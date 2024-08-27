4,7 млн ​​евро в багажнике везли водитель компании-поставщика Минобороны и бухгалтер фирмы Глиняной

4,7 миллионов евро перевозила бухгалтер компании Митмикс в сопровождении водителя-экспедитора компании "Митпром".

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда по поводу ареста имущества, пишет в своей статье на Цензор.НЕТ"Секрет багажника Глиняной: скрутки, фиктари, банковские ящики и яйца Гринкевичей" Татьяна Николаенко.

Как сказано в постановлении ООО "МИТ МИКС" (код ЕГРПОУ 42241839, прежнее название ООО "MILE"), ООО "ЗИВИС ЮА" (код ЕГРПОУ 22206848, прежнее название ООО "ВИЗИТ"), ООО "АКТИВ КОМПАНИ" (код ЕГРПОУ 40209490), ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЕГРПОУ 42239070), ООО "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЕГРПОУ 41950625), ООО "ТЕРРА БМ" (код ЕГРПОУ 42226852, прежнее название ООО "ПРЕМИУМ КОМПАНИ"), ООО "МИТ ПРОМ" (код ЕГРПОУ 44189514), ООО "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 36911542), ООО "Вавион фуд" (код ЕГРПОУ 44657811), ЧПФ "Мясопром" (код ЕГРПОУ 31487623) инкриминируют "действия направленные на легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах", а также неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 млн. грн.

Указанные компании входят в группу Татьяны Глиняной, одной из крупнейших поставщиц питания для ВСУ. В том же постановлении указано, что деньги перевозили автомобилем SSANG YONG REXTON.

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Допрошенный в качестве свидетеля заместитель начальника Управления детективов по стратегической защите экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области пояснил, что ЛИЦО_4 (один из руководителей "Митмикс") предоставляя указания аффилированным ей лицам, принял меры для сокрытия (изменения места размещения) незаконно конвертируемых наличных средств из банковских ячеек в другие места.

"Для перевозки наличных средств, она привлекла водителя экспедитора ООО "МИТ ПРОМ" - ЛИЦО_10 (ипн НОМЕР_7), ЛИЦО_7 и ЛИЦО_5. При транспортировке наличных средств, последние будут использовать транспортное средство, принадлежащее ЛИЦО_10 - SSANG YONG REXTON ... Кроме того, последний отметил, что наличные средства последние будут перевозить из г. Белая Церковь в г. Киев", - сказано в постановлении.

Установлено, что во время обыска транспортного средства, в машине вместе с ЛИЦО_10 находилась ЛИЦО_5 (главный бухгалтер ООО "МИТ МИКС").

"Митмикс" - одна из ключевых компаний Глиняных.

Согласно данным Youcontrol конечными владельцами "Митмикс" являются Назарий Руслан Березюк (судя по всему - внук Глиняной) и Александр Дмитревич (он же владелец "Актив компани" и "Зивис ЮА").

А руководителем компании является Цилицкая Людмила. Она же возглавляла одно из самых первых предприятий Глиняной - "Визит".

Больше подробностей этого дела читайте в статье Татьяны Николаенко "Секрет багажника Глиняной: скрутки, фиктари, банковские ящики и яйца Гринкевичей".