Каждая из стран ЕС будет определять лимиты на применение предоставленного Украине оружия на национальном уровне, - Боррель

Решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне.

Об этом во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так дипломат ответил на вопрос о том, удалось ли европейским министрам прийти к согласию вокруг запроса Украины об отмене ограничений на использование оружия против военных объектов на территории России.

"Так, мы говорили о возможной отмене лимитов на расстояние использования оружия, предоставляемого для Украины. В конце, вывод таков: это, в основном, остается национальным решением. Большинство стран-членов хотят оставить это национальным решением. Некоторые страны-члены не посылали никаких вооружений, поэтому их решения не будут иметь практического смысла. Другие страны будут действовать в соответствии с собственными политическими решениями, но не тех решений, которые принимаются на европейском уровне", - пояснил Боррель.

В то же время ранее он призвал страны-партнеры не ограничивать Украину в использовании оружия для ударов по территории РФ.

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