США пока не сняли ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь России, - спикер Пентагона Райдер

Пентагон пока не снимал ограничения на использование американского оружия ВСУ для ударов вглубь территории РФ.

Об этом во время брифинга во вторник, 27 августа, сказал спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что украинские военные могут использовать предоставленное американское оружие для самообороны, в частности - для отражения атак.

Это означает, что Силы обороны Украины имеют право вести огонь в ответ на угрозы, которые непосредственно угрожают их безопасности и территории.

Однако, как отметил Райдер, политика США относительно дальнобойных ударов вглубь территории России, пока остается такой же, как и раньше.

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"Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась", - отметил представитель Пентагона.

К слову, недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.

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