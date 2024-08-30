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Новости Война
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Глава МИД Ирана Арагчи отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ, - Боррель

Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Тот заверил, что Иран не будет передавать России баллистические ракеты.

Об этом рассказал сам Боррель во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны-члены сегодня упомянули об Иране и об угрозе того, что Иран будет предоставлять баллистические ракеты для России. Прямо перед прибытием на эту встречу я направил послание новому министру Ирана и выразил обеспокоенность любыми подобными поставками. Я получил немедленный ответ, в котором говорилось, что это неверная информация. Ответ также содержал запрос на встречу в Нью-Йорке в рамках ГА ООН", - заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что по данным европейской разведки, Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия. Российские военные уже проходят курсы обучения.

Читайте: Иран может объявить себя ядерной державой до конца года, - глава комитета разведки палаты представителей США Тернер

Автор: 

Иран (1783) россия (95420) Боррель Жозеп (784) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+8
Ну да. Іран же ніколи не брехав...
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30.08.2024 01:04
+3
коран забороняє *******, а воно ******* як лобом об підлогу...
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30.08.2024 01:08
+2
Іран не передаватиме. Але росія буде використовувати. А Боррель не буде цього помічати. Бо якщо помітить, то це буде екскалація. А екскалація - ніззя.
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30.08.2024 01:07
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Ну да. Іран же ніколи не брехав...
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30.08.2024 01:04 Ответить
Мопед не мой. Я просто дал объяву (с)
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30.08.2024 05:14 Ответить
Іран не передаватиме. Але росія буде використовувати. А Боррель не буде цього помічати. Бо якщо помітить, то це буде екскалація. А екскалація - ніззя.
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30.08.2024 01:07 Ответить
коран забороняє *******, а воно ******* як лобом об підлогу...
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30.08.2024 01:08 Ответить
Это когда шиит говорит шииту...
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30.08.2024 01:36 Ответить
а когда суніт шиіту?
то там евреям нема чого робити...
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30.08.2024 01:39 Ответить
За коментарями пропоную звернутись до Мосса́ду.

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30.08.2024 01:09 Ответить
Звісно ні, Північна Корея теж не передавала. Сцикливі істоти , "наші партнери", навіть при думці про це обсираються.
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30.08.2024 01:12 Ответить
ти впевнений що хотів би бути без партнерів?
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30.08.2024 01:14 Ответить
А вы точно супердержава?
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30.08.2024 01:38 Ответить
спробуй виясни...
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30.08.2024 01:44 Ответить
ну якщо ми за Німетчину?
тут тверде ні....
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30.08.2024 01:51 Ответить
ступор гумору в діда,,,
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30.08.2024 01:26 Ответить
перекладаю на звук - не офезіва, а офенсів десь так приблизно - чим вам наступ не подобається?
як чюю ту овензіву, аж тіпає...
ну чому завжди треба все перекрутити в погану сторону?
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30.08.2024 02:32 Ответить
Чужинців завждт тіпає від https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0 незнайомих українських слів.
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30.08.2024 08:57 Ответить
завждт теж українське слово?
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30.08.2024 09:20 Ответить
Іран так само спочатку брехав і про шахеди.
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30.08.2024 05:46 Ответить
Хтось вірить цьому шматку свинячого лайна з рушником на голові?
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30.08.2024 06:16 Ответить
 
 