В ряд населенных пунктов Херсонского района запретили въезд семьям с детьми. ДОКУМЕНТ

Введен запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов Херсонского района, в том числе, и в Корабельный район Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

"Вниманию жителей Херсонской громады! Согласно распоряжению начальника Херсонской районной государственной (военной) администрации Михаила Линецкого во исполнение решения Совета обороны области от 9 августа текущего года вводится запрет на въезд семей с детьми в ряд населенных пунктов Херсонского района", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время обязательная эвакуация проводится в 50 населенных пунктах Херсонщины, - ОВА

Как отмечается, сюда входит и часть Херсонской громады: Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Корабельный район Херсона - вдоль улицы Морской пехоты и прилегающих к ней улиц и переулков.