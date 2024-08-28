Чешская прокуратура обвинила основателя благотворительного фонда Help Ukraine Герегеля в присвоении средств
Основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля обвиняют в присвоении части дотации чешского Министерства образования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Дело касается 20 миллионов крон, которые Минобразования Чехии выделило на финансирование общественного центра "Розтили", открытого в апреле 2022 года для интеграции украинских беженцев и их детей.
Отмечается, что дотация предоставлялась при условии, что участие детей в адаптационной программе будет бесплатным для родителей. Но Чешское телевидение узнало, что Help Ukraine брал деньги с родителей и несколько месяцев не платил воспитателям центра за их работу.
Эта ситуация привлекла внимание правоохранителей, те установили, что Гергель отправил примерно два миллиона чешских крон на счет своей матери на следующий день после того, как Help Ukraine получил первый грант в 15 миллионов чешских крон.
Позже основатель фонда, предположительно, снял шесть миллионов крон наличными со счета фонда и заплатил восемь миллионов за покупку квартиры в Праге.
В рамках расследования, которое длится с 2023 года, полиции удалось арестовать активы на сумму не менее 12 миллионов чешских крон, в частности долю в жилищном кооперативе. Обвинительный акт подали весной 2024-го.
"В этом деле государственный прокурор выдвинул обвинение против одного физического лица за деяние, которое квалифицируется как преступление, связанное с мошенничеством с субсидиями", - рассказал представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
Гергелю в случае доказательства вины грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.
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десь я таке чув, а верховний зебіл так писдів
Ось його адреса у Празі (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=882654&typ=UPLNY дані взяті з Виписки реєстра фондів ):
VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4
Гівно є всюди. І щоб поводити себе як виродок, їм допомога не потрібна
Вийшли на слід відмивання брудних кацапських коштів.
https://proukrainu.blesk.cz/reportery-ct-fond-vidmyvaje-brudni-rosijsjki-hrosi-j-prykryvajetjsja-dopomohoju-ukrajinskym-ditjam-fond-nezhoden-praha-11-rozbyrajetjsja/ Стаття про той скандал (українською мовою).
Чеського шахрая звати Владімір Ґерґел, а не Володимир Гергель. Народився 11 вересня 1965. проживає у Празі.
VLADIMIR GERGEL , dat. nar. 11. září 1965
Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4