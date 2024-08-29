С 1 сентября в Китае будет действовать запрет на экспорт ряда товаров и комплектующих к БПЛА, - командир группы аэроразведки ВСУ "Мадяр"
В Китае с 1 сентября начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих к БПЛА, что повлияет на их количество и стоимость.
Об этом заявил командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", передает Цензор.НЕТ.
"Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоизмеримым с временными недопоставками боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают Партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных "мастей"... Думаю, что нижеописанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И вовсе не на паритетных условиях. О следующей волне экспортных ограничений из Поднебесной речь", - отметил он.
Мадяр напомнил, что еще месяц назад правительство Китая объявило об ограничении с 1 сентября на вывоз из страны целого ряда товаров, касающихся БПЛА.
"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая будет подлежать еще более строгим проверкам. Товары, подлежащие запрету, не будут доступны для авиа и морской доставки", - добавил командир.
Так, по словам Мадяра, с сентября 2024 года больше не будут приниматься к перевозке следующие товары:
- карбоновая рама для квадрокоптера;
- карбоновый луч для квадрокоптера;
- квадрокоптер;
- мотор для квадрокоптера;
- набор комплектующих для квадрокоптера;
- набор рам для квадрокоптеров;
- навигационная камера для квадрокоптера;
- полетный контроллер для квадрокоптера;
- посадочные шасси для квадрокоптера;
- пропеллер для квадрокоптера;
- рама для квадрокоптера;
- усилитель сигнала для пульта квадрокоптера;
- цифровая система передачи данных для квадрокоптера;
- детектор цифровой радиокоммуникации;
- радиосистема;
- радиостанция;
- рация портативная;
- система передачи видеосигнала по радиоканалу;
- РЭБ системы.
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"вкрасти, видурити" - це медоти ліліпутіна, хто ти незнайомець?
Щодо нашої збройної промисловості. Ми дійсно в рази, подекуди в десятки або сотні разів, підняли спроможності нашого виробництва. Всі бачимо, скільки дронів сьогодні виробляє Україна. В багатьох підприємств-виробників дронів локалізація складає 98%. ... Від плат до запасних частин - все виробляється в Україні. Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів", - зазначив він. Джерело:
Цей фунт, що сидить в кріслі голови уряду має в кабінеті тьки кулькову ручку і гучномовець, підключений до мікрофону у кабінеті Єрмака. Все.
Доставка зазначених товарів у більших обсягах та інших форматах розглядається.
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда -
Никогда не быть рабами,
Ми не можемо закупити термопластавтомати, паяльні роботи, станки чпу...
Всі чіпи в тих дронах західних компаній, модулі камер також, складність це скласти плату до купи по даташиту та написати код, багато з чого open source...але у нас є море ІТ компанії на
Єдине що потрібно це акумулятори які є також західних компаній але на крайній випадок китай не забороняв екпорт
При бажанні це можна навчити на військову техніку і живу силу.... але це не рівень гаражних виробників дронів, треба багато відео для навчання, тестування на полігонах...
хтось хоча б з комерсів попрацював над зміною логістики
Поки грім не вдарить - український мужик не перехреститься.
Ну нехай електроніка якась там особлива , і яку можуть виробляти лише китайози , але ж - рама з карбона йклмн .!! Це що , супертехнологія якась , якою володіє лише Китай .? Я в шоці .
Те саме й обсяги .. Було б бажання .
Без того Китаю вже прям - земля не освятиться . ! куди нах ..
Все що виробляє Китай не є чимось - космічним .. Ще раз наголошую - було б бажання .! От взяти хоча б ДБЖ , мені приятель самоучка спаяв у своєму гаражі кращий прилад ніж випускають китайці . Нехай воно і кустарне , але його ефективність перевершує китайське .
Русня завжди витягувала за рахунок кількості. Зараз вони взагалі будуть завалені дешевими запчастинами, а ми - платитимемо стільки ж за у п'ять разів меншу кількість дронів.
Потім будеш плакати . А поки що підстав немає .
Китай може визначити переможця війни, лише припинивши постачати продукцію переможеному.
Китай визначив.
Минуточку!
А железной дорогой в Расию?