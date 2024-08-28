США пока не сняли ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь России, - спикер Пентагона Райдер
Пентагон пока не снимал ограничения на использование американского оружия ВСУ для ударов вглубь территории РФ.
Об этом во время брифинга во вторник, 27 августа, сказал спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что украинские военные могут использовать предоставленное американское оружие для самообороны, в частности - для отражения атак.
Это означает, что Силы обороны Украины имеют право вести огонь в ответ на угрозы, которые непосредственно угрожают их безопасности и территории.
Однако, как отметил Райдер, политика США относительно дальнобойных ударов вглубь территории России, пока остается такой же, как и раньше.
"Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась", - отметил представитель Пентагона.
К слову, недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.
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а отут вже проблеми - бо достатьня кількість грошей на достатьню кількість Паляниць - це недостатьня, рівно настількі ж,
кількість грошей в зекишенях - а це їм обідно до сліз...
і да - то була відповідь на комент зверху...
бо по морських цілях останні Нептуни відробили дуже і дуже - кацапський корабель, який пішов на ***, все відчюв на собі...
як починаєш думати скільки всього наробленого до 19го було зеленими закопано в землю?
а тепер вони тіпа з нуля нарощюють і претендують на героїв і "буба-мачo" кривляєтсься як на кавеені....
огидна влада...
І будь ласка, не асоціюйте ці досягнення із піаром зеленого шапітолію. Не варто рефлесувати з цього приводу. Ці ракети все одно були би розроблені, якщо президентом був би інший стендапер Краснянський, або Синявський. Вони до цього не мають ніякого відношення. Хіба що впливають на швидкість розробки і виробництва.
асфальт,
закопана в нього українська оборонна программа,
відбулавлений клован з бубенцями,
мілліард дерев,
мілліон дронів до кінця року,
татаров істрібітель чеченських дрг,
єрмак - чемпіон,
гетьманцев чесний шо капець,
і повна рада тамадів і бровісток які вирішують долю народу і крадуть крадуть крадуть, аж за забор гроші викидують бо вже нема куди класти....
А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
Це означає , що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози , які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території .
так саме аеродроми , склади БК , зосередження особового складу загрожують безпеці і території ! може військові по іншому читають ? поясніть хтось ?
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