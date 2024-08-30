США не оказывают помощь Украине в расследовании инцидента с F-16, - Пентагон

Соединенные Штаты не получали от Украины запросов на помощь в расследовании инцидента с потерей украинскими Силами первого истребителя F-16.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США.

Комментируя ситуацию с падением истребителя F-16 в Украине, в результате чего погиб летчик Месь, Сингх заявила, что США не получали от Украины запросов на помощь в расследовании инцидента.

"Я видела сообщения, но не имею информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", - отметила Сингх.

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Спикер Пентагона подчеркнула, что только украинская сторона может комментировать вопрос авиакатастрофы, и Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

Сингх отметила, что США не комментируют детали инцидента или возможного выхода из строя электронного оборудования на борту истребителей, и призвала обращаться за комментариями непосредственно к Украине.

Она также отказалась комментировать вопрос о количестве F-16, которые уже есть в Украине или планируются к отправке, поскольку это вопрос оперативной безопасности.

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"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос к украинской стороне", - подчеркнула она.

В Минобороны США добавили, что боевая авиация является чрезвычайно сложной и что Штаты гордятся тем, что смогли тренировать украинских летчиков как в США, так и с помощью союзников.

Что предшествовало?

Вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

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