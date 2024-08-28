Онлайн-рекрутинг, три типа отсрочок: Минобороны планирует привлечь еще несколько миллионов пользователей в "Резерв+" благодаря новым функциям
Благодаря внедрению новых функций Министерство обороны Украины планирует привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей к "Резерву+".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
"Сейчас мы добавляем опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочек: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения", - рассказала Черногоренко.
Она отметила, что новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей, благодаря постоянным итерациям с приложением.
Кроме того, Черногоренко сообщила, что сейчас "Резерв+" насчитывает 3,2 млн зарегистрированных пользователей при 100 тыс. активных пользователей в день.
"Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла. Но я как лидер команды и в консультации с другими партнерами постоянно говорю: если продукт нужен и в нем есть важные и полезные функции, он будет расти органично", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всіх в резерв+. і жінок і дітей. і домашніх тваринок. і, навіть, тих песиків, що на гаражах тусують.
треба брати потужністю.
зе!гундос, дуже любить цифри, від мільйона.
*****ити!
Але треба бути обережнім, бо ж якщо хтось не захоче у два кліки мобілізуватися, Катя того з'їсть або женить на собі