Кулеба в Брюсселе встретился с Боррелем: Обсудили дальнобойные удары, ПВО и военную помощь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили своевременную военную помощь Украине, вопросы поставки противовоздушной обороны и подготовку ко второму Саммиту мира.

Об этом Кулеба заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Рад быть принятым в Брюсселе Жозепом Боррелем сегодня на важной встрече министров ЕС накануне нового политического сезона. Долгосрочный мир в Европе зависит от смелых краткосрочных решений по поддержке Украины, таких как дальнобойные удары, противовоздушная оборона и своевременная военная помощь. Мы обсуждали, как совместно их продвигать", - отметил он.

Кулеба отметил, что успехи Украины под Курском демонстрируют ее способность вернуть инициативу и преобладать на поле боя, поэтому Украине и партнерам нужны более смелые решения, чтобы воспользоваться этим импульсом.

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"Я особенно благодарен Жозепу за поддержку снятия ограничений на использование Украиной оружия против законных военных целей в России", - подчеркнул глава МИД.

Боррель и Кулеба отдельно сосредоточились на прогрессе Украины в выполнении требований для членства в ЕС, таких как недавняя ратификация Римского статута, и дальнейших шагах обеих сторон для продвижения процесса вступления.

Кроме того, стороны скоординировали свои усилия по продвижению Формулы мира накануне второго Саммита мира, а также совместные действия по усилению политического, дипломатического и экономического давления на Россию и ее союзников.

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