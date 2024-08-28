В России засекретили информацию о производстве нефтепродуктов
Росстат полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В частности, ведомство больше не приводит информацию о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.
Росстат заявил, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".
В конце мая Росстат прекратил публикацию статистических данных о производстве в России автомобильного бензина.
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Треба далі бить по НПЗ
"производство бензина демонстрирует устойчивый и стабильный отрицательной рост.".
Ведь "рост" же!! Почему не публиковать статистику роста!?