Кислица на Совбезе ООН призвал партнеров сбивать российские ракеты и снять ограничения на дальнобойные удары

Партнеры Украины должны снять ограничения на дальнобойные удары по военным целям на территории России и помочь Украине сбивать дроны и ракеты.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы призываем вас и всех партнеров рассмотреть принятие двух конкретных решений, чтобы помочь нам раньше остановить российский террор. Во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, привлечь возможности ПВО партнеров для сбивания ракет и дронов, находящихся рядом с их воздушным пространством", - призвал Кислица.

Он подчеркнул, что "ни один из этих шагов - не эскалационный".

"Наоборот, они будут сдерживать Россию, уменьшат террор и количество жертв", - отметил дипломат.

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