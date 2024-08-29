Кулеба в Брюсселе встретился с Боррелем: Обсудили дальнобойные удары, ПВО и военную помощь
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили своевременную военную помощь Украине, вопросы поставки противовоздушной обороны и подготовку ко второму Саммиту мира.
Об этом Кулеба заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Рад быть принятым в Брюсселе Жозепом Боррелем сегодня на важной встрече министров ЕС накануне нового политического сезона. Долгосрочный мир в Европе зависит от смелых краткосрочных решений по поддержке Украины, таких как дальнобойные удары, противовоздушная оборона и своевременная военная помощь. Мы обсуждали, как совместно их продвигать", - отметил он.
Кулеба отметил, что успехи Украины под Курском демонстрируют ее способность вернуть инициативу и преобладать на поле боя, поэтому Украине и партнерам нужны более смелые решения, чтобы воспользоваться этим импульсом.
"Я особенно благодарен Жозепу за поддержку снятия ограничений на использование Украиной оружия против законных военных целей в России", - подчеркнул глава МИД.
Боррель и Кулеба отдельно сосредоточились на прогрессе Украины в выполнении требований для членства в ЕС, таких как недавняя ратификация Римского статута, и дальнейших шагах обеих сторон для продвижения процесса вступления.
Кроме того, стороны скоординировали свои усилия по продвижению Формулы мира накануне второго Саммита мира, а также совместные действия по усилению политического, дипломатического и экономического давления на Россию и ее союзников.
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А треба було не робити, а обговорювати роботу.
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Головне,шоб курськнаш був. Тільки нах.. він нам вперся не зрозуміло