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В России засекретили информацию о производстве нефтепродуктов

рф,нафта

Росстат полностью прекратил публикацию данных о производстве нефтепродуктов в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В частности, ведомство больше не приводит информацию о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в докладе не приведены данные по производству стабильного газового конденсата.

Росстат заявил, что "информация о производстве нефтепродуктов не публикуется на основании решения правительства РФ".

В конце мая Росстат прекратил публикацию статистических данных о производстве в России автомобильного бензина.

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Автор: 

россия (95413) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+12
Ого як!!! А шо случілася?
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28.08.2024 19:49
+9
Відать,дела зовсім кепські...
Треба далі бить по НПЗ
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28.08.2024 19:55
+5
А курице не больно, курица довольна. (в.в. *****)
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28.08.2024 20:00
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Ого як!!! А шо случілася?
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28.08.2024 19:49 Ответить
наїбнувся найбільший на расії НПЗ.
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28.08.2024 22:18 Ответить
Треба з днів п'ять почекати - мо може нє наібнутися а згоріти просто)
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28.08.2024 22:51 Ответить
так там і згоріло - спочатку тиждень тому внєзапно згоріла АВТ-10, а позавчора внєзапно вибухнула АВТ-11. Все, завод закінчив роботу. Принаймні на півроку.
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28.08.2024 23:28 Ответить
Лохи,вот секретные цирки и циркачи - это круто.
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28.08.2024 19:49 Ответить
Ну як тут не згадати древніх "Прихована доблесть нічим не відрізняється від відомої бездарності".
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28.08.2024 19:50 Ответить
Відать,дела зовсім кепські...
Треба далі бить по НПЗ
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28.08.2024 19:55 Ответить
Хм... А що такоє? Как єта бєнзокалонка скриваєт часи работи?
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28.08.2024 19:58 Ответить
А курице не больно, курица довольна. (в.в. *****)
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28.08.2024 20:00 Ответить
Я недоволен. Хйло, как говорило:
"производство бензина демонстрирует устойчивый и стабильный отрицательной рост.".
Ведь "рост" же!! Почему не публиковать статистику роста!?
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28.08.2024 20:02 Ответить
Пазняк мєтаться!
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28.08.2024 20:08 Ответить
Поздно Сима пить боржоми..
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28.08.2024 20:25 Ответить
Важнее бить не так по нефтебазам как по нефтепереробке т.е. НПЗ. Росия торгует готовыми нефтепродуктами и много на этом зарабатывает. Уичтоженный НПЗ, очень тяжело восстановить, так как оборудование импортное, а россии сейчас его практически никто не поставит, во всяком случае быстро, придется искать обходные пути и в несколько раз дороже. А нефтебаза это просто бочки, это легко востанавливается. Не зря же Салливан приезжал к нам и просил не бить именно по НПЗ, так как "это ударит по рядовому населению россии".
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29.08.2024 07:34 Ответить
 
 