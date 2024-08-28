В ряд населенных пунктов Херсонского района запретили въезд семьям с детьми. ДОКУМЕНТ
Введен запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов Херсонского района, в том числе, и в Корабельный район Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.
"Вниманию жителей Херсонской громады! Согласно распоряжению начальника Херсонской районной государственной (военной) администрации Михаила Линецкого во исполнение решения Совета обороны области от 9 августа текущего года вводится запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов Херсонского района", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сюда входит и часть Херсонской громады: Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Корабельный район Херсона - вдоль улицы Морской пехоты и прилегающих к ней улиц и переулков.
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