С 1 сентября в Китае будет действовать запрет на экспорт ряда товаров и комплектующих к БПЛА, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр"

В Китае с 1 сентября начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих к БПЛА, что повлияет на их количество и стоимость.

Об этом заявил командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", передает Цензор.НЕТ.

"Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоизмеримым с временными недопоставками боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают Партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных "мастей"... Думаю, что нижеописанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях. О следующей волне экспортных ограничений из Поднебесной речь", - отметил он.

Мадяр напомнил, что еще месяц назад правительство Китая объявило об ограничении с 1 сентября на вывоз из страны целого ряда товаров, касающихся БПЛА.

"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая будет подлежать еще более строгим проверкам. Товары, подлежащие запрету, не будут доступны для авиа и морской доставки", - добавил командир.

Так, по словам Мадяра, с сентября 2024 года больше не будут приниматься к перевозке следующие товары:

карбоновая рама для квадрокоптера;

карбоновый луч для квадрокоптера;

квадрокоптер;

мотор для квадрокоптера;

набор комплектующих для квадрокоптера;

набор рам для квадрокоптеров;

навигационная камера для квадрокоптера;

полетный контроллер для квадрокоптера;

посадочные шасси для квадрокоптера;

пропеллер для квадрокоптера;

рама для квадрокоптера;

усилитель сигнала для пульта квадрокоптера;

цифровая система передачи данных для квадрокоптера;

детектор цифровой радиокоммуникации;

радиосистема;

радиостанция;

рация портативная;

система передачи видеосигнала по радиоканалу;

РЭБ системы.

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