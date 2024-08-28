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Онлайн-рекрутинг, три типа отсрочок: Минобороны планирует привлечь еще несколько миллионов пользователей в "Резерв+" благодаря новым функциям

Резерв+

Благодаря внедрению новых функций Министерство обороны Украины планирует привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей к "Резерву+".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

"Сейчас мы добавляем опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе три типа отсрочек: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучения", - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей, благодаря постоянным итерациям с приложением.

Читайте: В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

Кроме того, Черногоренко сообщила, что сейчас "Резерв+" насчитывает 3,2 млн зарегистрированных пользователей при 100 тыс. активных пользователей в день.

"Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла. Но я как лидер команды и в консультации с другими партнерами постоянно говорю: если продукт нужен и в нем есть важные и полезные функции, он будет расти органично", - подытожила она.

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Автор: 

Минобороны (9305) приложение (170) электронные услуги (98) Черногоренко Екатерина (115)


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точно!
всіх в резерв+. і жінок і дітей. і домашніх тваринок. і, навіть, тих песиків, що на гаражах тусують.
треба брати потужністю.
зе!гундос, дуже любить цифри, від мільйона.
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28.08.2024 15:56 Ответить
Міністерство оборони України планує залучити

*****ити!
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28.08.2024 15:57 Ответить
Якщо свиням продемонструвати рекламні фото холодців та ковбас, вони так і ламануть на пункти забою!
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28.08.2024 16:01 Ответить
Ніпанятна! катя черногоренко е багіня чи фіча?
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28.08.2024 16:06 Ответить
Хороша спроба.
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28.08.2024 16:07 Ответить
Гра у телефончики за державний кошт продовжується.
Але треба бути обережнім, бо ж якщо хтось не захоче у два кліки мобілізуватися, Катя того з'їсть або женить на собі
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28.08.2024 16:34 Ответить
скори монетизація додатку. фріспіни і т.і.
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28.08.2024 17:08 Ответить
Ви зробили цей застосунок це добре,але не порушуйте права осіб з інвалідністю внаслідок війни які спочатку військового стану пройшли ВЛК згідно законодавства та були виключені з обліку на підставі Наказу 402, однак ви після проходження ВЛК не за місцем проживання ні внесли ні які дані в Оберіг.Це що вимагає надання хабарів посадовим особам чи що?Як можна довіряти після цього владі відповідь ніхто не надасть в подальшому.Виходить так що особи з інвалідністю пройшли ВЛК пройшли його даремно.Надайте відповідь в Резерв+ ,звертався до вас неодноразово чому ні вносяться зміни.Куди ще звернутися
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29.08.2024 00:33 Ответить
 
 