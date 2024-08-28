Британия поддерживает Украину в вопросе ударов по РФ ракетами Storm Shadow, но опасается ухудшения отношений с США, - The Telegraph

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по целям на территории России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует раздор с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме и в британском правительстве.

Как отмечается, премьер-министр Британии Кир Стармер не хочет "провоцировать скандал" и придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения, после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторов.

Собеседник в Белом доме сообщил изданию, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что использование Украиной этих ракет в войне против России, даже без одобрения США, может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в конфликт.

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В то же время, по данным журналистов, ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России.

Однако Соединенные Штаты в частном порядке выражали недовольство поспешной позицией Британии в вопросе поставок военной техники в Украину.

Источники издания также отметили, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая передала Украине боевые танки, а также поддержка страной поставок истребителей F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку официальные лица считали, что Британия пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.

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"Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит способности в защите неба", - добавляет The Telegraph.

В начале июля на Даунинг-стрит прокомментировали, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия не изменилась.

При этом британский премьер Стармер говорил, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

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