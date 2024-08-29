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Новости Война
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Кислица на Совбезе ООН призвал партнеров сбивать российские ракеты и снять ограничения на дальнобойные удары

Сергій Кислиця

Партнеры Украины должны снять ограничения на дальнобойные удары по военным целям на территории России и помочь Украине сбивать дроны и ракеты.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы призываем вас и всех партнеров рассмотреть принятие двух конкретных решений, чтобы помочь нам раньше остановить российский террор. Во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, привлечь возможности ПВО партнеров для сбивания ракет и дронов, находящихся рядом с их воздушным пространством", - призвал Кислица.

Он подчеркнул, что "ни один из этих шагов - не эскалационный".

"Наоборот, они будут сдерживать Россию, уменьшат террор и количество жертв", - отметил дипломат.

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Нікчемні боягузи та ООН.
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29.08.2024 01:45 Ответить
На відміну від відважних наших лідерів, кацапня вивантажує танки на кордонах, а ті на відпустку і шашлики всіх відправляє
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29.08.2024 02:02 Ответить
Більше 30 років, окуповані території Азербайджану, чекали на Правду, ЗАКОН, Захист від РадБезу та ООН, а тепер Україна, уже з 2014 року чекає на дієві заходи від ООН щодо звільнення її територій від рашистів-окупантів!
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29.08.2024 01:58 Ответить
Оон безглузда організація, де член радбезу росія- страна терорист та має право вето. Це повне безглуздя.
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29.08.2024 05:24 Ответить
"....єслі ви, нє атзавьотєсь, ми напішєм - в спортлато!!..."
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29.08.2024 07:34 Ответить
 
 