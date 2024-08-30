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Новости Война
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Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні про італійську зброю для ударів України по РФ

Италия не позволяет использовать предоставленное Украине оружие для ударов по территории РФ, поскольку "Рим не воюет с Москвой".

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della serra.

Он отметил, что Италия передала Украине преимущественно оборонительное оружие. В частности, вскоре должны передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может использоваться на территории России".

"Каждая страна решает лично, позволять ли Украине атаковать Россию переданным оружием. Мы не воюем с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины. А другие страны решают, как они считают нужным"", - добавил Таяни.

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Автор: 

Италия (1640) оружие (10203) Таяни Антонио (59)


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Топ комментарии
+28
чергові лицемірні лицеміри...
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30.08.2024 08:57
+21
Батьківщина фашизму ніколи не дасть дозволу бити по своїх.
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30.08.2024 09:00
+20
На самом деле ето хороший удар по оборонительному имиджу и страны ружейным производителям. Импортерам разных стран нужно очень хорошо задуматься, накуя нужно покупать оружие етой же Италии которая в случае войны запретит ето же оружие применять по врагу. То же самое касается и других стран. Прямо на выставке вооружения на стендах етих стран нужно писать красными буквами что оружие даных производителей запрещено к применению против стран-противников.
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30.08.2024 09:37
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чергові лицемірні лицеміри...
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30.08.2024 08:57 Ответить
Лапоть! Кто такие чурки и какой вулкан "ожил"?
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30.08.2024 09:39 Ответить
кацапам тут не подають
та ще й у п'ятницю!
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30.08.2024 10:32 Ответить
Звичайно хвилюють! Для допомоги в гасінні пожеж від вулкана ми виділимо 10 пожежних машин, але їх не можна буде використовувати для гасіння вогню.
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30.08.2024 11:15 Ответить
це одна сторона медалі.
Інша сторона і проблема - бездіяльність охвістя ЕрЗе, яке не може довести таку елементарщину, що касапи планують воювати з НАТО в т.ч. з макаронами - звичайно, після того, коли Україна капітулює.

Але ж хтось там заявляв свого часу "еслі я не справлюсь - уйду"...
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30.08.2024 16:26 Ответить
А москва воює з Украіною і б"є аж по Львову - то це нічого?
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30.08.2024 08:57 Ответить
Для них-нічого
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30.08.2024 08:59 Ответить
Не тои вже Захід - апетит у звіра приходить під час іди - на Украіні він не зупиниться
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30.08.2024 09:06 Ответить
так вони знають що россія не нападе на них через те що 3 члени НАТО мають ядерку. Вже час і нам створити справжню зброю стримування.
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30.08.2024 16:27 Ответить
Батьківщина фашизму ніколи не дасть дозволу бити по своїх.
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30.08.2024 09:00 Ответить
Так навіщо приймали до цього зброю з "батьківщини фашизму"? Чи про це згадуєш тільки коли чогось не додають?
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30.08.2024 09:49 Ответить
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30.08.2024 18:31 Ответить
А по ком мы по себе должны бить? отдайте наше ЯО и идите все нах
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30.08.2024 09:01 Ответить
А чому лише ЯО?...хай віддають нам Чорноморський Флот, який ми віддали росіі, ракети, які ми не лише віддали росіі, а й продовжували їх у росіі обслуговувати...
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30.08.2024 09:32 Ответить
хай віддають нам ... розмріявся
Скільки ще буде цього дитячого інфантилізму ?
Якщо треба - прийди і візьми ! Це тільки так працює
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30.08.2024 09:38 Ответить
Тут же ще й питання, хто має віддавати, бо ЯО ми віддали росіі ще до Будапешту...
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30.08.2024 09:50 Ответить
Треба ***... по Італії... .
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30.08.2024 09:03 Ответить
Це поки , що , згодом це питання відпаде , але глобальний світ хоче стабільності будь що.
тому Японіі , Фінляндіі, Китаю, Грузії , Німеччині непотрібні свої землі хоча нагода зараз просто неймовірна для повернення ...
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30.08.2024 09:05 Ответить
В такому разі, італійцям треба до пістолетів "Беретта", які вони експортують до США додати інстукцію, згідно якої, при нападі озброєних злочинців на вулиці, власник пістолета не може по ним стріляти, а мусить забігти додому і стріляти у відповідь не далі власного порогу. Цікаво, хто після того такий пістолет купить?
Це до речі, привід подумати виробникам та екпортерам і важкої італійської зброї. Накуй те залізяччя, якщо ним не можна стріляти в агрессора?
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30.08.2024 09:07 Ответить
На самом деле ето хороший удар по оборонительному имиджу и страны ружейным производителям. Импортерам разных стран нужно очень хорошо задуматься, накуя нужно покупать оружие етой же Италии которая в случае войны запретит ето же оружие применять по врагу. То же самое касается и других стран. Прямо на выставке вооружения на стендах етих стран нужно писать красными буквами что оружие даных производителей запрещено к применению против стран-противников.
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30.08.2024 09:37 Ответить
не стран противников, а только россси. Бо сс*ться (цивилизованный западный мир!) только ее
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31.08.2024 02:47 Ответить
Я так бачу, що майже сто відсотків лідерів світу за аквафреш навіть на баштах власних країн.
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30.08.2024 09:07 Ответить
усі імператори, папи, правителі італійських держав середньовіччя в гробах перевертаються від таких нащадків
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30.08.2024 09:12 Ответить
від таяні такі заяви не дивують, бо цей старий пердун - птєнєц гнєзда бєрлускони.
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30.08.2024 09:18 Ответить
Зараз в Італії правлять "ультраправі". Вони всі пташенята Берлусконі.

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30.08.2024 09:30 Ответить
таяні взагалі стояв у витоків "Форца Італія".
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30.08.2024 09:45 Ответить
А Джорджу Мелоні 20 років тому Берлусконі зробив наймолодшим міністром в історії Італії в своєму уряді.
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30.08.2024 09:50 Ответить
25 років тому, міністром без портфеля по справам молоді. Вона хоч не була членом "Форца Італія". Там була інша права партія - "Брати Італії".
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30.08.2024 10:03 Ответить
Прагматичні макаронники … які цінності така й допомога…..
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30.08.2024 09:19 Ответить
Наголосували війну, власні кошти закатали в асфальт, а тепер всі Вам мають допомагати. Так не купуйте зброю в Італії, купуйте в іншому місці... Хоча ніхто і не купує, бо щоб купувати треба гроші
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30.08.2024 09:26 Ответить
Куколд style.
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30.08.2024 09:23 Ответить
100% переспав з Уербаном і Сцикаяртом !
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30.08.2024 09:28 Ответить
кончені тварини. нічим не кращі за наших ********
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30.08.2024 09:29 Ответить
Схоже в італії здох здоровий глузд. Крім ППО вони майже нічого не передавали, а як можна з ППО бити по території рюзьге якщо вона - протиповітряна?
А ось це вже зовсім: "Рим не воює з Москвою". Кого цей висер їппе? Щось на кшталт "сонце світить негри пашуть от такая доля наша"?
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30.08.2024 09:30 Ответить
"Захід не воює з русскими. Це самі українці " це слоган всієї української епопеї на Заході.
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30.08.2024 09:43 Ответить
Чудові , в ***** , західні союзники - значно кращі , а ніж в нас ...
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30.08.2024 09:34 Ответить
Gli imbecilli italiani sono ancora alimentati dallo spirito Duce ...del fascismo e del comunismo, dal loro tutto più la mafia
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30.08.2024 10:09 Ответить
то може ви на стороні агресора, партнери вови ***** ? так ***** каже що воює з нато .
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30.08.2024 10:10 Ответить
Світогляд Заходу базується на ідеї:
Я можу мати виключно те, що можу утримувати.
то стосується і території.
Тому не треба надіятися , що хтось буде вирішувати чужі проблеми.
Я не захищаю Таяні, до якого особливо я не маю великої поваги. Але , шановні, закінчується 3й рік війни.
де власна зброя?
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30.08.2024 10:25 Ответить
Вступай до ЗСУ - дізнаєшся !
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30.08.2024 10:55 Ответить
Ніт. Територій це не стосується. Вони захищені міжнародним правом, Статутом ООН. Раніше - да, цілком нормально було, коли сильніша держава забирала в сусіда шмат території, мовляв: "ти не зміг утримати". Після 1945 року - цьому поклали край, заборонивши силову зміну кордонів. Незалежно: здатний ти їх утримувати, чи ні. // Україна нездатна, а Італії, як бачимо, по барабану на міжнародне право, бо вони з Мацою не воюють. То це ж поки що. Буде й їхня черга уступати територію.
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30.08.2024 17:39 Ответить
Ми не воюємо з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією.-Україна і її народ ціною величезних людських жертв, боронить подібну світову наволоч і негідників, котрі маючи все для того, щоб зупинити рашистського кровопивцю української кровінасолоджуються ,потвори ,процесом кровавого насильства над Україною.масовими вбивствами українців і руйнацією України...Куди ж Ти Боже дивишся ???
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30.08.2024 10:31 Ответить
або він нас прокляв, або його немає
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31.08.2024 02:49 Ответить
Червоні лінії в дії.
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30.08.2024 10:31 Ответить
а яка така італійська зброя?
берети?
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30.08.2024 10:34 Ответить
100+ ед. САУ М109L, 6 ед. САУ PzH 2000, 2 ед. РСЗО M270, гаубицы FH-70, ББМ "Пума", КР Storm Shadow и прочие "беретты".
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30.08.2024 10:49 Ответить
САУ PzH 2000... РСЗО M270, FH-70, ББМ "Пума", КР Storm Shadow - це не італійська зброя
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30.08.2024 10:57 Ответить
Переданная Италией, о ней в новости и разговор.
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30.08.2024 10:58 Ответить
Передана Італією німецька , чи американська , зброя ... Тобто італійці вважають її своєю ?
Отже , за такою логікою , все що передано Україні одразу стає українським ! А отже - ми можемо своєю зброєю розпоряджатися як завгодно - не питаючись ні в кого
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30.08.2024 11:06 Ответить
Они ее купили/изготовили по лицензии, Украина получила в виде помощи. Вот такая у них логика. Можем не спрашивать- получим тогда известно что.
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30.08.2024 11:11 Ответить
Італія її купила, а Україні передали безкоштовно - в цьому й різниця.
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30.08.2024 13:14 Ответить
війско фараона ,теж не було ним прокляте, але він був є і буде , втопивши його(війско) у хвилях Мертвого мор'я.Немає прокляття, а є проявлена дія лукавого, у земному житті, невидима суть котрого, довший час жила і живе в рашистському пеклі.Людська кров від вбивства людей,чорнила антихриста, якими він підписується під своїми злочинами у земному житті , а розруха,котру він чинить ,його видимі печатки,котрими він скріплює свою лукаву,кровожадну.антилюдську суть...
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31.08.2024 10:05 Ответить
Вони не вважають своєю. Вони її нам передали. З певною умовою. Порушимо умову - більше не дадуть. Хоч свою, хоч ні.
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30.08.2024 17:42 Ответить
А самп/т ?
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30.08.2024 17:40 Ответить
Из раздела "прочие беретты", да и этим ЗРК непросто по территории московии удары наносить.
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30.08.2024 18:40 Ответить
Та то не біда, у нас лишень з ППО проблеми. А наступального у нас свого вистачає - Богдана, Грім, Сапсан - по 100 одиниць в день випускається.
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30.08.2024 10:56 Ответить
Сам ти проблема! В нас "Кільчень", не чув про таке?
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30.08.2024 17:43 Ответить
Ага, ту Кільчень по 1000 одиниць на добу виробляють.
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30.08.2024 18:57 Ответить
А чим бити, макаронами?
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30.08.2024 11:00 Ответить
Де наша ядерна зброя? Вже сто разів можна було створити. Маємо на це повне право.
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30.08.2024 11:18 Ответить
А що ці сцикуни передали нам такого, що ним можно бити по території раші? Нема ніякої італійскої зброї яку можно визначити, як суто італійську. Ця заява не для нас, а для путлера, щоб трохи підлизнути йому сраку - це не ми, ми недозволяли, ми проти..Гидко та соромно.
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30.08.2024 11:38 Ответить
Главный военный принцип итальянцев-Лучше сто раз быть трусом чем раз трупом.
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30.08.2024 12:14 Ответить
Тут стільки гніву праведного - і фашисти, і макаронники... ну сказав мінстр те шо повинен був сказати - вони не воюють з рашою. але зброю ж дають. Чи продають? якщо продали - вона вже не їхня і ми маємо право бити хоч по риму, по третьому чи першому - на кого бог пошле. А от якщо дають безоплатно, ну то - інша справа. Москваген (рашаген) повинен бути знищений - я сказав!
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30.08.2024 12:17 Ответить
Від оплати не залежить. Є певні умови. Якщо навіть була оплата, але сторони погодилися дотримуватися певних обмежень. То треба дотримуватися.
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30.08.2024 17:45 Ответить
Видимо, кому-то в Риме кацапы ручку позолотили (а возможно, что и не одну)!!!
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30.08.2024 12:47 Ответить
Дарованому коню в зуби не дивляться. Дякуємо хоч на цих умовах дали що могли.
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30.08.2024 15:10 Ответить
Это называется пидманула , пидвела.
Дали кое какое оружие,это весь запад, затянули в ужасную бесконечную войну, а теперь мы Россию любим,а вы как хотите. А Украина попалась на удочку,этих добрых людей,Россию ослабили мы сильно,а теперь как хотите. И кто прав.
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30.08.2024 15:46 Ответить
А чому італійці не заборонять на міжнародному рівні бити кацапам по території України?Що слабо Італія?
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30.08.2024 16:03 Ответить
странно
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30.08.2024 16:43 Ответить
тодi логiчно заборонити збивати iталiйскою зброею, усе що летить, повзе, iде, пливе з лаптестана. 👍
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30.08.2024 18:00 Ответить
Кремль залякав увесь світ ядерною зброєю чи холерою «новичком», ось і маємо. Потрібно вже давно виробляти власну далекобійну зброю, в не асфальт, музеї та плиткою тратуари кожен рік обкладати новою.
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30.08.2024 18:55 Ответить
Якби їх залякали вони б не торгували з орками... не торгували б з Китаєм... ніхто не боїться це просто бізнес

А друга частина ви повністю праві якби наші влади не рвались за західними кредитами щоб утилізовувати озброєння совка та виробляло свої ракети то орки б ніколи не напали
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30.08.2024 19:34 Ответить
А піаніст так гарно з мелоні обіймався, мабуть не задовольнив...
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30.08.2024 20:48 Ответить
Після такої ганьби кожна країна буде надіятися лише на ядерну зброю, навіть бушмени з Африки будуть її мати.
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30.08.2024 20:54 Ответить
 
 