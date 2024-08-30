Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни

Италия не позволяет использовать предоставленное Украине оружие для ударов по территории РФ, поскольку "Рим не воюет с Москвой".

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della serra.

Он отметил, что Италия передала Украине преимущественно оборонительное оружие. В частности, вскоре должны передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может использоваться на территории России".

"Каждая страна решает лично, позволять ли Украине атаковать Россию переданным оружием. Мы не воюем с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Поэтому для Италии позиция остается неизменной - использовать наше оружие на территории Украины. А другие страны решают, как они считают нужным"", - добавил Таяни.

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