Глава МИД Ирана Арагчи отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Тот заверил, что Иран не будет передавать России баллистические ракеты.

Об этом рассказал сам Боррель во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны-члены сегодня упомянули об Иране и об угрозе того, что Иран будет предоставлять баллистические ракеты для России. Прямо перед прибытием на эту встречу я направил послание новому министру Ирана и выразил обеспокоенность любыми подобными поставками. Я получил немедленный ответ, в котором говорилось, что это неверная информация. Ответ также содержал запрос на встречу в Нью-Йорке в рамках ГА ООН", - заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что по данным европейской разведки, Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия. Российские военные уже проходят курсы обучения.

Читайте: Иран может объявить себя ядерной державой до конца года, - глава комитета разведки палаты представителей США Тернер