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Новости
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США не оказывают помощь Украине в расследовании инцидента с F-16, - Пентагон

Пентагон прокоментував втрату Україною винищувача F-16

Соединенные Штаты не получали от Украины запросов на помощь в расследовании инцидента с потерей украинскими Силами первого истребителя F-16.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США.

Комментируя ситуацию с падением истребителя F-16 в Украине, в результате чего погиб летчик Месь, Сингх заявила, что США не получали от Украины запросов на помощь в расследовании инцидента.

"Я видела сообщения, но не имею информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", - отметила Сингх.

Читайте также: Украинский истребитель F-16 потерпел крушение во время отражения ракетного удара со стороны РФ, летчик погиб, - Генштаб

Спикер Пентагона подчеркнула, что только украинская сторона может комментировать вопрос авиакатастрофы, и Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

Сингх отметила, что США не комментируют детали инцидента или возможного выхода из строя электронного оборудования на борту истребителей, и призвала обращаться за комментариями непосредственно к Украине.

Она также отказалась комментировать вопрос о количестве F-16, которые уже есть в Украине или планируются к отправке, поскольку это вопрос оперативной безопасности.

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"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос к украинской стороне", - подчеркнула она.

В Минобороны США добавили, что боевая авиация является чрезвычайно сложной и что Штаты гордятся тем, что смогли тренировать украинских летчиков как в США, так и с помощью союзников.

Что предшествовало?

Вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

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Автор: 

авиакатастрофа (1722) Пентагон (1449) США (26513) Сингх Сабрина (44) F-16 (553)


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Топ комментарии
+6
Заголовок виглядає так, начебто США відмовляються надавати допомогу у розслідуванні.
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30.08.2024 09:38
+3
Як зазначив командувач ПС (генерал-лейтенант Микола Олещук), вище керівництво відразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які долучилися до розслідування.
Хтось нас злегка "водить за носа".
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30.08.2024 14:03
+1
Ну а навіщо Америці антиреклама? А наші проведуть незалежне розслідування і спишуть на помилку пілота, з нього ж свідчення вже не візьмеш...
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30.08.2024 09:40
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Літак же ж амерів - могли б допустити до розслідування
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30.08.2024 09:36 Ответить
Як зазначив командувач ПС (генерал-лейтенант Микола Олещук), вище керівництво відразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які долучилися до розслідування.
Хтось нас злегка "водить за носа".
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30.08.2024 14:03 Ответить
Заголовок виглядає так, начебто США відмовляються надавати допомогу у розслідуванні.
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30.08.2024 09:38 Ответить
дерьмака писанина і його банди
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30.08.2024 10:43 Ответить
Ну а навіщо Америці антиреклама? А наші проведуть незалежне розслідування і спишуть на помилку пілота, з нього ж свідчення вже не візьмеш...
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30.08.2024 09:40 Ответить
Значить, там наша вина.
А от відмова коментувати кількість мені сподобалась.
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30.08.2024 09:42 Ответить
Пункт призначення: побратим його загинув 25 серпня 2023 року, а він 26 серпня 2024 року...
R.I.P. - C.У.М.
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30.08.2024 09:46 Ответить
Так написали ж наче вже про "дружній вогонь"
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30.08.2024 10:29 Ответить
Як завжди, будуть кілька років "розслідувати" поки всім не стане пiхуй.
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30.08.2024 10:53 Ответить
Хіба тут написано що не нададуть допомогу в розслідуванні? Тут написано, що не володіють інформацією, і не більше того. Крім того, при авіакатастрофах в розслідуванні завжди беруть участь представники фірми-виробника. Так що заголовок такий собі...
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30.08.2024 11:26 Ответить
А шо нам дали Пэтриот и Ф-16, а систему свой-чужой не дали?
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30.08.2024 11:44 Ответить
Им и так все ясно. Со спутника видно пуск Пэтриота и уничтожение самолета. Нам м врагов не надо, сами управимся, б-дь.
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30.08.2024 11:45 Ответить
Охота за крылатой ракетой на марше, врядли требует от пилота сверспособностей, это для него как учебная цель, летящая по относительной прямой, даже если она меняет направление полета, в ней нет противника, способного хоть как-то противодействовать поражению своей машины. Судя по тому, что пилот не катапультировался, гибель самолета была мгновенной, либо своя ПВО, либо все призошло на слишком малой высоте, из-за технической неисправности.
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30.08.2024 12:30 Ответить
 
 