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Новости Война
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С 1 сентября в Китае будет действовать запрет на экспорт ряда товаров и комплектующих к БПЛА, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр"

Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА

В Китае с 1 сентября начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих к БПЛА, что повлияет на их количество и стоимость.

Об этом заявил командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", передает Цензор.НЕТ.

"Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоизмеримым с временными недопоставками боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают Партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных "мастей"... Думаю, что нижеописанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях. О следующей волне экспортных ограничений из Поднебесной речь", - отметил он.

Мадяр напомнил, что еще месяц назад правительство Китая объявило об ограничении с 1 сентября на вывоз из страны целого ряда товаров, касающихся БПЛА.

"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая будет подлежать еще более строгим проверкам. Товары, подлежащие запрету, не будут доступны для авиа и морской доставки", - добавил командир.

Так, по словам Мадяра, с сентября 2024 года больше не будут приниматься к перевозке следующие товары:

  • карбоновая рама для квадрокоптера;
  • карбоновый луч для квадрокоптера;
  • квадрокоптер;
  • мотор для квадрокоптера;
  • набор комплектующих для квадрокоптера;
  • набор рам для квадрокоптеров;
  • навигационная камера для квадрокоптера;
  • полетный контроллер для квадрокоптера;
  • посадочные шасси для квадрокоптера;
  • пропеллер для квадрокоптера;
  • рама для квадрокоптера;
  • усилитель сигнала для пульта квадрокоптера;
  • цифровая система передачи данных для квадрокоптера;
  • детектор цифровой радиокоммуникации;
  • радиосистема;
  • радиостанция;
  • рация портативная;
  • система передачи видеосигнала по радиоканалу;
  • РЭБ системы.

Также читайте: Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" относительно Украины, - WP

Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА
Китай запровадить заборону на експорт товарів та деталей до БПЛА

Автор: 

Китай (2946) дроны (3869) Бровди Роберт Мадяр (16)


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Топ комментарии
+7
ще вчора потрібно було поставити на виробництво ці запчастини, а не асфальт класти.
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29.08.2024 10:12
+4
вчора один із експертів на НВ сказав що це повна маячня, і ця ахметовська шавка просто 3.14здить
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29.08.2024 10:24
+3
Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
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29.08.2024 10:20
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ще вчора потрібно було поставити на виробництво ці запчастини, а не асфальт класти.
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29.08.2024 10:12 Ответить
В нас немає таких технологій...
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29.08.2024 10:19 Ответить
купити, вкрасти, видурити.
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29.08.2024 11:19 Ответить
Заборона лише прямої продажу з Китаю - через інші країни - купй скільки хочеш.
"вкрасти, видурити" - це медоти ліліпутіна, хто ти незнайомець?
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29.08.2024 14:02 Ответить
революция в применение квадриков произошло ТОЛЬКО с началом полномасштабной, еще далеко до асфальта. Процентов 30 из списка выпускаеться в Украине, наладить производство другой комплектухи шустро не получиться ни в одной стране
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29.08.2024 10:22 Ответить
Сьогодні Україна виробляє і постачає понад мільйон дронів на рік, - Шмигаль

Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
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29.08.2024 10:20 Ответить
вчора один із експертів на НВ сказав що це повна маячня, і ця ахметовська шавка просто 3.14здить
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29.08.2024 10:24 Ответить
Ну по документам они может и правда покупают "украинские детали", которые поставщики ( какая ни будь мутная фирма) покупают в Китае, а потом делают надпись "made in Ukraine" и продают раза в 2-3 дороже.
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29.08.2024 10:34 Ответить
Він такий " Ахмєтівський", як і ти.
Цей фунт, що сидить в кріслі голови уряду має в кабінеті тьки кулькову ручку і гучномовець, підключений до мікрофону у кабінеті Єрмака. Все.
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29.08.2024 15:36 Ответить
НВ це контора єрмака
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01.09.2024 03:36 Ответить
Дякую. Бо тут вже есПЕРДти всі списи зламали
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29.08.2024 10:32 Ответить
https://meest.cn/news/ Товари, що підлягають забороні у посилках поштового формату, не будуть доступні для авіа та морської доставки.

Доставка зазначених товарів у більших обсягах та інших форматах розглядається.
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29.08.2024 11:40 Ответить
Это то что по ссылке. Мадьяр не в курсе?
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29.08.2024 11:41 Ответить
Хто такий мадьяр?
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29.08.2024 11:47 Ответить
Виноват. Простите за не внимательность.
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда -
Никогда не быть рабами,
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29.08.2024 12:28 Ответить
в будь якому випадку, він більше в темі постачання дронів за всіх "експертів" що тут зібралися.
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29.08.2024 16:19 Ответить
Ага, тобто волонтери їх вже не поставлять. А "паперові" поставки 1 млн. дронів від влади продовжаться?...
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29.08.2024 10:48 Ответить
Вот оно как. Мадьяр оказывается не в теме. Нам то зачем? Ему сбросьте ссылку.
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29.08.2024 11:35 Ответить
Ніяких проблем, навіщо нам китайські безпілотники і дрони. Наймудріший із Найвєлічайших і найпотужніших в світі сказав, що ми зробимо на укроборонпромі мільйон своїх якісних дронів..., так 73%? Але крім волонтерів, які возили китайські дрони і окремих великих волонтерських організацій, до яких відноситься і "справа громад" та фронд Порошенко забезпечили 80% дронів для ЗСУ. Ще нам передали країни-партнери. Найвєлічайший і найпотужніший брехун в світі забезпечив їх відосами і марафонами.
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29.08.2024 10:22 Ответить
Я впевнений що квартал95 заздалегідь вже про це подумав. Та налагодив виробництво своїх компектуючих. Чи все що обіцяв Осел - все купувалось в Китаї?
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29.08.2024 10:22 Ответить
а огородами можна ?
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29.08.2024 10:22 Ответить
удачно зелена кулібаба з'їздила в Китай... кацапам мабуть такі обмеження не ввели
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29.08.2024 10:23 Ответить
экспорт только для Украины или для всех ?
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29.08.2024 10:25 Ответить
надо заказывать через ЕС ,Мадяр , не паникуй . а дело говори
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29.08.2024 10:29 Ответить
Китайці так і сказали - на кухні дрони не збираються, і заборонив перукарям купляти комплектуючі. Хочете дрони -приїжджайте домовляйтеся, з виробниками, платіть податки, як потужний державний закупівельник, а не вводьте податки людям на посилки.
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29.08.2024 10:33 Ответить
Мова йде про стандартні посилки а не комерційні вантажі.
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29.08.2024 10:49 Ответить
От реально чому ми за 2 роки війни залежимо ще від Китаю в дронах який є союзником орків...

Ми не можемо закупити термопластавтомати, паяльні роботи, станки чпу...

Всі чіпи в тих дронах західних компаній, модулі камер також, складність це скласти плату до купи по даташиту та написати код, багато з чого open source...але у нас є море ІТ компанії на

Єдине що потрібно це акумулятори які є також західних компаній але на крайній випадок китай не забороняв екпорт
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29.08.2024 10:59 Ответить
Більше того ТІ зараз випустив АІ чіпи з досить низьким енергоспоживанням.... американські студенти на них дрони ліплять що можуть визначати тип і модель техніки на землі, вид тварин...

При бажанні це можна навчити на військову техніку і живу силу.... але це не рівень гаражних виробників дронів, треба багато відео для навчання, тестування на полігонах...
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29.08.2024 11:03 Ответить
Треба нашим дипломатом дати доручення попрацювати зі штатами, що б ті китайцям цю політику "відкоригували"...
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29.08.2024 11:15 Ответить
Сподіваюсь, за повний місяць, який був,
хтось хоча б з комерсів попрацював над зміною логістики
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29.08.2024 11:27 Ответить
дуже тривожно, що таке пише Мадяр, який є одним з тих, хто найбільше в темі і мав би знати про шляхи вирішення проблеми, про яку знали дуже заздалегідь
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29.08.2024 11:29 Ответить
Місяць тому я це писав. І всі пропускали повз вуха, навіть знайомий, що збирає дрони.
Поки грім не вдарить - український мужик не перехреститься.
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29.08.2024 12:06 Ответить
Ніхто чомусь не зачухався ще місяць назад
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29.08.2024 12:07 Ответить
Тільки важливий нюанс в тому, що мова йде про звичайні посилки, а комерційні вантажі, а такими є ті, що більше 30 кг, будуть поставлятися так само.

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29.08.2024 12:10 Ответить
А шо , раму чи наприклад - пропелер для квадрокоптера тільки Китай вміє виробляти ? І більш ніхто в світі ??
Ну нехай електроніка якась там особлива , і яку можуть виробляти лише китайози , але ж - рама з карбона йклмн .!! Це що , супертехнологія якась , якою володіє лише Китай .? Я в шоці .
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29.08.2024 12:16 Ответить
Все це можуть виробляти в інших країнах, але є два але: ціна та обсяги.
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29.08.2024 13:52 Ответить
Та ну , наскільки там ця ціна різниться . Ну нехай на кількадесят доларів . Це не смертельно .
Те саме й обсяги .. Було б бажання .
Без того Китаю вже прям - земля не освятиться . ! куди нах ..
Все що виробляє Китай не є чимось - космічним .. Ще раз наголошую - було б бажання .! От взяти хоча б ДБЖ , мені приятель самоучка спаяв у своєму гаражі кращий прилад ніж випускають китайці . Нехай воно і кустарне , але його ефективність перевершує китайське .
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29.08.2024 14:29 Ответить
Обсяги. Китай жене дешеве мільйонами, європейці - дороге десятками тисяч.
Русня завжди витягувала за рахунок кількості. Зараз вони взагалі будуть завалені дешевими запчастинами, а ми - платитимемо стільки ж за у п'ять разів меншу кількість дронів.
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29.08.2024 14:52 Ответить
Денис , я знаю що ти великий любитель "посипати голову попелом" , але давай - поживемо побачимо .
Потім будеш плакати . А поки що підстав немає .
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29.08.2024 15:11 Ответить
Сподіваюсь, якось знайдуть рішення, бо дрони - це наше все. Без них - точно крах фронту.
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29.08.2024 16:00 Ответить
Поза всякими сумнівами, що все не отримане ЗСУ буде отримано руснею.
Китай може визначити переможця війни, лише припинивши постачати продукцію переможеному.
Китай визначив.
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29.08.2024 13:53 Ответить
Боже, скільки пафосу)) Здуйся трішки))
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29.08.2024 13:58 Ответить
""З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки",
Минуточку!
А железной дорогой в Расию?
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29.08.2024 16:31 Ответить
Уверяю вас россию эти запреты не коснутся. КНР провели консультации со странами БРИКС перед введением запрета. К тому же в РФ они эти дроны ввозят как toy accessoires
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31.08.2024 16:54 Ответить
 
 