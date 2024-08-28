Онлайн-рекрутинг, три типа отсрочок: Минобороны планирует привлечь еще несколько миллионов пользователей в "Резерв+" благодаря новым функциям

Благодаря внедрению новых функций Министерство обороны Украины планирует привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей к "Резерву+".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

"Сейчас мы добавляем опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочек: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения", - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей, благодаря постоянным итерациям с приложением.

Читайте: В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

Кроме того, Черногоренко сообщила, что сейчас "Резерв+" насчитывает 3,2 млн зарегистрированных пользователей при 100 тыс. активных пользователей в день.

"Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла. Но я как лидер команды и в консультации с другими партнерами постоянно говорю: если продукт нужен и в нем есть важные и полезные функции, он будет расти органично", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+"