" Дмитрук сбежал через границу с Приднестровьем. Сейчас он путешествует по некоторым странам, - Костин

"Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", - сказал Эфрос.

Он добавил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

"Это все, чем мы можем поделиться по этому поводу", - добавил министр.

Читайте также: "Слугу народа" Дмитрука лишат мандата по результатам расследования, - Стефанчук

Подозрение Артему Дмитруку

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.