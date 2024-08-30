США и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине, - Салливан

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он отметил, что США придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины". При этом Китай настаивает на том, что война должна закончиться дипломатическим путем.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень жестко придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины", - заявил Салливан.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности добавил, что именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы.

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Напомним, ранее Салливан заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.