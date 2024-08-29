Киев запретил лицам, уплачивающим налоги в РФ, оформлять коммунальную землю в столице, - Белоцерковец

Киевсовет поддержал предложенный "УДАРом" Виталия Кличко проект решения о запрете оформлять земельные участки коммунальной собственности в Киеве тем бизнесам и лицам, которые платят налоги в России, а также тем, кто находится под санкциями.

Об этом сообщил глава фракции "УДАР" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто платят налоги в российский бюджет, должны выбирать: вести бизнес в Украине или в стране-террористе! Это инициатива фракции "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовете. И эту инициативу сегодня поддержал Киевсовет. Согласно решению, Киев запрещает лицам, которые платят налоги в России, оформлять земельные участки коммунальной собственности в столице. А также подсанкционным лицам", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что те, кто желает взять коммунальные участки в аренду, должны подать в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма об "отсутствии пребывания под прямым или опосредованным контролем физических или юридических лиц Российской Федерации".

"Если окажется, что кто-то соврал и платит налоги в России, его право на пользование коммунальными земельными участками в столице будет аннулировано. Тем, кто спонсирует оружие, из которого потом бьют по Украине, нечего делать в Киеве", - подчеркнул Белоцерковец.

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