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Киев запретил лицам, уплачивающим налоги в РФ, оформлять коммунальную землю в столице, - Белоцерковец

Депутат Київради з фракції Удар Білоцерковець

Киевсовет поддержал предложенный "УДАРом" Виталия Кличко проект решения о запрете оформлять земельные участки коммунальной собственности в Киеве тем бизнесам и лицам, которые платят налоги в России, а также тем, кто находится под санкциями.

Об этом сообщил глава фракции "УДАР" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Те, кто платят налоги в российский бюджет, должны выбирать: вести бизнес в Украине или в стране-террористе! Это инициатива фракции "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовете. И эту инициативу сегодня поддержал Киевсовет. Согласно решению, Киев запрещает лицам, которые платят налоги в России, оформлять земельные участки коммунальной собственности в столице. А также подсанкционным лицам", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что те, кто желает взять коммунальные участки в аренду, должны подать в Департамент земельных ресурсов КГГА гарантийные письма об "отсутствии пребывания под прямым или опосредованным контролем физических или юридических лиц Российской Федерации".

"Если окажется, что кто-то соврал и платит налоги в России, его право на пользование коммунальными земельными участками в столице будет аннулировано. Тем, кто спонсирует оружие, из которого потом бьют по Украине, нечего делать в Киеве", - подчеркнул Белоцерковец.

Читайте также: "Слуги" под давлением киевлян признали ошибку и подали в Раду проект закона о сохранении памятников, но он беззубый, - Белоцерковец

Автор: 

земля (1946) Киев (25495) Киевсовет (1371) УДАР (916) Белоцерковец Дмитрий (74)


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Топ комментарии
+6
Правильний, хоча і запізнілий крок.
А фракція Кличка не хотіла б зініціювати рішення Київради про скасування договорів будь-якого змісту , що були укладені з особами, які є резидентами параші?
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29.08.2024 18:07
+3
зеленський
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29.08.2024 18:26
+2
всіх хто сплачує податки в рф арештувати і в обмінний фонд, землю віддати державі
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29.08.2024 18:27
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильний, хоча і запізнілий крок.
А фракція Кличка не хотіла б зініціювати рішення Київради про скасування договорів будь-якого змісту , що були укладені з особами, які є резидентами параші?
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29.08.2024 18:07 Ответить
Це рішення ні про що, на мій погляд. Сплату податків ще треба довести
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29.08.2024 21:40 Ответить
А, що і такі є?😯
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29.08.2024 18:12 Ответить
зеленський
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29.08.2024 18:26 Ответить
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29.08.2024 18:18 Ответить
всіх хто сплачує податки в рф арештувати і в обмінний фонд, землю віддати державі
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29.08.2024 18:27 Ответить
Всё. Зеля, с его домом в Крыму теперь пролетает в КИеве.
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29.08.2024 18:35 Ответить
На багато речей "Київ" якось пізно реагує((Чисто як з розшуком втікачів -обраних закордоном((
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29.08.2024 18:51 Ответить
Ашан, Леруа приготуватися. Чи то інше?
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29.08.2024 18:52 Ответить
А ті, хто мають російський паспорт, себто, депутати ради і різних рівнів, що сидять в мерії, обласній раді, районній раді - недоторканні?
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29.08.2024 20:15 Ответить
крім журналістів-розслідувачів ніхто не буде відстежувати це колаборантське лайно,якого купи в кожному місті краіни.10р війни,а цих гнид щомісяця викривають не СБУ, РНБО, Генпрокуратура,а СМІ.Причина зрозуміла.
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29.08.2024 20:48 Ответить
Хорошо бы дату покупки и прочих действий называть. А вдруг вчера? А я волнуюсь!
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29.08.2024 22:25 Ответить
 
 