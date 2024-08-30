РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3758 посетителей онлайн
Новости
10 933 44

США и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине, - Салливан

джейк,салліван

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он отметил, что США придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины". При этом Китай настаивает на том, что война должна закончиться дипломатическим путем.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень жестко придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины", - заявил Салливан.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности добавил, что именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Салливан встретился с Си Цзиньпином: Обсудили, в частности, войну в Украине

Напомним, ранее Салливан заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Автор: 

Китай (2946) США (26513) Салливан Джейк (254)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Потому что существующее положение полностью устраивает и Китай и США. Кацапня стает китайской ресурсрной колонией, США медленно но верно уничтожают кацапскую военную базу. Причем без личного вмешательства
показать весь комментарий
30.08.2024 08:10
+16
Китайці мразі, а салліван обісцяний переляканий обсос. Завершення війни на 100 % залежить від США і надання ними ДОСТАТНЬОЇ кількості зброї Україні та дозволу бити цією зброєю підарів аж до Тихого океану...
показать весь комментарий
30.08.2024 08:27
+7
Будь проклята кацапія на віки
показать весь комментарий
30.08.2024 08:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потому что существующее положение полностью устраивает и Китай и США. Кацапня стает китайской ресурсрной колонией, США медленно но верно уничтожают кацапскую военную базу. Причем без личного вмешательства
показать весь комментарий
30.08.2024 08:10 Ответить
А Китай промислова площадка штатів та щей з дешевими орківськими ресурсами
показать весь комментарий
30.08.2024 08:13 Ответить
Они про это в курсе и коммунистическая партия Китая не делает сами себе харакири как кацпня
показать весь комментарий
30.08.2024 08:20 Ответить
Тільки для цього договорняка треба щоб ми довго воювали але так щоб не нанесли оркам суттєвого урону інакше екпорт дешевих ресурсів може постраждати, звідки і капельне постачання зброї та обмеження
показать весь комментарий
30.08.2024 08:36 Ответить
Ну вот взяли и все конспирологические каналы вскрыли.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:41 Ответить
На счет "китайской ресурсной базы" - согласен. А на счет США - бред.
1. Зачем США "уничтожать военный потенциал РФ"? Они "завтра" собираются нападать на РФ?
2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.
3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.

Это все называется "уничтожение военного потенциала РФ"?
Вы, наверное, перепутали "уничтожение военного потенциала" с "утилизацией СССРовского металолома".
показать весь комментарий
30.08.2024 09:35 Ответить
Лазять або ідіоти, або фсбшна х7єта , та ставлять у один ряд США й брехливу мразоту - режим Китаю.
США не зацікавлені у війні, вони закликали не розпочинати й вона їм точно не потрібна на відміну від Китаю. Але маніпулятори накидують, розраховуючи посіяти в Українцях розчарування й негатив до США. Тільки не вийде в їх це.
показать весь комментарий
30.08.2024 09:44 Ответить
США мабуть не потрібна ЯДЕРНА війна, або війна із застосуванням ЗМУ.
Війни без застосування ЗМУ були, є і будуть, і частина цих воєн обслуговує інтереси США. Наприклад, війна в Україні.
Поки ця війна в Україні триває, НАТО убезпечена. Не гинуть військовослужбовці США, захищаючи "кожен дюйм території НАТО".
В інтересах США та НАТО, щоб армія путіна "завʼязла" в Україні якомога довше.
Це очевидно можливо, якщо не давати Україні перемогти путіна, а путіну не давати перемогти Україну, не допускаючи "ескалації" застосуванням зброї масового ураження (ядерної, хімічної, бактериологічної) з боку РФ.
показать весь комментарий
30.08.2024 18:46 Ответить
1. Зачем США "уничтожать военный потенциал РФ"? Они "завтра" собираются нападать на РФ?

Шоб мордор не вздкмав пійти війною на прикордонні натівські країни

2. РФ кратно наростило производство военной техники, боеприпасов, ракет. Новые заводы ВПК уже постороены и продолжают строиться. Форсированно разрабатываются новые образцы вооружений.

Таке віщають по зомбоящику і усім підконтрольним кремлю змі. Насправді матерільно-технічна база впк мордору крайнє застаріла і вона випливає в більшості за рахунок накопичених за часи занавісу озброєння.

3. РФ заключила фактически военные союзы с Ираном и КНДР. Китай пока, петляет от поставок вооружений, но по факту, активно помогает РФ в этой войне.
Знову ж - це все по рупору кремля таке віщають. Те що х№йло принизився їхати до загнанона кіма чи ірану - це від безвихіддя бо нікому ці ізгої цивілізованому світу не потрібні. До того ж екноміка та впк цих країн не розвивнені в сфері цифри, а тільки спроможні трясти ядерною дубинкою.
показать весь комментарий
30.08.2024 10:57 Ответить
1. Приведите хоть один аргумент, что РФ собирается нападать на "прикордонні натівські країни"
2. Наши эксперты говорят, что все ракеты и боеприпасы - свежак. Техника, в основном старая - да. Но её овердокуя. Но есть и новая техника. И этой новой техники РФ производит больше, чем весь Запад вместе взятый. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии https://www.unian.net/world/voyna-rossii-protiv-nato-nemeckiy-general-skazal-kogda-rf-mozhet-napast-na-alyans-12705837.html генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил , что РФ ежегодно производит/модернизирует/восстанавливает (с баз хранения) от 1000 до 1500 танков. Да, с нуля (Т-90) они делают пока немного - до 10 танков/мес. Но они наращивают производство. И какой нам толк с того, что США делают 12 Абрамсов/мес. Нам эти танки не дают.
3. Что значит "вещает рупор кремля"? Вы будете отрицать поставки вооружений из Ирана и КНДР? И это при том, что мы даже не догадываемся о роли Китая. Например, вы понимаете каким таким "чудом" в КНДР появились современные типы вооружений в огромном количестве?
показать весь комментарий
30.08.2024 11:55 Ответить
План по Україні без України, хоча,якщо представники України це дерьмаки,то мабуть такі перемовини мають сенс. Забагато галасу і піару від оп по усьому. Від Курщини до Паляниці.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:10 Ответить
Они тянут время до выборов в США. Будет трампон (не дай Бог)- сразу сработает китайский сценарий- нас замирят с ху#лом и отдадут ему 4 области (пусть не все полностью) и Крым. Будет Харрис- Китай пойдёт вслед за сруським кораблём, и продолжится всё как сейчас ещё на несколько лет с медленной варкой Ху#ла в содержимом его чемоданов. Лично я за второй вариант, хоть он и тоже за счёт Украины и за счёт жизней лучших её людей.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:11 Ответить
Ну деми якби більше лояльні до Китаю, при приході до влади Байден скасував всі додаткові мита на їх товари які був ввів Трамп, мотивували що це підвищує інфляцію
показать весь комментарий
30.08.2024 08:16 Ответить
Де ви все це лайно знаходите? І чому вам подобається його жрати?
показать весь комментарий
30.08.2024 08:52 Ответить
Поперше шановний жрите ви...

А яке лайно що вони скасували мита...., так це відкрита інформація, чи що ціни високі через ці мита і тому треба скасувати...
показать весь комментарий
30.08.2024 08:57 Ответить
Скажіть ще, що Трамп противник рф і Китаю, і колись дав пару ящиків джавелінів. Це відкрита інформація для тих, хто любить жрать лайно.
показать весь комментарий
30.08.2024 09:03 Ответить
Трамп не противник ні РФ ні Китаю... він просто хоче повернути частину виробництва з Китаю в штати.... тому і ввів мита

А щодо раші політика буде така сама як в Байдена тому що там дешеві ресурси просто вони вже підуть не до косооких а в штати
показать весь комментарий
30.08.2024 12:19 Ответить
Варка ху#ла це дуже чудово, тільки не забувайте, що ми в тому ж казані.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:23 Ответить
Скажите спасибо тупым избирателям, которые своим выбором вместо Штатовского казана попытались сдать Ху#лу всю Украину. А теперь придётся долго вариться...
показать весь комментарий
30.08.2024 09:07 Ответить
Совершенно верно. Нет президента с США. Какой смысл обсуждать с уходящим начальником клумбу с розами? Ведь кандидаты на его должность любят тюльпаны или астры
показать весь комментарий
30.08.2024 09:07 Ответить
Правильно, поэтому их переговоры сейчас имели только 1 цель- сдержать так любимую ими "эскалацию" до выборов в США.
показать весь комментарий
30.08.2024 09:10 Ответить
Обкакалься маладой "киссинджер"!
показать весь комментарий
30.08.2024 08:12 Ответить
Да в цього кісенджеровського вилупка десь э наколка щит і меч
показать весь комментарий
30.08.2024 16:00 Ответить
А як дві воюючі,поки що економічно,і обидві підтримуючи дві інші сторони можуть домовитися про мир між воюючими?)
показать весь комментарий
30.08.2024 08:13 Ответить
Будь проклята кацапія на віки
показать весь комментарий
30.08.2024 08:14 Ответить
Нічого з жовтомордими не погодиш. Вони "за мір" і баста. А під цим може мфатися на увазі все що завгодно. Навіть знищення України щоб настав "мір".
показать весь комментарий
30.08.2024 08:24 Ответить
Егеж, за мир, увесь мир під червоним прапором.
показать весь комментарий
30.08.2024 18:43 Ответить
Китайці мразі, а салліван обісцяний переляканий обсос. Завершення війни на 100 % залежить від США і надання ними ДОСТАТНЬОЇ кількості зброї Україні та дозволу бити цією зброєю підарів аж до Тихого океану...
показать весь комментарий
30.08.2024 08:27 Ответить
Школа Кісінджера🧐
показать весь комментарий
30.08.2024 18:42 Ответить
Від США хотілося б чути про "неприпустимість порушення Статуту ООН" та "недоторканість міжнародно визнаних кордонів країн".
А не про "нічого про Україну без України", що означає зовсім інше.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:33 Ответить
США можуть виробляти десь до 400 крилатих ракет в місяць під Ф-16.
SLAMM-ER, JASSM.

За місяць жодної не передали, навіть для ударів по окупованим територіям.
Це так США хоче нашої перемоги.

Саліван офісний інтелектуал, людина переначитана, в нього немає простоти мислення. Він видумає якісь червоні лінії, які нічого окрім затримок для нас не приводять.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:37 Ответить
На Китаи зараз хер надавиш - вбився в пір"я
показать весь комментарий
30.08.2024 08:41 Ответить
А як же ''Нічого про Україну без України''?
показать весь комментарий
30.08.2024 08:50 Ответить
З 1 вересня Китай запроваджує сильні експортні обмеження на товари, що стосуються БпЛА, - Мадяр

А що це тоді, як не домовленості? Хоч і не всеосяжні, але початок є.
показать весь комментарий
30.08.2024 08:52 Ответить
Потому что китаезы ни слова не сказали о выводе рашистских войск с Украины. Цель китаезов помочь рашке захватить Украину а потом Европу. А уже потом рашка передаст все ето Китаю с голубой каемочкой.
показать весь комментарий
30.08.2024 09:07 Ответить
Звісно не змогли - бо це не вони вирішують . Це вирішує лише український народ
показать весь комментарий
30.08.2024 09:41 Ответить
А отца Салли уже допросили? ("Очень страшное кино")
показать весь комментарий
30.08.2024 09:48 Ответить
"конкретний план знищення України "- БУДАПЕШТСЬКА АФЕРА
показать весь комментарий
30.08.2024 10:40 Ответить
Колись дядькові Сему не суперечили, до його думок прислухалися, тепер можуть і "подалі" послати..Не той сьогодні Білий Будинок і Пентагон не той... Прикро..
показать весь комментарий
30.08.2024 12:59 Ответить
Все буде гаразд, не приймайтесь, дедько Сем не має звички кидати союзників і партнерів! Головне , щоб наше керівна "
показать весь комментарий
30.08.2024 18:52 Ответить
..." шобла" не дурковала і не биковала.
показать весь комментарий
30.08.2024 18:54 Ответить
Та чого це "можуть"? Вже посилають, тільки дипломатично.
показать весь комментарий
30.08.2024 20:15 Ответить
Пошвидше б звільнили це риже чмо.
показать весь комментарий
31.08.2024 03:43 Ответить
Зовнішній ворог = Раша та США
показать весь комментарий
31.08.2024 08:20 Ответить
 
 