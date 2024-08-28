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Новости Война
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Британия поддерживает Украину в вопросе ударов по РФ ракетами Storm Shadow, но опасается ухудшения отношений с США, - The Telegraph

Велика Британія підтримує ідею ударів Storm Shadow по Росії

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по целям на территории России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует раздор с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме и в британском правительстве.

Как отмечается, премьер-министр Британии Кир Стармер не хочет "провоцировать скандал" и придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения, после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторов.

Собеседник в Белом доме сообщил изданию, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что использование Украиной этих ракет в войне против России, даже без одобрения США, может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в конфликт.

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В то же время, по данным журналистов, ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. 

Однако Соединенные Штаты в частном порядке выражали недовольство поспешной позицией Британии в вопросе поставок военной техники в Украину.

Источники издания также отметили, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая передала Украине боевые танки, а также поддержка страной поставок истребителей F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку официальные лица считали, что Британия пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.

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"Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит способности в защите неба", - добавляет The Telegraph.

В начале июля на Даунинг-стрит прокомментировали, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия не изменилась.

При этом британский премьер Стармер говорил, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом отрицает, что США блокируют запрос Британии на использование Украиной Storm Shadow для ударов по РФ, - The Telegraph

Автор: 

Великобритания (4934) оружие (10202) ракеты (3558) США (26506)


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Топ комментарии
+6
Розбрат з США через таку хєрню? Та ну годі вже...
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28.08.2024 11:22
+6
І у нас переможець конкурсу тупих відмазок.
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28.08.2024 11:23
+4
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28.08.2024 11:30
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Розбрат з США через таку хєрню? Та ну годі вже...
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28.08.2024 11:22 Ответить
І у нас переможець конкурсу тупих відмазок.
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28.08.2024 11:23 Ответить
Всі окуєнно підтримують і одночасно бояться
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28.08.2024 11:25 Ответить
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28.08.2024 11:30 Ответить
ну так, саливони небезпечніші за рф.
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28.08.2024 11:35 Ответить
Британія підтримує, але трошки сциться. Як і всі партнери. Гинуть же українці.
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28.08.2024 12:05 Ответить
Закликайте не публічно. У чому справа.
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28.08.2024 12:28 Ответить
Однак в приватному порядку висловлювали невдоволення поспішною позицією Британії в питанні постачання військової техніки в Україну. Джерело:
**********
Дійсно, куди поспішати? Попереду ще ціла купа часу.
Байден уже готується писати мемуари, а тут якісь нетерплячі зі своєю війною.
Відчепіться ви вже від діда.
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28.08.2024 12:44 Ответить
Та всі же бачать, що найбільші ссикуни це США.
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28.08.2024 12:54 Ответить
Нескінченні побоювання, занепокояння, страхи... Хоч би не здали, таки перелякані партнери-союзники. Іноді є відчут'я, що якби путлер замість України напав би, наприклад на Европу, результат був би шокуючим - здались би нахрін, а США відсторонилось. Ніякої ескалації і все рівненько.
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28.08.2024 13:03 Ответить
забрали нашу зброю, а тепер побоюються. В суд на них треба подавати. Одразу боятися перестануть
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29.08.2024 01:21 Ответить
 
 