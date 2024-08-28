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Новости
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США пока не сняли ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь России, - спикер Пентагона Райдер

США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії, - речник Пентагону Райдер

Пентагон пока не снимал ограничения на использование американского оружия ВСУ для ударов вглубь территории РФ.

Об этом во время брифинга во вторник, 27 августа, сказал спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что украинские военные могут использовать предоставленное американское оружие для самообороны, в частности - для отражения атак.

Это означает, что Силы обороны Украины имеют право вести огонь в ответ на угрозы, которые непосредственно угрожают их безопасности и территории.

Однако, как отметил Райдер, политика США относительно дальнобойных ударов вглубь территории России, пока остается такой же, как и раньше.

Также читайте: Партнеры пытаются не говорить со мной о разрешении на удары вглубь РФ, - Зеленский

"Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась", - отметил представитель Пентагона.

К слову, недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.

Читайте также: Украина представит США список целей в РФ, которые можно поразить американским дальнобойным оружием, - Politico

Автор: 

оружие (10202) Пентагон (1449) разрешение (149) США (26506)


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Топ комментарии
+10
Треба кліпати свої ракети. Якщо будуть балістичні ракети власного виробництва, навіть в малій кількості, хєрачити по кацапам, то продовжувати заборону не буде ніякого сенсу + не услідкуєш де чиєю ракетою бомбануло.
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28.08.2024 00:16
+5
Цікаво, як пройшла б "Буря у пустелі", якщо б США могли наносити удари виключно по території США...
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28.08.2024 00:19
+4
Тримайте нас в курсі. Бажано щодня, щоб реалістично робити вигляд, що ви і справді бурхливо розмірковуєте над цим питанням.

А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
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28.08.2024 00:34
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Правила форума Совет форумчан
Треба кліпати свої ракети. Якщо будуть балістичні ракети власного виробництва, навіть в малій кількості, хєрачити по кацапам, то продовжувати заборону не буде ніякого сенсу + не услідкуєш де чиєю ракетою бомбануло.
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28.08.2024 00:16 Ответить
ну, Паляниця вже є, потрібна тільки достатьня їх кількість.
а отут вже проблеми - бо достатьня кількість грошей на достатьню кількість Паляниць - це недостатьня, рівно настількі ж,
кількість грошей в зекишенях - а це їм обідно до сліз...
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28.08.2024 00:40 Ответить
Як твій графоманський висєр стосується цієї статті?
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28.08.2024 01:31 Ответить
"жопа, висєр, подрочити, перднути" - дуже знайомий стиль...
і да - то була відповідь на комент зверху...
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28.08.2024 01:36 Ответить
сухопутна версія "нєптуна" вже працює (треба тільки масштабувати), невідомо в якому стані "рута", балістика буде найближчим часом випробовуватись прямо по теріторії ворога... процес іде.
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28.08.2024 02:13 Ответить
сухопутна версія це по сухопутних цілях, я так розумію?
бо по морських цілях останні Нептуни відробили дуже і дуже - кацапський корабель, який пішов на ***, все відчюв на собі...
як починаєш думати скільки всього наробленого до 19го було зеленими закопано в землю?
а тепер вони тіпа з нуля нарощюють і претендують на героїв і "буба-мачo" кривляєтсься як на кавеені....
огидна влада...
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28.08.2024 02:32 Ответить
так, сухопутна - та, яка може летіти над суходолом враховуючи рельєф та використовуючи порівняння зображення земної поверхні через ОС.
І будь ласка, не асоціюйте ці досягнення із піаром зеленого шапітолію. Не варто рефлесувати з цього приводу. Ці ракети все одно були би розроблені, якщо президентом був би інший стендапер Краснянський, або Синявський. Вони до цього не мають ніякого відношення. Хіба що впливають на швидкість розробки і виробництва.
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28.08.2024 04:24 Ответить
з піаром зеленого шапітолію в мене багато ассоціацій -
асфальт,
закопана в нього українська оборонна программа,
відбулавлений клован з бубенцями,
мілліард дерев,
мілліон дронів до кінця року,
татаров істрібітель чеченських дрг,
єрмак - чемпіон,
гетьманцев чесний шо капець,
і повна рада тамадів і бровісток які вирішують долю народу і крадуть крадуть крадуть, аж за забор гроші викидують бо вже нема куди класти....
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28.08.2024 04:34 Ответить
Цікаво, як пройшла б "Буря у пустелі", якщо б США могли наносити удари виключно по території США...
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28.08.2024 00:19 Ответить
хіба 500км то глиб кацапляндії? - вважаю шо можна...
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28.08.2024 00:24 Ответить
Тримайте нас в курсі. Бажано щодня, щоб реалістично робити вигляд, що ви і справді бурхливо розмірковуєте над цим питанням.

А нам - урок на все життя, що треба мати своє. Щоправда, свого у нас походу так і не з'явиться ... (5 нептунів на рік і дрон-ракета - це тупо вирок)
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28.08.2024 00:34 Ответить
Та вы задолбали со своими мелочами - сотни тысяч жертв , страна разрушена , какую-то где-то там войну выдумали . Вы что , не понимаете ? У нас ВЫБОРЫ !!!
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28.08.2024 00:36 Ответить
Не переймайся, з'їж пілюльку.
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28.08.2024 01:29 Ответить
дядьку ти дурак чи переклад по дебільному написаний ?
Це означає , що Сили оборони України мають право вести вогонь у відповідь на загрози , які безпосередньо загрожують їхній безпеці та території .
так саме аеродроми , склади БК , зосередження особового складу загрожують безпеці і території ! може військові по іншому читають ? поясніть хтось ?
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28.08.2024 00:55 Ответить
Знущаються...
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28.08.2024 00:56 Ответить
Сказали б прямо- ви там колошматьте один одного, але нам парашка потрібна. Слабша, але потрібна. Політики хренові...
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28.08.2024 04:18 Ответить
Обісранці смердючі.
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28.08.2024 06:52 Ответить
То що ж ви тягнете? Кацапи вже свої літаки далі від зони ураження цими ракетами перемістили. Вже ескалації не буде!
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28.08.2024 09:14 Ответить

"..Крупнейшую партию оборудования за год для термоядерной мегаустановки ИТЭР отправил Росатом во Францию...

Стенды изготавливаются в Брянске с применением передовых технологий и отечественных разработок. Металлическая конструкция весом более 20 тонн предназначена для..."
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28.08.2024 10:58 Ответить
Як же задовбали ці говоруни і продовжувачі діалогу...
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28.08.2024 11:17 Ответить
Старый дурной дед Байден - единственная помеха
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28.08.2024 11:29 Ответить
 
 