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Новости Война
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Каждая из стран ЕС будет определять лимиты на применение предоставленного Украине оружия на национальном уровне, - Боррель

Жозеп Боррель

Решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне.

Об этом во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так дипломат ответил на вопрос о том, удалось ли европейским министрам прийти к согласию вокруг запроса Украины об отмене ограничений на использование оружия против военных объектов на территории России.

"Так, мы говорили о возможной отмене лимитов на расстояние использования оружия, предоставляемого для Украины. В конце, вывод таков: это, в основном, остается национальным решением. Большинство стран-членов хотят оставить это национальным решением. Некоторые страны-члены не посылали никаких вооружений, поэтому их решения не будут иметь практического смысла. Другие страны будут действовать в соответствии с собственными политическими решениями, но не тех решений, которые принимаются на европейском уровне", - пояснил Боррель.

В то же время ранее он призвал страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по территории РФ.

Читайте: Многие государства ЕС выразили поддержку Курской операции, - Боррель

Автор: 

оружие (10203) Евросоюз (17089) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
В каждой цапской ракете вы найдете кучу запчастей и чипов не из кацапстана. Наши про это постоянно сигнализируют.
Какие проблемы?
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30.08.2024 05:52
+2
"...если нападение будет на одну из ее стран...", то НАТа проведе консультації.
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30.08.2024 06:58
+1
А все тому, що в керівництві цих країн-членів сидять етнічно чужородні лідери.
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30.08.2024 04:34
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а нафуя тоді ната?
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30.08.2024 02:31 Ответить
НАТО для того если нападение будет на одну из ее стран
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30.08.2024 05:18 Ответить
"...если нападение будет на одну из ее стран...", то НАТа проведе консультації.
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30.08.2024 06:58 Ответить
Потом обєспокоітся і проведьот усілєнниє консультаціі.
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30.08.2024 07:16 Ответить
Ёптель, ну как же без консультаций. Это как красные линии для Китая
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30.08.2024 07:59 Ответить
🙋
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30.08.2024 09:10 Ответить
🤝
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30.08.2024 12:44 Ответить
А все тому, що в керівництві цих країн-членів сидять етнічно чужородні лідери.
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30.08.2024 04:34 Ответить
Певні країни-члени не надсилали жодних озброєнь, тож їх рішення не матимуть практичного сенсу. Джерело:

блин, молодець ‼️
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30.08.2024 04:58 Ответить
Британія не країна ЕС, не кажучі вже про США і Канаду...
тобто нікого....
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30.08.2024 05:08 Ответить
Неужели там трудно наждачкой стереть USA на ракете и написать там "Слава Украине"
И сразу станет ракетой национального производства
Кацапье так с иранскими шахедами делают, только лейбл на "герань" исправляют
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30.08.2024 05:22 Ответить
а чіпи? маркіровка? бачу ви не в курсі дела...
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30.08.2024 05:28 Ответить
Треба офіційно купувати "Томагавк" як металеву трубу, прикручувати щось своє -
копійчаний стабілізатор, і з чистою совістю писати: "Зроблено в Україні".
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30.08.2024 05:44 Ответить
за що ви кажете - купувати?
зелені за копійку горобця в чистому полі заганяють...
яке купування?
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30.08.2024 05:48 Ответить
Ги, томагафки))) Купи ще 6-й амириканьскiй флот )))
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30.08.2024 05:52 Ответить
Нащо мені шостий флот - це ж не айфон.
Влаштує і другий-третій ...
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30.08.2024 07:11 Ответить
В каждой цапской ракете вы найдете кучу запчастей и чипов не из кацапстана. Наши про это постоянно сигнализируют.
Какие проблемы?
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30.08.2024 05:52 Ответить
 
 