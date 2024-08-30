Глава МИД Ирана Арагчи отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Тот заверил, что Иран не будет передавать России баллистические ракеты.
Об этом рассказал сам Боррель во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Страны-члены сегодня упомянули об Иране и об угрозе того, что Иран будет предоставлять баллистические ракеты для России. Прямо перед прибытием на эту встречу я направил послание новому министру Ирана и выразил обеспокоенность любыми подобными поставками. Я получил немедленный ответ, в котором говорилось, что это неверная информация. Ответ также содержал запрос на встречу в Нью-Йорке в рамках ГА ООН", - заявил Боррель.
Ранее сообщалось, что по данным европейской разведки, Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия. Российские военные уже проходят курсы обучения.
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то там евреям нема чого робити...
тут тверде ні....
як чюю ту овензіву, аж тіпає...
ну чому завжди треба все перекрутити в погану сторону?