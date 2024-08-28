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Новости
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Чешская прокуратура обвинила основателя благотворительного фонда Help Ukraine Герегеля в присвоении средств

чехія

Основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля обвиняют в присвоении части дотации чешского Министерства образования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Дело касается 20 миллионов крон, которые Минобразования Чехии выделило на финансирование общественного центра "Розтили", открытого в апреле 2022 года для интеграции украинских беженцев и их детей.

Отмечается, что дотация предоставлялась при условии, что участие детей в адаптационной программе будет бесплатным для родителей. Но Чешское телевидение узнало, что Help Ukraine брал деньги с родителей и несколько месяцев не платил воспитателям центра за их работу.

Эта ситуация привлекла внимание правоохранителей, те установили, что Гергель отправил примерно два миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как Help Ukraine получил первый грант в 15 миллионов чешских крон.

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Позже основатель фонда, предположительно, снял шесть миллионов крон наличными со счета фонда и заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.

В рамках расследования, которое длится с 2023 года, полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в частности долю в жилищном кооперативе. Обвинительный акт подали весной 2024-го.

"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями", - рассказал представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Гергелю в случае доказательства вины грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

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Автор: 

благотворительность (610) прокуратура (5008) Чехия (1703)


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Топ комментарии
+12
Пацан для онуків заробляв грошву, а воно, он, як неловко вишло…
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28.08.2024 21:28
+10
Ну нарешті ! При владі зе і ойго 5-6 менеджерів всі ермаки-татаровим , резнікови , ТИМОШЕНКІ галущенкі АБСОЛЮТНО НЕДОТОРКАНІ , як і всі гниди дрібніші ! А треба було вже давно ФБР починати з ермака еммануілова шарапова за розкрадання мільярдів ДОПОМОГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США
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28.08.2024 21:50
+8
це ж треба бути таким покидьком. ці справи кацапи кидають як лайно на вентилятор по всьому світу, і ніхто вже допомагати Україні не хоче (
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28.08.2024 21:42
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Пацан для онуків заробляв грошву, а воно, он, як неловко вишло…
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28.08.2024 21:28 Ответить
Ну нарешті ! При владі зе і ойго 5-6 менеджерів всі ермаки-татаровим , резнікови , ТИМОШЕНКІ галущенкі АБСОЛЮТНО НЕДОТОРКАНІ , як і всі гниди дрібніші ! А треба було вже давно ФБР починати з ермака еммануілова шарапова за розкрадання мільярдів ДОПОМОГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ США
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28.08.2024 21:50 Ответить
Ну скажить, будь ласка, чому я зовсім не здивований??? З зеленим зрадницько-крадівським шоблом на поверхню в країні повспливале тільке людське дерьмо- все тупі, підлабузники, проросійсько налаштовані, ригі, та злодії всіх мастей. Зрада та гроші- ось їх гасла. Честь, Батьківщина, совість, порядність? Ні, не чули .... Навіть крадуть у закордонних благодійників, хоча б мали розуміти- що ті уж 100 відсотково будуть перевіряти. Тупі, жадібни, продажні сволоти.
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28.08.2024 22:19 Ответить
а до чого тут наші? чеський шахрай вкрав у чехів гроші, виділені на допомогу по адаптації біженців з України
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28.08.2024 23:52 Ответить
Так бере ж приклад з наших зелених тварюк! Чи ви вважаєте, що люди в світі не знають, що творять наши можновладці з державними грошима, та з допомогою благодійників? Я дуже сумніваюсь, щоб це рило посміло би вкрасти щось у амеріканців, а в українців - запросто!
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29.08.2024 17:05 Ответить
Спокуса грошима - ну хіба міг він собі відказати
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28.08.2024 21:30 Ответить
Дайте більше Дурова!
В Телеграмі!
Щоб зашкалило!

Щоб мільярд дибілів-
Зашкварило...

Щоб поліція Парижу...
Та французьські пркурори...

Не вели себе,
Як МАПИ РИЖІ...

На крейсері... "Аврора"
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28.08.2024 21:31 Ответить
Прокуроры - Аврора.
+++
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28.08.2024 22:29 Ответить
це ж треба бути таким покидьком. ці справи кацапи кидають як лайно на вентилятор по всьому світу, і ніхто вже допомагати Україні не хоче (
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28.08.2024 21:42 Ответить
головне мовчати про корупцію
десь я таке чув, а верховний зебіл так писдів
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28.08.2024 22:01 Ответить
От шо за уроди?!
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28.08.2024 21:45 Ответить
Чи цей Гергель громадянин України ? Бо я знав такого Володимира Гергеля. Якщо він живий то йому зараз за 70 р.
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28.08.2024 21:47 Ответить
Він чех і йому 59 років.
Ось його адреса у Празі (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=882654&typ=UPLNY дані взяті з Виписки реєстра фондів ):

VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965

Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4

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28.08.2024 22:07 Ответить
До чого тут українці? Ви вже дістали бачив всюди а бо кацапський слід, а бо наших корупціонерів.
Гівно є всюди. І щоб поводити себе як виродок, їм допомога не потрібна
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28.08.2024 22:14 Ответить
Цей, якого я знав, дуже жадібний.
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28.08.2024 21:49 Ответить
А яка різниця , таких , як він в Україні греблю гати! жОПа на Банковій всіх кришує 💯ПРИКЛАДІВ НЕ ПЕРЕРАХУВАТИ
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28.08.2024 21:52 Ответить
Скандал із цим фондом чеські журналісти розслідували ще восени 2022 року.
Вийшли на слід відмивання брудних кацапських коштів.
https://proukrainu.blesk.cz/reportery-ct-fond-vidmyvaje-brudni-rosijsjki-hrosi-j-prykryvajetjsja-dopomohoju-ukrajinskym-ditjam-fond-nezhoden-praha-11-rozbyrajetjsja/ Стаття про той скандал (українською мовою).
Чеського шахрая звати Владімір Ґерґел, а не Володимир Гергель. Народився 11 вересня 1965. проживає у Празі.

VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965

Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4

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28.08.2024 22:00 Ответить
Та не може бути, щоб чиновник український гроші у дітей крав! У нас самі чесні та порядні корупціонери!!!
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29.08.2024 08:38 Ответить
Поки не буде відповідати злодій життям і здоров'ям буде красти. В суді може й вирішить за 20 відсотків вкраденого. Військовий стан, а відповідальність адміністративна ) це не лише ця ситуація
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29.08.2024 11:13 Ответить
 
 