Использование изъятого у местных громад "военного" НДФЛ составляет всего 45%

"Военный" НДФЛ был изъят из бюджетов громад в 2023 году вместе с "силовым" НДФЛ. Объем изъятых средств составил примерно 115 млрд гривен.

Информацию об использовании государством изъятых у громад средств предоставило Министерство финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ассоциацию городов Украины.

Только 45% фактических поступлений НДФЛ использовали главные распорядители бюджетных средств за январь-июль 2024 года.

Всего в 2024 году осуществлено расходов на сумму 32 млрд гривен из 77,3 млрд гривен поступлений. Причем если военные подразделения системно используют средства, то Минстратегпром за этот период из выделенных ему 25 млрд гривен, которые изъяты у громад на обеспечение военных подразделений, смог использовать 529 млн гривен - 2%.

В 2023 году изъятые у громад средства были использованы на 65% с подобной динамикой: Министерство обороны использовало 100% средств, а Госспецсвязи использовала 0 гривен.

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