Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни
Италия не позволяет использовать предоставленное Украине оружие для ударов по территории РФ, поскольку "Рим не воюет с Москвой".
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della serra.
Он отметил, что Италия передала Украине преимущественно оборонительное оружие. В частности, вскоре должны передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может использоваться на территории России".
"Каждая страна решает лично, позволять ли Украине атаковать Россию переданным оружием. Мы не воюем с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины. А другие страны решают, как они считают нужным"", - добавил Таяни.
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та ще й у п'ятницю!
Інша сторона і проблема - бездіяльність охвістя ЕрЗе, яке не може довести таку елементарщину, що касапи планують воювати з НАТО в т.ч. з макаронами - звичайно, після того, коли Україна капітулює.
Але ж хтось там заявляв свого часу "еслі я не справлюсь - уйду"...
Скільки ще буде цього дитячого інфантилізму ?
Якщо треба - прийди і візьми ! Це тільки так працює
тому Японіі , Фінляндіі, Китаю, Грузії , Німеччині непотрібні свої землі хоча нагода зараз просто неймовірна для повернення ...
Це до речі, привід подумати виробникам та екпортерам і важкої італійської зброї. Накуй те залізяччя, якщо ним не можна стріляти в агрессора?
А ось це вже зовсім: "Рим не воює з Москвою". Кого цей висер їппе? Щось на кшталт "сонце світить негри пашуть от такая доля наша"?
Я можу мати виключно те, що можу утримувати.
то стосується і території.
Тому не треба надіятися , що хтось буде вирішувати чужі проблеми.
Я не захищаю Таяні, до якого особливо я не маю великої поваги. Але , шановні, закінчується 3й рік війни.
де власна зброя?
берети?
Отже , за такою логікою , все що передано Україні одразу стає українським ! А отже - ми можемо своєю зброєю розпоряджатися як завгодно - не питаючись ні в кого
Дали кое какое оружие,это весь запад, затянули в ужасную бесконечную войну, а теперь мы Россию любим,а вы как хотите. А Украина попалась на удочку,этих добрых людей,Россию ослабили мы сильно,а теперь как хотите. И кто прав.
А друга частина ви повністю праві якби наші влади не рвались за західними кредитами щоб утилізовувати озброєння совка та виробляло свої ракети то орки б ніколи не напали