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4,7 млн ​​евро в багажнике везли водитель компании-поставщика Минобороны и бухгалтер фирмы Глиняной

БЕБ вилучило понад 4,7 млн євро готівкою у одного з постачальників Міноборони.

4,7 миллионов евро перевозила бухгалтер компании Митмикс в сопровождении водителя-экспедитора компании "Митпром".

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда по поводу ареста имущества, пишет в своей статье на Цензор.НЕТ"Секрет багажника Глиняной: скрутки, фиктари, банковские ящики и яйца Гринкевичей" Татьяна Николаенко.

Как сказано в постановлении ООО "МИТ МИКС" (код ЕГРПОУ 42241839, прежнее название ООО "MILE"), ООО "ЗИВИС ЮА" (код ЕГРПОУ 22206848, прежнее название ООО "ВИЗИТ"), ООО "АКТИВ КОМПАНИ" (код ЕГРПОУ 40209490), ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЕГРПОУ 42239070), ООО "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЕГРПОУ 41950625), ООО "ТЕРРА БМ" (код ЕГРПОУ 42226852, прежнее название ООО "ПРЕМИУМ КОМПАНИ"), ООО "МИТ ПРОМ" (код ЕГРПОУ 44189514), ООО "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 36911542), ООО "Вавион фуд" (код ЕГРПОУ 44657811), ЧПФ "Мясопром" (код ЕГРПОУ 31487623) инкриминируют "действия направленные на легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах", а также неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 млн. грн.

Указанные компании входят в группу Татьяны Глиняной, одной из крупнейших поставщиц питания для ВСУ. В том же постановлении указано, что деньги перевозили автомобилем SSANG YONG REXTON.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы евро в багажнике: БЭБ нашло "черную кассу" поставщика продуктов для ВСУ из группы Глиняной (обновлено)

Допрошенный в качестве свидетеля заместитель начальника Управления детективов по стратегической защите экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области пояснил, что ЛИЦО_4 (один из руководителей "Митмикс") предоставляя указания аффилированным ей лицам, принял меры для сокрытия (изменения места размещения) незаконно конвертируемых наличных средств из банковских ячеек в другие места.

"Для перевозки наличных средств, она привлекла водителя экспедитора ООО "МИТ ПРОМ" - ЛИЦО_10 (ипн НОМЕР_7), ЛИЦО_7 и ЛИЦО_5. При транспортировке наличных средств, последние будут использовать транспортное средство, принадлежащее ЛИЦО_10 - SSANG YONG REXTON ... Кроме того, последний отметил, что наличные средства последние будут перевозить из г. Белая Церковь в г. Киев", - сказано в постановлении.

Установлено, что во время обыска транспортного средства, в машине вместе с ЛИЦО_10 находилась ЛИЦО_5 (главный бухгалтер ООО "МИТ МИКС").

"Митмикс" - одна из ключевых компаний Глиняных.

Согласно данным Youcontrol конечными владельцами "Митмикс" являются Назарий Руслан Березюк (судя по всему - внук Глиняной) и Александр Дмитревич (он же владелец "Актив компани" и "Зивис ЮА").

А руководителем компании является Цилицкая Людмила. Она же возглавляла одно из самых первых предприятий Глиняной - "Визит".

Больше подробностей этого дела читайте в статье Татьяны Николаенко "Секрет багажника Глиняной: скрутки, фиктари, банковские ящики и яйца Гринкевичей".

Автор: 

Минобороны (9304) закупки (750) Николаенко Татьяна (377) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+18
через місяць несподіванно всі учасники справи втічуть за кордон... як і всі папєрєднікі
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27.08.2024 21:50
+11
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно загорает в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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27.08.2024 23:27
+9
Кому Війна, а
Кому мати Рідна...
🤬🤬
НафіГ їм Перемога
Якщо такі ,,Жнива" в них.
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27.08.2024 21:56
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через місяць несподіванно всі учасники справи втічуть за кордон... як і всі папєрєднікі
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27.08.2024 21:50 Ответить
підозріло якось так все швиденько і чисто вхапати. Може їх хлопнули бо дорогу комусь іншому розчищають?
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27.08.2024 21:54 Ответить
Кому Війна, а
Кому мати Рідна...
🤬🤬
НафіГ їм Перемога
Якщо такі ,,Жнива" в них.
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27.08.2024 21:56 Ответить
- Так це ж було вже! (с)
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27.08.2024 22:14 Ответить
Єрмак - на все мастак!
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27.08.2024 22:45 Ответить
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно загорает в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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27.08.2024 23:27 Ответить
"Тушняк" перестав їсти ще в АТО. Зараз взагалі, запах при відкритті, взагалі відбиває апетит до будь якої їжі. Про вигляд - не підберу слів. Взагалі не розумію, за що гроші платять. Перед кожним виходом на позиції, їдеш за 20-50 км у магазин. Бо ті всі консерви, для мене як сюрстремінг. А те що купує держава - їдять собаки, і то не всі.
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28.08.2024 01:21 Ответить
То цобаки дуже балувані, у нас і коти їх їдять.
А взагалі то бувають і досить гарні. Мабуть різні закупки. (Ми ж про яловичину).
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28.08.2024 01:59 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна. Війна показала хто за Україну, а не вартість вишиванки.
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28.08.2024 06:39 Ответить
То що, вакансія бухгалтера вже вільна, чи як ? А то я міг би "попрацювати"...
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28.08.2024 07:47 Ответить
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28.08.2024 08:49 Ответить
Донат на армію в банк везли.
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28.08.2024 08:02 Ответить
 
 